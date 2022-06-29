從車企向人工智慧企業的轉變，特斯拉的人形機器人對人類文明會有怎樣的影響

對於特斯拉的投資者而言，今年是一個極其困難的一年。

特斯拉股價自去年11月創出歷史高點1243美元後，今年整體呈現震盪下跌趨勢，並在今年5月底觸及620美元附近，股價腰斬。

特斯拉TSLA——日線圖

圖片來源：CMC Markets

由於上海進行了長達三個月的疫情封鎖，特斯拉4月全球銷量受到嚴重打擊，占比創三年來新低，股價也迎來了連續的下挫。 隨著上海工廠的復工，自5月以來股價跌勢有所緩和，但仍然維持弱勢的趨勢。

並且，中國在2022年繼續加大對新能源車的政策扶持力度，延長新能源汽車補貼政策至2022年底。 國內新能源車行業的高速發展也對特斯拉在中國市場份額造成了一定的影響。 目前為止，在同價位水准下，特斯拉由於其品牌效應，使特斯拉Model 3依舊是中國市場的熱賣車型，能與之匹敵的比亞迪漢EV雖然在空間，設計，電池效能，價格上均表現出優勢，但由於低端、廉價等形象在中國消費者心中根深蒂固，使漢EV的銷量跟Model 3仍有較大差距。 但需要注意的是，國產品牌意識開始逐步崛起，而比亞迪在今年計畫量產上市的全新車型“海豹”被用來與特斯拉Model 3比肩，該款車也受到了非常大的關注度，售價21.3萬起，設計上更符合年輕人的審美，電池採用刀片電池。 而特斯拉的Model 3系列能否像之前一樣制霸中國電動車市場也成為一個未知因素。

比亞迪“海豹”

圖片來源：EV世紀，騰訊網

想必馬斯克應該已經注意到了這個趨勢，作為電動車的行業領軍企業，特斯拉在早年通過Model S和Model X打造了其高端，先進的品牌形象，迅速佔據了市場份額。 但由於近兩年中國電動車行業的高速發展，並在一些科技領域超過了特斯拉。 囙此，特斯拉未來在電動車領域將受到更多挑戰，依靠這一業務將難以保持業績的持續高速發展，也難以支撐其股價。 囙此，馬斯克也在尋求企業的進一步轉型，向人工智慧公司轉變。 近期，馬斯克宣佈公司的代號為“擎天柱”的裝備人工智慧系統的機器人將在今年9月30日正式發佈。 這個機器人在去年8月被首次披露資訊，它們將是特斯拉今年最重要的工作。

該人形機器人身高172cm，重57公斤。 能够承載20公斤的重量，舉起68公斤的重量並以每小時8公里的速度行走。 該機器人將旨在消除人們日常工作中危險、重複和無聊的工作任務。

特斯拉“擎天柱”機器人

圖片來源：google

該機器人的問世意味著當前人類社會一切體力勞動、以及簡單的一些辦公室流程化的工作將會被替代。 工廠流水線工人、物流運輸工人、司機、清潔、裝修等等行業都會隨之消退。 我們該去思考的是，人類社會該如何接納機器人全方位的融入到社會生活中，並且避免所引發的大規模失業造成的社會矛盾激化。

馬斯克給人的印象不光光是一個致力於人類社會變革的先驅者，他所做的電動汽車、火箭、星鏈計畫等反映出他卓越的才能和眼光。 然而世人對他的風評整體呈現兩極分化現象，尤其是自2021年以來，馬斯克將資本運作運用到爐火純青，這也引發了反對者抨擊他過度行銷，公開割韭菜的行為。 從他大力發展智慧型機器人能看出他時刻想引領人類社會的變革，這已經體現出他宏大的野心，而這也是我們所應當去警惕的。 “不忘初心“是一個人最難做到的，早期作為理工男的他對科研報以最純粹的熱情，並做出了卓越的成績。隨著他商業帝國的擴大，能否貫徹早期的為人類社會變革做貢獻的理念是一個疑問，到底是繼續做夢想家，還是運用科技成為純粹的資本家，就不得而知了。

馬斯克的智慧型機器人現時暫時活躍在PPT中，需要思考的是該機器人如何實現商業化，在造價如此高昂的情况下如何實現量產並盈利，如何解决在未來可能出現的大規模失業潮引發的社會衝突，這些都沒有提及。 囙此，特斯拉需要在後續給出更詳盡的計畫，合理的商業邏輯才能支持該公司的價值能持續成長，股價才可以持續創新高。

人們希望看到的是技術服務於人類，而不是替代人類。 人們也不希望看到在未來出現人機衝突，這在過去的很多電影作品中都有出現，例如《終結者》《我，機器人》《黑客帝國》等

我，機器人電影畫面

圖片來源：Google

駭客帝國3電影畫面

圖片來源：Google

藝術來源於生活，卻又高於生活。 雖然人工智慧機器人科技的發展可能不會出現像電影中所表現的那樣誇張，爆發大規模的戰爭。 但社會矛盾或將無法避免，如何解决這潜藏在未來的社會危機，是特斯拉需要去思考的問題



