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騰訊第三季度業績顯示韌性，股價觸及接近300港元，接下來會怎麼走？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

17 Nov 2022, 13:35

11月16日，騰訊控股（0700.HK）發布第三季度業績，總營收為1400.93億元，同比下降2%，跌幅收窄；非國際財務報告準則下的淨利潤（Non-IFRS）為322.54億元，同比增2%，結束連續四個季度的下滑趨勢。

遊戲業務方面

在線遊戲收入(電腦端 +移動端)同比下降3%，至527億元人民幣，手機遊戲收入同比下降4%，至410億元人民幣， 電腦端遊戲收入穩定在117億元人民幣。

國內游戲收入同比下降7%，至312億元人民幣，高於22年第二季度的同比下降1%，但遠超同行業水平（同比下降19%）。

國際遊戲同比增長3%，至117億元人民幣，而22年第二季度同比下降1%。遠超同行業水平（同比下降13%）。

廣告業務方面

在線廣告收入為214億元人民幣，同比下降5%，高於22年第二季度同比下降18%的水平，主要受遊戲、電子商務和快消品垂直業務的改善推動。

由於某些垂直領域的廣告需求持續疲軟，社交和其他廣告收入同比下降1%，至189億元人民幣，但部分被視頻賬號動態廣告的強勁增長所抵消，高於22年第二季度同比下降17%的水平。例如，在小程序的推動下，微信的視頻賬號廣告收入同比增長。

媒體廣告收入同比下降26%，至26億元人民，與22年第二季度基本持平。

管理層認為，視頻賬號和小程序將幫助騰訊擴大市場份額，從其強大的品牌廣告擴展到合同和交易表現廣告，覆蓋遊戲和電子商務等垂直領域。

雲業務方面

自10月以來，由於局部地區的疫情封鎖，金融科技支付面臨壓力。雲計算向高質量增長的戰略轉變繼續削弱了增長，但提高了利潤率。

第三季度金融科技和商業服務收入同比增長4%，佔總營收的32%，至448億元人民幣。超過遊戲業務成為業績增收的關鍵推動力。

隨著線上和線下商業支付活動逐漸恢復，金融科技服務的收入增長有所改善。

由於騰訊積極縮減虧損業務，專注於盈利，來自商務服務的收入繼續下滑。

股價方面

騰訊控股（0700.HK）自10月31日低點199港元連續反彈，在11月17日最高觸及299.3港元，但股價呈現高開低走。從圖形結構上看，此輪反彈主要為疊加海內外多重利好後的超跌反彈，但現在還沒有擺脫大級別的下跌趨勢。股價在300遇到較大阻力。而此處為此前重要的支撐，如今成為支阻轉化區域。若價格不能實行突破，股價恐有回落風險。

日線級別RSI指標呈現短週期超買，通常歷史大底需出現多級別均線在底部共振的情形。此處或出現反复磨底的情況。因此，投資者需要等待回調後的低吸機會。

騰訊控股（0700.HK）—— 日線圖

來源：CMC Markets（11月17日）

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