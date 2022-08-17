騰訊2022年2季度財報將至，300港幣/股的騰訊是否值得抄底？

騰訊（0700.HK）自2021年 2月份的高點下跌了60%，並在8月2號觸及三年低點288港幣/股，目前股價在290 – 310的底部震蕩運行。由於監管和新冠肺炎的再次爆發帶來的負面影響，預計騰訊在第二季度將出現紀錄以來首次的營收同比下降和連續三個季度的營收下降。市場預期二季度營收將比去年同期下降1.92%至1355.59億元，預計凈利潤同比下降19.12%至243.88億元。

由於二季度受國內疫情封鎖和監管的擾動，其兩大增值業務遊戲和廣告收入或受到一定的沖擊，由於監管規定和需求疲軟，其在線廣告部門在最近幾個季度也受到了影響。作為廣泛監管改革的一部分，針對在線廣告出臺了新的監管規定，以及二季度4、5月的上海疫情封鎖嚴重抑製了市場需求，對廣告業務造成了負面影響，多家機構預計2022年Q2廣告業務或同比下降超30%。

雖然新遊戲版號發行自今年4月以來重新開放，但從二季度的獲批的遊戲版號名單來看，騰訊每次都沒有獲批。根據國家國家新聞出版署（NPPA）在8月1日發布的年內第四批遊戲版號名單中來看，一共有69款遊戲獲批。與20天前發布的第三批67款的現象相同，除了批準時間進一步縮短（第三批為20天，第二批為57天）以及發行重點向中小企業傾斜之外，嗶哩嗶哩在7月份獲得了2個批準後，8月獲得了1個批準。騰訊和網易目前還沒有獲得批準。

因此，騰訊在二季度沒有新的「爆款」遊戲上線的情況下，只能通過其老牌的熱門遊戲來維持營收，例如《王者榮耀》、《和平精英》。但從表現來看，由於去年國家對未成年實行防沈迷新規，未成年人每周只能玩三個小時的遊戲，即在周五、周六、周日晚20：00 – 21：00。

《王者榮耀》在7月份的收入同比下降3%，和平精英 7月份的總收入同比下降了-45%，而2021的總收入創下了歷史新高，這在一定程度上也是受到未成年人防沈迷新規導致的收入下降。

雖然在第二季度陸續上線了一些手遊，但表現均呈現後勁不足，並沒有新的頭部成品出現。

新的轉機？



投資者關註的焦點可能是騰訊遊戲是否會被納入下一批批準（特別是國際遊戲批準），以及傳統頭部遊戲的營收穩定。

7月《王者榮耀》在全球App Store和Google Play的營收超過2.25億美元，雖同比下滑3%但仍蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍。來自中國iOS市場的收入占94.6%，海外市場收入占比為5.4%。《和平精英》以1.64億美元的收入位列榜單第2名。其中，69%的收入來自其中國iOS市場，美國市場的收入占6.4%。

自7月20日上線的《英雄聯盟電競經理》已成為騰訊最大的國產手機遊戲，7月總市場份額為2%。

騰訊的目標是繼續擴大其在國際市場的足跡。該公司宣布將在年底推出《王者榮耀》的海外版本。

從騰訊的遊戲業務可以看出，其產品的創新能力呈現一定下滑趨勢，其幾個熱門IP手遊基本是端遊的延伸作品。在缺乏進一步創新的背景下，拓展海外業務為其遊戲業務新的增長點，《王者榮耀》在中國大陸地區經歷了近7年的成功運營，今年年底在海外的上線值得期待。

由於二季度國內疫情的擾動使廣告業務受到重大影響，隨著三季度國內宏觀經濟環境的回暖，料廣告投放意願開始回升。後續關註騰訊能否拿到新的遊戲版號，這或關系到騰訊遊戲廣告的投放數量。

騰訊視頻號用戶在2021年Q1增長迅速，視頻號的盈利模式主要來源於視頻號直播的打賞、電商和廣告。目前的重點在於如何提升用戶對視頻號的參與度，並且同時面臨許多友商的挑戰，例如抖音、嗶哩嗶哩、阿裏等。因此，視頻號能否成為騰訊廣告業務收入的主力軍仍值得商榷。

雲業務因為受到第二季度宏觀環境下行的影響，業績或繼續降速，隨著宏觀經濟面的改善或呈現回暖之勢。

但對於騰訊而言，由於遊戲業務收入占比超50%，自2020年以來騰訊曾擁有諸如《天涯明月刀手遊》、《英雄聯盟手遊》等優秀IP，但由於其運營並未實現持續的增長。因此能否扭轉頹勢很大程度在於騰訊能否獲得更多的版號，能否有新的龍頭作品，海外市場能否順利拓展（王者榮耀海外版）。

騰訊控股（0700.HK） —— 日線圖

來源：CMC Markets

近期騰訊股價呈現底部震蕩趨勢，並有企穩之勢。

自7月初以來的連續下跌主要受製於國內宏觀經濟增速放緩、美聯儲加息、地緣政治沖突以及二季報業績負增長的預期。隨著利空的相繼出盡，股價或迎來彈性反彈。

RSI指標在經歷超賣後形成向上之勢，MACD指標0軸下方出現金叉

反彈的第一目標可參考330 – 340，若形成突破或進一步挑戰上方高點400。



