美國地區銀行接連暴雷，這個底能托住麼？

繼矽谷銀行（SVB）與簽字銀行（SBNY）相繼破產後，第一共和銀行（FRC）昨日在盤前跌近75%，因在上週的晚些時候出現了擠兌現象。開盤後股價一度跌78.56%創紀錄以來最大跌幅，觸發停牌。恐慌情緒牽連美國其他銀行股也相繼出現大幅度下跌，阿萊恩斯西部銀行（WAL）跌47%，西太平洋合眾銀行（PACW）跌21.05%，花旗（C）跌7.45%，高盛（GS）跌3.71%，富國銀行（WFC）跌7.13%。但在盤後銀行股均出現底部回升的情況，FRC, WAL等均翻陽。

為應對美國銀行業的風險，美聯儲、財政部、聯邦存款保險公司（FDIC）均下場救市以保證儲戶的利益，防止危機的進一步升級。其中的措施為：1）FDIC通過聯邦存款保險基金為破產銀行的客戶兜底；2）美聯儲推出銀行期限資金計劃（BTFP），讓銀行以持有證券做抵押換取250億美元，期限為1年。從目前的市場反饋來看，股市在盤後出現的拉升反映了短期風險情緒出現一定的緩和跡象。

關於這些舉措能否挽救當下銀行業所面臨的危機，從第一個舉措來看，FDIC的資金來源於各個銀行參保的保證金，或者提前收取保費，以及向財政部借錢。考慮到目前美國國庫虧空的狀態，為矽谷銀行和簽字銀行兜底的是其他流動性寬裕的銀行，這意味著短期的連續暴雷風險被稀釋轉嫁到整個銀行系統中。其他銀行通過釋放自己的流動性接盤了破產銀行的折價債券，即使在美聯儲加息週期中債券價格可能仍然面臨下跌的趨勢，但只要熬到美聯儲降息週期時，等到期兌現後其浮虧將會被抹平並帶來一定的正收益。這對於那些體量較大、現金流充裕、客戶群體廣泛和投資組合豐富的大型銀行來說是一筆不錯的買賣。

BTFP可以使銀行抵押證券（國債，MBS，機構債）來換取250億美元的一年期現金，而抵押價值以面值計算，舉個簡單的例子，A銀行以自身持有的100美元國債抵押給銀行換取現金，由於美聯儲加息導致現有債券價格低於100美元，但在美聯儲那裡的計算方式是以100美元的面值作為計算，這相當於美聯儲為該銀行進行兜底。這層舉措避免了其他地方小型銀行在折價出售債券時遭受損失，緩解了流動性壓力。但需要思考的是，客戶在銀行的存款可能並不是都是現金形式，包括一部分現金+銀行理財，美聯儲可以為銀行兜底，但並不會為客戶的理財損失進行兜底。這意味著經歷了這一次的銀行股暴雷後會出現貧富差距進一步擴大的現象，即大魚吃小魚變得更大，儲戶資產縮水變得更窮。

從目前來看，美聯儲對銀行業的托底僅僅表現在了資產端，即避免了折價出售證券帶來的損失。但在當前錯綜複雜的經濟環境下，儲戶的取款傾向仍然在逐步放大中，而美聯儲並沒有採取措施來避免這種情況。因此現在的情況是，市場短期風險被緩解，但對經濟前景的不信任意味著中長期風險仍然存在。能夠恢復市場信心的是美聯儲將進行政策轉向，即發出降息信號。但考慮到現在的通脹水平距離美聯儲的目標還有很大的差距，美聯儲可能通過放緩加息步伐來進行預期管理，但這可能只起到短期的提振作用。股市在全年可能保持著結構性的熊市行情。



