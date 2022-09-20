為什麽止損很重要，即使存在割在最低點的可能性。

本文結合筆者自身的一些經歴嚮投資者探討交易中關於止損和倉位管理的一些思考，僅為自身的一些淺顯認知，僅作為交流，不構成任何指導意見。

市場的投資者大概會經歴幾個階段。第一個階段，不設止損，浮虧死扛。由於市場的波動性會出現即使在做錯的情況也能有盈利的概率，這會使很多投資者在剛開始交易的時候會有非常高的勝率，然而由於對市場缺乏一定的認知導致在盈利的時候會有快速獲利了結的心態，單筆盈利較低。然後在某一筆交易因為做錯方嚮，而市場這次沒有給予機會，在沒有做好倉位管理的情形下導致瞬間爆倉。

在經歴了多次爆倉後開始思考止損的重要性，以及初步構建自身的一些策略，也就是階段二。依據自己的習慣畫好支撐和阻力線後，在跌破關鍵支撐後選擇出局。看上去已經步入正軌，但很多投資者發現在嚴格止損後，會出現非常多的止損單，即使單筆虧損很小。整體勝率下滑，而盈利單的收益不能彌補多次小幅度虧損。這會讓投資者開始陷入懷疑，我在以前不止損的時候，雖然有很多次爆倉，但至少曾經盈利過很多次。但自從止損後，盈利難度反而增大，每次止損後，價格在短期反嚮運行後，快速收復失地，止損是不是錯的？於是，有一些投資者又重新回到了階段一，陷入惡性循環。

其實，階段一的盈利，有相當一部分成分是運氣，而爆倉是真實水平。階段二的反復陷入止損，不能盈利，也是真實水平。

市面上的技術分析投資者都可以通過各種渠道中學到方法，學會畫趨勢線，支撐阻力線併不是一件非常睏難的事情。如大家都可通過畫線來盈利，那與市場中的“二八“定律就相悖了。

交易中最難的是倉位管理和情緒上的調節。例如在出現階段二中的多次小單止損後，有很多人會控制不住情緒加大頭寸，即使這單做對，由於心態上已經出現焦急的心理，這會使投資者拿不住利潤，難以追平前期的多次虧損。如果在加大頭寸的行為中失誤，那會使虧損進一步放大。所以，當妳在陷入多次止損後，最好關閉軟件進行休息，幾天或幾周，做做其他的事情調節心態，畢竟市場中的錢是賺不完的。

如果發現自己止損在最低或臨近最低點，也不要覺得氣餒。這個市場主要就分為莊家和散戶兩個群體，作為普通的個體投資者，在沒有信息渠道和資金優勢的被動條件下，擺清對自身的認知，接受自己作為韭菜的事實，可能會對之後的交易有好處。如果莊家不收集到足夠多的散戶割肉的籌碼，又怎麽會拉升價格呢？

止損在低位後怎麽辦？首先這是一個正常現象。我們拿今年納斯達克的趨勢預演舉例，我們曾在7月判斷納指或呈現一定的反彈，併且在8月初給到了納指反彈的高點在13300-13350附近。有興趣的朋友參考：

今日市場展望：納指多頭謹防技術面修復，原油關註90附近的支撐，恆指或築“三重底“

下圖為8月4日我們做出的趨勢預演圖。

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（8月4日）來源：CMC Markets

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從結構上看，從趨勢上是空頭趨勢，我們有理由在阻力位13350附近進行看空的操作。如果執行了這一策略，妳會發現陷入浮虧，如下圖所示。

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖（9月20日）

來源：CMC Markets

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價格在觸及13350後出現嚮上的突破（圖中紅圈），如果在破位後止損，或面臨200-300個點的虧損。現在回過頭來看，妳會發現當初的止損行為是沒有必要的。

但筆者認為這個行為很有必要，因為妳在有“止損沒必要“的想法，是根據當前的結果推斷此前的做法的正確性。然而在當時，我們併不能確認價格在破位後是否還會進一步的嚮上延續，畢竟這一切在當時是未知的，也許行情在破位後不會掉頭，就會面臨更多的虧損。

雖然我們遭遇了200-300個點的止損，但隨著價格重新回到技術性的下行結構中，併且後續美聯儲強化了加息預期，即使在13000附近看空，結合當前價格去除掉此前的止損，也有700多個點的利潤。

再拿近期的黃金舉例，上周四在跌破兩年多來的重要支撐後1680後，黃金價格快速下行，在9月16日亞盤時段黃金價格整體圍繞在1660上方，從短線層面價格可能在此處出現一定的超跌修復。從策略上看，從盈虧比的角度，選擇在此處看反彈是可以的。價格如果失守1660可能面臨進一步下跌，但如果反彈則可能反彈至1680阻力。

如果在1660附近看了多，在歐盤時段價格曾跌破1660，最低觸及1654。可能會面臨3-4美金的止損。然而價格在觸及低位後迅速拉升，重新回到1660上方，併且最高觸及1680。

如果妳在止損後二次進場，在價格收復1660後重新看多，目標靠近1680。第二筆交易的盈利可能在16-20美金，去除掉此前止損的3-4美金。還剩下13-16美金。

黃金兌美元 XAU/USD —— 1小時圖（9月20日）

來源：CMC Markets

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這樣的操作看上去多此一舉，實則很有必要，原因在上文中已有闡述。作為散戶投資者，無從得知市場的頂或者底在哪，該追求的是中間的那一截利潤，那些割在低位的止損，是市場需要散戶虧的錢。

倉位管理方面



為什麽倉位管理很重要？對止損的空間容忍度是根據倉位的大小來決定的，簡單的說是呈反比關繫。如果在第一筆開單的時候倉位過大，這會導致止損的空間非常小，從而會增大投資者錯誤止損的概率。但如果開單的倉位很輕，投資者可以容納更多的浮虧，由於不可能在剛買入的時候價格會立即朝著預期方嚮運行，預留充足的空間是避免誤操作的一種手段。

有的投資者會後悔在僥幸抄到底的時候開的倉位過低，這是錯誤想法。如果抄底的第一筆資金過大，在出現往相反預期運行的時候，對止損會產生猶豫不決的想法，這時候很多人會在低位不斷的加倉。結果價格一瀉仟裏，造成巨額虧損。

如果第一筆倉位較輕，即使在出現浮虧，整體風險可控，投資者的心態相對較為輕鬆，即使割肉也沒有錶現出非常心疼，而如果盈利了，由於倉位輕會使持倉周期變長，可獲得的盈利空間可能更大。



