风向已变，多头或悉数退场，美股反弹或已结束。

昨日，美国股债上演双杀的局面。

美联储理事布雷纳德在昨日就通胀的发言中表示，美联储或将5月进行缩减资产负债表的计划。在资产负债表上，布雷纳德预计与2017-2019年相比，最高限额将大大增加，缩债期限也将缩短。 预计资产负债表的收缩速度会比之前的复苏速度快得多。

美联储乔治也表示，加息50个基点是我们必须考虑的选择。

而在当晚，旧金山联储主席玛丽·戴利也表示通胀当前的水平使美国人民“与没有工作一样”，即工资水平远赶不上物价上涨的速度。

本周接下来还将面对今晚美联储FOMC货币政策会议纪要、以及周四美联储“鹰王”布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。今明两个交易日市场仍将笼罩美联储的鹰派预期下。

而投资者不能忽视的是，在下周二美国将公布3月的CPI，2月的CPI数据显示为7.9%，如若数据破“8”，市场的抛售情绪将再次被点燃。

当前市场对5月加息50个基点的预期已经超过70%，6月加息50个基点的预期超过60%。

因此，美股在经历了长达20天的反弹后，趋势或将迎来阶段下的终点。从标普500指数来看，自3月29日突破4600这一关键的目标区域后，价格并未成功企稳于该水平之上。而在后两个交易日后跌破该位置。而在4月4日、5日的两个交易日在二次反弹冲击4600失败。因此，价格或进一步陷入回落。

标普500指数 —— 日线图

图片来源：CMC Markets

黄金的价格自3月16日以来一直处于震荡的趋势，价格并未出现持续性的向上反弹。而昨日价格到达日高1944.74后，被美联储官员的鹰派言论打压，回落超20美金。根据前5个交易日的表现来看，当前的短期支撑处于1915附近。我们在周一的一周展望中有提过对于本周金价的预测，有兴趣的朋友可回头参考： 一周展望：本周市场料将再次笼罩在鹰派预期下，美联储、欧洲央行货币政策会议纪要、澳联储利率决议。

从目前的价格表现来看，市场的反应侧重点已经开始由俄乌战争向美联储的政策进行转移。当前由战争引发的避险情绪的价格推动开始显弱。金价当前从技术指标上看短期空头占优。我们需要关注的是，在今天的美联储货币政策会议纪要以及“鹰王”布拉德的言语打压下，黄金能否守住1915上方。如若价格失守，价格或将来到1877 – 1880附近。

现货黄金 XAUUSD —— 日线图

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