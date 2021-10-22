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美油告别7年高位，创8月以来最大盘中跌幅! 标普500指数续刷新高

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CMC Markets

CMC Markets

22 Oct 2021, 08:50

际油价高位回落，美国原油在晚间美盘时段一度扩大跌幅，自高点84.55美元/桶继续下挫，日内最低跌至81.38美元/桶，盘中跌幅逾3%，创8月以来最大盘中跌幅。截至收盘，美国原油收跌1.14，报83.252。布伦特原油录得下跌1.29%，报85.05美元/桶。
受国际油价拖累，美股石油与天然气板块领跌，拖累道琼斯工业指数，截至收盘，道琼斯指数跌0.02%，报35614.91点。其中埃克森美孚跌1.82%、雪佛龙跌1.25%，康菲石油跌1.88%，Equinor跌1.8%。
纳斯达克指数和标普500指数双双收涨，标普500指数刷新9月3日以来历史高位至4551.83点，收涨0.15%；纳斯达克指数涨0.15%，报15393.08点。苹果涨0.07%，奈飞涨4.45%，特斯拉涨3.23%。因Q3业绩暴雷的IBM盘中一度跌逾9%，英特尔Q3财报公布后一度狂泻10%。

原油需求不确定性增加，多头谨防进一步回落。
近日，东欧地区和俄罗斯地区疫情再度爆发。波兰、罗马尼亚疫情严重恶化，世界卫生组织称，欧洲是上周全球唯一新冠感染病例增加的地区。而在过去的一周时间，俄罗斯疫情突然恶化，根据俄罗斯危机中心的数据显示，俄罗斯连续三天死亡人数维持在1000人左右，并且日感染人数也刷新俄罗斯疫情爆发以来的记录。
根据美国国家海洋和大气管理局表示，今年冬天很可能又会再次出现拉尼娜现象，概率预计高达87%，这意味着今年大概率又会迎来寒冬，而寒冬有利于病毒的传播。因此，原油市场开始担忧疫情的反复对需求造成一定的打击。
而根据昨日美国当周的EIA天然气库存，公布值为920亿立方英尺，高于预期的900亿立方英尺。美国的天然气期货日内跌逾2%，英国天然气期货跌5.31%，荷兰天然气期货跌5.96%。天然气价格的下跌也在短期打击了对原油的替代性需求。
同时，普京在俄罗斯能源周也表示，俄罗斯不会允许油价大幅度上涨，大幅度上涨不符合俄罗斯的利益。并且OPEC分析，到明年下半年，石油市场就将达到供需平衡，IEA和EIA都认为在2022年第二季度，全球石油供应将远远超过需求。因此，在今年的第四季度，原油的行情处在一个加速冲顶，随后高位盘整的趋势。在明年的第一季度，在库存上升的预期下，原油价格开始降温。

 
美国原油WTI  crude OIL——4小时图
图片来源：CMC Markets
从图形结构上看，美国原油处在多头超买的区间中，引发短期投资者对于原油的获利了结情况。4小时结构整体多个指标开始出现背离迹象，其中MACD指标连续出现高位死叉，RSI指标也进入到了空头区域，暗示油价很有可能在短期继续下挫，其中需要关注的第一支撑位置为81.50附近，如果该位置跌破，油价则有可能回落至80附近。此处为4小时上升趋势线的支撑处，预计该位置会出现反弹。
 
布伦特原油 Brent crude oil——4小时图
图片来源：CMC Markets
而相比较而言，布伦特原油已经跌破4小时级别的上升趋势，并且在跌破后反弹至趋势线后继续承压下挫，因此多头动能不足，价格有进一步下跌的风险。并且RSI指标和MACD指标都呈现空头排列。投资者需要关注下方的支撑84整数关口，如若跌破该一支撑位，价格有概率进一步向下延伸。


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