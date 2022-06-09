今日市场展望：标普摇摇欲坠，黄金踌躇不前，美日逼近20年来高位但技术超买。

自5月30日以来，标普500指数始终处于4070 -4200的震荡区域内活动，在后续的几个交易日在触及4200附近区域后迅速回落，反弹高点屡次下移，因此多头整体呈现较弱的局面。美国白宫在昨日表示预计本周的通胀数据将有所上升，主要是由于油气价格的急剧上涨。因此，美联储将持续鹰派表态，并且美联储将在下周加息。市场的避险抛售情绪将在未来的几个交易日被点燃，因此该位置或面临进一步的抛压。下方支撑：4070，若该颈线区域被跌破，价格将走向4000，甚至更低的3800。

标普500指数 —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

黄金虽然近期表现不温不火，但自5月16日以来整体形态呈现偏多头。4小时结构呈现震荡上行趋势。在近几个交易日中黄金围绕1850附近进行多空争夺，从目前情形来看，黄金在该位置获得支撑概率较大，4小时站上布林带中轨上方。因此，在1850上方维持多头策略。虽然美联储的鹰派情绪在近一段时间对金价造成了打压，但价格表现上并未出现明显的抛售，反映出在避险情绪下的黄金买盘犹存。跌破1840则多头失效。

黄金兑美元 XAUUSD —— 4小时图

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美元兑日元近期表现抢眼，在126.6附近获得支撑后一路上行，其主要推动力还是美元的二次上行，并且日本央行近期并未对货币政策有明显调整。目前价格最高曾至134.55附近，距离2002年高点135仅差一步之遥。虽然从基本面上该货币对仍然属于多头逻辑，但技术面多周期指标均出现明显超买。月线级别RSI指标处于87.18%的极度超买区域。4小时级别呈现高位背离，RSI指标多次探顶。因此，该位置短期回落风险较大。下方支撑：132.5。

美元兑日元 USDJPY—— 月线图

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美元兑日元 USDJPY —— 4小时图

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