今日市場展望：標普站上4200，黃金觸及1800回落， 澳元兌美元站上0.7。

標 普500指數 SPX500

昨晚美國公布的7月CPI數據同比超預期回落至8.5%，預期為8.7%，前值為9.1%。核心CPI同比上周5.9%，好於預期的6.1%，與前值持平。

因通脹的超預期回落引發了市場對9月加息75bps的預期的大幅度下滑，據CME的FED Watch顯示9月加息75bps的概率為42.5%，此前曾超70%。加息放緩的預期升高刺激了美股直線拉升。標普500指數突破4200大關，目前運行於4220附近。

對於接下來的趨勢有以下因素需要考慮：

汽油下跌是7月通脹回落的主要驅動力，但住房、食品、娛樂等分項價格仍處於上行態勢，核心CPI的壓力仍然存在。

美聯儲官員在通脹數據公布後的發言表示，對目前經濟形勢表示樂觀，下半年可能存在正增長，但在不久的將來或陷入衰退，美聯儲必須回到2%的通脹水平。

通脹雖超預期回落但需要更多的數據來支撐已經觸頂的結論，因此，8月非農和通脹數據仍然會對美聯儲在9月會議的加息起到引導作用。股市在9月或不會那麽順利。

標普500指數 SPX500 —— 日線圖

來源：CMC Markets

標普500指數突破5月30日高點，站上4200上方，目前在沒有明顯數據指引的情形下，整體趨勢或將繼續維持震蕩反彈趨勢。

價格若能在這兩個交易日企穩在4200上方，或延申至上方4300附近，該位置為重要下行結構阻力處。前文提到9月或不像現在這樣順利，價格或在此處承壓。

黃金兌美元 XAU/USD



黃金價格在昨日通脹數據公布後急速攀升，自1785附近上漲逾20美金，最高觸及1808美元/盎司。隨後價格快速回落，最終高開低收。

黃金兌美元 XAU/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets

黃金此輪上行的邏輯與美股趨同，主要受加息75bps減弱的影響，但由於價格在1800上方受到明顯壓力，因此遭遇了大量的技術性獲利盤。

圖中黃線為自2021年3月以來形成的上升結構支撐，在價格跌破該支撐後形成支阻轉化，因此價格在此處承壓。

今日亞盤金價表現低迷，因此價格存在進一步的回落風險，短期支撐關註1780附近，若跌穿該點位，價格或進一步下行試探1750。

澳元兌美元 AUD/USD

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets

自8月以來澳元兌美元整體運行於0.69 – 0.7區間，昨日受通脹數據影響，美元大幅度下行，帶動了非美貨幣的普漲行情，澳元兌美元強勢突破0.7。

當前策略仍維持逢低看多，價格或進一步延申至下行通道的上軌0.718 – 0.72。但考慮到9月公布的8月非農和通脹或對市場產生擾動，預計此處對澳元或產生較大壓力。

本月需關註澳聯儲對9月會議加息的引導，若不能繼續維持50bps的加息節奏，或對澳元多頭形成製約。



