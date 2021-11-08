11.9 今日市场展望：白银或将继续上行，美日到达周线级别压力，布伦特原油或将进入震荡整理

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美股再次刷新纪录高位，利好因素有这些

周一美国股市再次全线收涨，美国三大股指连续7个交易日上行，自10月份以来美国三大股指连续5个周创记录高位收盘。推动美国股市不断创新高的因素有三个方面：强劲的美国大企业第三季度财告、美联储偏鸽派的货币政策导向、美国政府的宽松财政政策。自2020年3月份新冠疫情在全球范围内爆发后，美国使用季度宽松的财政与货币政策刺激经济增长，在当前的高压通胀环境下，强劲的企业财告引导热线继续涌入股市以对冲通胀风险。