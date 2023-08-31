美聯儲9月或再次暫停加息，美股8月先抑後揚，後續該作何表現？



美國三大股指在8月中上旬經歷了連續回落，但隨後呈現震盪反彈，其中納指距低位反彈超6%，重回14000之上。目前支撐股市反彈的主要依據為科技公司超預期的第二季度業績，例如英偉達超預期的業績促使股價續創歷史新高，帶動其他科技股反彈並拉動大盤上漲。另一方面在於美國走弱的經濟數據緩解了11月的加息預期，短期帶動了樂觀情緒。例如下修第二季度GDP增長至2.1%，職位空缺人數下降至2年多來的新低，消費者信心指數大幅下降等。



我們通過美聯儲貨幣政策會議紀要和傑克遜霍爾央行會議可以看出，美聯儲的官員之間已經出現分歧，一些官員例如哈克認為當前緊縮政策已經足夠，勞動力市場的緊張情況正在緩解，預計失業率將逐步上升至4%。但美聯儲主席鮑威爾在傑克遜霍爾央行會議中仍表態之後可能會有進一步的加息，如果價格壓力進一步上漲。



從短期來看，在美國數據出現放緩但沒有明顯走壞，企業盈利沒有下降的情況下，貨幣政策的放鬆可能會推升市場的樂觀情緒。但從中長期角度來看，壞數據並不能支撐股市持續走高。在美聯儲結束加息後，數據的持續走弱將對股市形成利空。因此，預計第三季度的股市整體以震盪為主，第四季度將面臨下行調整壓力。

中國多部門聯合出台多重利好，中國股市高開低走，牛來了又走了？



8月27日，中國多部門出台金融市場的利好政策，分別為降低印花稅、規範股東減持、調整IPO速率、下調融資保證金比例。四重利好讓上證指數在8月28日高開5個點以上，但隨後一路向下，收盤僅1個點，隨後本週進入震盪節奏，成交量出現縮量。從目前的市場成交量來看，在經歷了8月28日放量高開低走後，後續的持續縮量或意味著現階段大盤可能難以邁過8月28日的高點。



從過往歷史看，降低印花稅並沒有對中國股市帶來牛市行情，僅起到了短期止跌作用。在摩根士丹利8月兩次下調中國A股評級，外資持續流出造成整個8月持續下跌，中國官方予以回擊穩定市場信心。但很顯然，一次打出所有的牌導致大盤高開太多，造成更多的前期套牢盤和外資流出。而如今這個局面，後續我們可能很難再看到更大力度的金融市場利好政策。資金做多的依據可能要觀察後續中國經濟數據的表現。因此，現階段大盤可能仍將處於磨底的階段。即“政策底”出現，但“市場底”可能仍需慢慢等待。



對於指數ETF而言，降低印花稅對於換手率不高的權重股來說可能影響較小，而對於小盤股的交易活躍度可能有促進作用，投資者可關注中證1000ETF，中證500ETF，科創50ETF。

美元指數觸頂回落，後續或逐步轉跌



美元指數在8月繼續維持反彈走勢，觸及6月以來高點104.5附近。推升8月持續走高的原因在於鮑威爾向市場傳達可能的進一步加息。但近期由於在數據方面持續走弱，市場淡化了美聯儲在11月加息的預期，導緻美元指數在8月的最後一周連續走弱，回吐了8月近一半的漲幅。

對於未來美元的走勢，若數據方面（8月就業、通脹數據等）進一步反映美國的勞動力市場正在逐步放緩，核心通脹進一步下行。將導致市場預期美聯儲不會再有更多的加息，而結束加息或導致市場對美聯儲在明年的降息進行提前計價，導緻美元出現進一步的下行壓力。

黃金8月探底回升，現階段以短多為主，牛市或需等到年末



現貨黃金8月整體與美元呈反比關係，在上半月一度失守1900關口，最低跌至1885附近，隨後探底回升。截至8月31日，現貨黃金反彈至1945附近。從目前來看，支撐黃金持續走強的核心依據在於美國經濟走弱或陷入衰退，美聯儲向市場傳達出降息預期，推升金價走高。但很顯然，當前的時間點暫時不滿足這一條件。因為美聯儲在結束加息後可能仍將維持利率水平在高位一段時間，直至看到通脹明顯回落，而這可能最快也要到年底出現，即出現美國經濟第四季度下行壓力增大，失業率上升，居民超額儲蓄消耗殆盡，消費支出降低。而現階段暫沒有出現該情形。因此，對於黃金僅維持短期多頭觀點。

澳洲股市”V”型反彈，但仍以震盪為主



澳洲股市在8月初受歐美股指拖累持續下行，但澳洲200指數在7100附近獲得支撐，並隨後出現反彈，其中房地產、材料、金融板塊對大盤起到主要拉升作用。但從澳洲200指數的整體表現來看，目前仍處於7100 – 7400的震盪區間內，並沒有形成明顯的單邊突破勢頭。因此，現階段仍維持震盪觀點。



市場預期澳聯儲可能在9月繼續維持按兵不動的政策，即維持現金利率在4.1%不變。但考慮到澳大利亞的cpi距離澳聯儲目標仍有較大的距離。預計將維持高利率水平一段時間，我們可能很難看到在年內會出現任何的降息預期。這意味著此輪推升大盤指數反彈的板塊可能難以保持延續性。例如房地產板塊，該板塊可能在高利率環境下仍有回落風險。而材料板塊在全球經濟下行壓力加大的第四季度可能影響其盈利能力。金融板塊可能受新增抵押貸款的下降導致負債端壓力增大，不良貸款違約率的上升可能均對銀行業績造成影響。因此，現階段在操作思路上避免追漲殺跌，以左側高拋低吸策略為主。



