股息削減如何影響力拓的股價？

力拓的利潤率在 2022 年遭受雙重擠壓，原因是大宗商品價格低迷和成本增加降低其利潤率。這家礦業公司將股息削減了 50% 以上作為應對措施，力拓的股價在週三午盤交易中下跌多達 3.2%，而今日繼續低開，跌幅一度擴大至2.7%。

由於礦業公司的宏觀經濟狀況似乎正在改善以及中國需求的複蘇，該股在年內上漲了 7% 至週二的收盤價。在過去的 12 個月中，該股上漲了 15%，儘管在 10 月底跌至 87.83澳元的 52 週低點，原因是美元走強和需求下降打壓了大宗商品價格。

不過，有初步證據表明，導致此次暴跌的因素可能在 2023 年的前幾週開始緩和，許多分析師認為全球經濟將在年底前看到對大宗商品的需求復蘇。

利潤在2022年大幅受損

力拓的收入在 2022 年暴跌，同比下降 13%，從 635 億美元降至 556 億美元。儘管與公司一年前的業績相比大幅下滑，但收入超過了 Refinitiv 調查的分析師普遍預期的 552 億美元，比 2020 年的收入增長了 25%。

息稅折舊攤銷前淨利潤下降 20%，從 377 億美元降至 263 億美元。每股收益下降 38%，從 13.21 美元跌至 8.20 美元。這比分析師預期的 8.68 美元低 5.5%，不過與 2020 年公佈的 7.70 美元相比再次上漲了 6%。

息稅折舊攤銷前淨利潤下降的原因是由於大宗商品價格的變動，尤其是鐵礦石和銅的價格變動，儘管鋁價的上漲部分抵消了這一影響。

包括勞動力在內的投入成本增加加劇了這些較低的價格。例如，力拓皮爾巴拉單位的鐵礦石成本在 2022 年為每噸 21.3 美元，而 2021 年為每噸 18.6 美元。這導致該單位的利潤率從 2021 年的 76% 下降 到 2022 年達到 68%。

潛在盈利能力的下滑導致力拓將其普通股息從去年的 7.93 美元削減至 4.92 美元，考慮到 2021 年支付的 2.47 美元特殊股息，總股息從 10.40 美元同比削減 52.69%。

2023 年的資本投資指引從 80-90 億美元下調至 80 億美元，而 2024 年和 2025 年的預期則上調至 90-100 億美元。

大宗商品需求是否在2023年回暖

力拓將價格下跌阻礙公司盈利的原因歸咎於中國對大宗商品的需求放緩。但是，有跡象表明這種需求可能會在 2023 年上升。

大宗商品價格報告機構阿格斯報告稱，運往華北的 62% 鐵礦石現貨價格在週一觸及每噸 128.80 美元，接近 2023 年迄今的最高價，比 2022 年的低點 79 美元高出 63%。據路透社報導，這是由於前一週中國港口的鐵礦石庫存增加至 1.41 億噸，而 10 月份的相應數字已降至 1.3億噸。

競爭對手必和必拓首席執行官邁克·亨利在其公司的財報電話會議上表示，他有信心看到中國國內經濟加速發展。不過，他也警告說，美國或歐洲的經濟衰退可能會對中國的出口產生負面影響。

力拓（澳洲）—— 日線圖（2月23日）

來源：CMC Markets

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力拓自二月以來呈現高位盤整趨勢，股價在2月1日昇至去年3月的高點但未能形成有效突破。下方支撐關注120。價格若在120上方或維持盤整態勢，若失守或進一步向下調整至113附近。



