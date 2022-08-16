如果經濟衰退明年到來，該如何配置資產應對？

近期市場風險偏好回升，股市迎來持續性的反彈。主要原因在於美國的7月CPI同比錄得8.5%增長，低於市場預期8.7%，通脹有見頂跡象。美聯儲官員也持續向市場傳達著積極的信息，即強調美國強勁的勞動力市場、具有韌性的美國經濟、GDP或在未來兩個季度正增長。

首先，通脹回歸至2%的目標區間和經濟軟著陸已經成為一個選擇題，結合當前8.5%的通脹和美聯儲當前的利率2.25% - 2.5%。美聯儲或需將利率提高至4%以上才有可能讓通脹回到正常區間。美聯儲當前的首要目標是抑製通脹，因此經濟硬著陸為大概率事件。

今年美國GDP連續兩個季度負增長，表明經濟陷入「技術性衰退」。美國國家經濟研究局（NBER）對經濟衰退的定義為：多數經濟領域內的經濟活動連續幾個月出現下滑。

NBER定義經濟衰退主要表現出失業率大幅升高、實際個人收入降低、實際GDP連續負增長、實際個人消費支出減弱、工業生產連續下降、社會零售銷售降低。從目前來看，美國的經濟目前體現在消費、生產減弱（綜合PMI跌破50，製造業還維持在50之上，服務業陷入衰退）。但勞動力市場仍然保持強勁，失業率降至3.5%。官方在定義衰退並未將GDP納入決定性因素，因為在以往歷史中，在出現衰退期時，會伴隨著某一、兩個季度的正增長。因此，從官方定義來看確實還沒有進入衰退期。

但根據過往歷史，《日本經濟新聞》報道指出，自1949年以來美國技術性衰退共發生了10次，其後都被正式認定為經濟衰退。並且，自今年7月以來美國2年期和10年期國債收益率呈現倒掛， 並且持續加深，最高差值達48個基點，倒掛幅度為1980年代以來最大值。

來源：Federal Reserve Bank of St. Louis

從圖中可以看出，自1980年來，在出現倒掛後，經濟都在之後的1-2年內陷入衰退（圖中灰色陰影部分）。當然，收益率倒掛並不是經濟衰退的誘因，兩者並沒有因果關系，2年期美債收益率飆升主要受利率調整影響較深，利率急速上調促使短期美債拋售力度較大，引發收益率飆升，但由於債券投資者對中長期經濟前景的擔憂導致長期美債拋壓力度弱於短期美債，因此引發了倒掛。收益率倒掛並不是經濟衰退的原因，它只是一個信號，反映出市場主體對經濟中長期前景的擔憂。

目前的不和諧處在於，美國的非農就業強勁，但生產活動持續降低，每周初請失業金人數攀升，就業參與率降低，科技公司裁員。因此，該非農數據或混雜更多的水分，勞動力市場錯配較嚴重。詳情參考：「經濟強勁」還是「全是水分」？美國的非農數據是否存在貓膩？

如果發生了衰退，各類資產的表現如何？

來源：Bloomberg, CMC Markets

在衰退區間（圖中柱狀區域）

美股以納斯達克為例。例如2001.2 – 2001. 11（最大回撤近60%，互聯網泡沫破裂），2007.12 – 2009.6（最大回撤超50%，次貸危機）。排除掉這兩次的極端現象，在衰退期間也出現過先抑後揚的趨勢，例如1980年、1981年、1990年的衰退期，這受到美聯儲政策轉向的預期影響

在商品市場中，由於經濟衰退抑製生產需求，商品市場持續走低，圖中以原油為例，呈現大幅度下跌態勢。

黃金價格走勢反復，但整體偏強；以1969年、1973年、1980年、2001年、2007年的幾次衰退來看，黃金價格呈現先抑後揚的趨勢，在衰退初期受到打壓（或承壓於美債、美元），但後市呈現上漲趨勢。

美元指數走勢反復，趨勢主要為先強後弱，在衰退初期受利率政策和避險情緒影響推升美元，但因為市場經濟基本面較差，美元隨後轉向下跌趨勢。

美債收益率基本處於下行趨勢，以10年期美債為例，10年期美債在衰退期基本呈現下跌趨勢，主要在於購買需求增多，美債價格上漲，促使收益率降低。

貨幣方面，美元兌日元在衰退期間整體呈現下跌趨勢（除2001年震蕩走強），日元配置需求增多。

因此，從配置優先級來看，美債、黃金 > 日元 > 美元（衰退初期）=美股（衰退後期）>商品



