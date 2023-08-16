新西蘭聯儲維持利率水平不變，紐幣失守0.6，下方空間還有多少？

新西蘭聯儲在 8 月16日的會議中維持利率在 5.5% 不變，符合市場預期。會議聲明指出，維持利率不變的決定是整個貨幣政策委員會的共識。

中性的前瞻性指引基本沒有變化，重申當前的利率水平如預期和要求的那樣，限制了消費者支出，從而限制了通脹壓力。委員會同意將利率需要保持在限制性水平，並且有信心通脹將回到目標範圍內。 ”

該聲明指出了雙向風險，包括近期國內經濟活動的短期上行和中期下行風險，以及全球經濟增長和大宗商品價格疲軟。

會議聲明中對利率峰值的預測略有變化。官方現金利率路徑被上調至5.59%（之前為5.50%），預計在2024年第二季度達到峰值，並假設從2024 年下半年開始以較慢的速度下降，然後在2026 年第三季度下降至3.38%。

在通脹方面，新西蘭聯儲小幅上調了通脹預期，強調了管理價格上漲帶來的上行風險，同時對GDP的預測幾乎沒有變化。新西蘭聯儲指出，全球供應鏈瓶頸持續緩解，而移民數量的持續反彈有助於緩解國內勞動力短缺問題，失業率略有下調。

在住房方面，新西蘭聯儲強調房價似乎比預期更早穩定，並上調了未來房價的前景。目前預計未來房價將以平均季度環比 1% 左右的速度上漲。儘管如此，新西蘭聯儲指出，在當前償債成本較高的背景下，房價上漲對消費的影響可能會較小。

在新聞發布會的問答中，奧爾主席指出，委員會對現金利率路徑的小幅上調並不是為了發出關於再次加息的明確前瞻性指導，並指出委員會對當前的利率水平“非常滿意”。

紐元兌美元在過去的兩個交易日跌破0.6整數關口。今日新西蘭聯儲在維持利率水平不變後導致紐元小幅下挫，但隨後反彈並呈現日內反包。從整體趨勢上看，紐元自去年10月觸底上漲後，自今年以來一直處於調整通道中。目前價格觸及通道的下軌支撐附近，大致在0.59附近。因此，該區域附近可採取波段操作中的低吸機會。

紐元兌美元 NZD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（8月16日）



