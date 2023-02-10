澳聯儲貨幣政策會議紀要：上調2023年核心通脹預測，需進一步加息

澳聯儲在本週加息25個基點後，在關於貨幣政策前景的聲明中表示， 「需要進一步加息以確保當前的高通脹只是暫時的。在評估需要進一步加息多少時，委員會將密切關注全球經濟發展、家庭支出趨勢以及通脹和勞動力市場前景。」

關於通脹前景面臨的風險，澳聯儲指出它正在密切監控家庭支出和儲蓄行為。它指出：「對大約三分之一有抵押貸款的家庭的現金流的影響通常比對更廣泛的經濟和通脹的影響來得更快。」

澳聯儲的通脹前景預測有幾處變化：

現在預計到 2023 年底，修正平均通脹率只會放緩至 4.3%，比去年比11 月的 預測高 50 個基點。澳聯儲將預測的上調歸因於更強的起點和更高的工資預測。預計2023年年中總體通脹率將 下降至6.7%，到12月將下降至4.8%。

工資價格指數 (WPI) 的預測相較於11月上調了 20-40 個基點，這與澳聯儲聯絡計劃發出的更強勁的工資信號一致。在澳洲聯儲的聯絡計劃中，我們注意到以下要點：

• 公司報告稱，最近幾個月私營部門基本工資的年終增長率進一步提高，在 12 月季度達到 4.25% 左右。相比之下，公司在 9 月季度報告的平均增幅約為 3.5%。

• 大約三分之一的私營部門公司報告稱，在 12 月季度的工資增長超過 5%

• 儘管最近幾個月有所放緩，但招聘廣告和職位空缺仍處於高位。

• 聯絡計劃中的一小部分但越來越多的聯繫人報告說勞動力短缺有所緩解，部分反映了最近來自海外的淨入境人數增加。

• 零售報告顯示，銷售水平仍然很高，這與強勁的勞動力市場一致； 實際上，過去幾個月家庭支出相對平穩。

澳聯儲還上調了對實際家庭可支配收入的預測，實際收入增長在 2022 年第四季度觸底，然後在 2023 年隨著通脹下行將逐漸加速，失業率預測幾乎沒有變化，預測將在2023年12月上升至3.8%。

進出口方面，預計進口增長將在2023年6月大幅放緩至5.6%，相較於11月的預測無明顯變化，在2023年12月將小幅回升至6.5%。出口增速預計將在6月放緩至8.8%，到年底加速下行至4.2%。

關於澳洲相對較大的可變抵押貸款利率份額，澳聯儲指出，這使得貨幣政策的現金流渠道與大多數其他發達經濟體相比在澳洲更快。然而，考慮到其他傳導渠道，澳洲聯儲強調，「與其他發達經濟體相比，澳洲未償還抵押貸款利率相對較快且大幅上升並不意味著澳洲貨幣政策的整體效力強於其他地區，現有證據表明 澳洲貨幣政策對經濟活動和通脹的影響與其他可比較的發達經濟體相似。」

從整體的經濟前景來看，預計2023年家庭支出將全年減少，住宅投資將呈現先揚後抑的趨勢，但預計將在24/25年持續下行。商業投資相對保持穩定。社會需求方面在2023年將呈現下降趨勢，但在24年將回升。進出口增速預計將持續放緩至2024年年底。而隨著通脹下行，實際家庭可支配收入預計將在2023年呈現持續上漲趨勢。就業放緩將持續至2024年年底。

來源：RBA