澳聯儲采取第12次加息，現金利率升至4.1%，澳元上漲，澳股下跌。

澳東時間6月6日14：30，澳聯儲將現金利率提高25個基點至4.1%，超過市場預期的維持3.85%不變，這是在13個月內的第12次加息，續刷2012年以來新高。

在澳聯儲公佈加息後，S&P/ASX 200短線跳水逾1%。澳元兌美元短線走高逾60個點，3年期國債收益率持續上漲2.6%。

澳聯儲表明，通脹已經觸及峰值，但目前仍維持過高的水平。需要進一步加息提高人們對抑制通脹至2%的信心。目前來看，澳大利亞經濟增長已經出現放緩，勞動力市場開始放緩但仍然處於緊張狀態，家庭消費仍存在重大不確定性。

市場曾一度認為澳聯儲此次會議將按兵不動，因一些經濟數據已經表現出疲軟，例如4月的零售銷售同比呈連續下降趨勢，環比增長0%；居民儲蓄率已經降低至疫情前水平，居民儲蓄被高額信貸擠兌將進一步限制消費開支；營建許可下降至11年來的最低水平，GDP增速已經連續兩個季度呈現增長放緩的態勢；居民與商業信心指數呈現下行態勢。

然而，更有粘性的通脹迫使洛威選擇了進一步收緊政策，並且他在會議聲明中表示，後續仍有可能進一步加息，這將取決於數據。





澳大利亞零售銷售同比來源：TradingEconomics

澳大利亞家庭儲蓄率來源：TradingEconomics

澳大利亞GDP季度增長來源：TradingEconomics

澳大利亞營建許可來源：TradingEconomics

消費者信心指數來源：TradingEconomics

商業信心指數來源：TradingEconomics

澳元兌美元日內上漲，目前價格重回3月以來形成的震盪區間內，關於澳元能否進一步上漲將取決於下周美國的通脹數據，若通脹超預期回落，美聯儲暫停加息，或使澳元兌美元進一步走高至上方阻力0.679。



澳元兌美元 AUD/USD —— 4小時圖

來源：CMC Markets（6月6日）

S&P/ASX 200指數在澳聯儲加息後走低，目前價格趨勢呈現震盪下行結構。近一段時間整體落後於歐美股市，主要因素在於科技板塊的權重較低。主要權重材料、金融板塊受經濟增長放緩影響表現不佳，拖累了近期大盤的走勢。目前來看該下行結構可能仍將維持下去，下方支撐可參考6900。

S&P/ASX 200指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月6日）



