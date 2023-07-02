一週展望：澳聯儲利率決議，美聯儲貨幣政策會議紀要，美國6月非農數據

上週主要產品漲跌幅





來源：CMC Markes

本週重要經濟事件和數據

澳聯儲利率決議 —— 週二

澳聯儲在5月和6月分別加息25個基點，將現金利率推高至 4.1%。 ，超出市場預期。突然的鷹派轉變似乎是對未能及早發現 2021 年底和 2022 年通脹飆升的激進應對。

儘管5月的CPI從4月的6.8%超預期放緩至5.6%，但仍遠高於澳聯儲2-3%的目標區間，其表明可能採取進一步的加息。但從目前的市場預期來看，對於澳聯儲周二是否加息存在一定的分歧。

根據路透社的調查，在31名經濟學家中，有16名認為澳聯儲會繼續加息25個基點至4.35%，但有15名認為澳聯儲將按兵不動。

即使周二存在一定的暫停加息的概率，但考慮到當前抗通脹的進程，多數經濟學家認為澳聯儲可能會在8，9月進一步加息，利率峰值或達到4.6%。

美聯儲貨幣政策會議紀要 —— 週四

美聯儲在周四凌晨公佈的會議紀要應該會揭示政策制定者之間對於接下來貨幣政策路徑的討論的一些分歧。因政策制定者提出的今年可能有必要再加息兩次 25 個基點的建議與美聯儲6月會議之前不久發布的通脹數據存在一定衝突。該數據顯示，5月的總體CPI已經降至4%。而在前不久發布的5月PCE同比降至3.8%，前值為4.4%。 5月個人支出放緩至0.1%，預期為0.2%，前值為0.8%。

但為了證明FOMC並未停止對抗通脹，美聯儲主席鮑威爾在會後新聞發布會上發出了強烈的鷹派信息， 並上調了央行的主要經濟預測。與此同時，一些FOMC成員已經改變了他們的點陣圖預測，以表明他們準備在年底前加息兩次，比市場預期的加息多一次。所有這些都使得7月份加息的可能性似乎越來越大。 CME的FED Watch預測美聯儲在7月加息25個基點的概率達到87%。



美國6月非農就業數據 —— 週五

今年美國勞動力市場表現持續超出預期。 5 月份，美國非農新增了 33.9萬 個就業崗位，連續 14 個月超出經濟學家的預測中值（19.5萬個），而 4 月份的數字則上調至 294,000 個。經濟學家預計6 月份美國非農就業將增加 21.3萬人，失業率將維持在3.7%不變。

就業市場的彈性迫使美聯儲在6月會議上發出了鷹派指引，而這也推動了短期國債收益率的進一步走高。 2年期與10年起國債收益率倒掛程度進一步加深至106個基點。

5 月份失業率從 4 月份的 3.4%升至 3.7%，而勞動力參與率穩定在 62.6%。平均時薪同比增幅也穩定在4.3%。然而，4月份職位空缺數量自1月份以來首次回升至1000萬以上。最新數據促使美聯儲將年底失業率預測從4.5%下調至4.1%。

以下是具體經濟數據和事件：



週一：中國6月財新製造業PMI

歐元區6月製造業PMI終值

美國6月Markit製造業PMI終值

美國6月ISM製造業PMI

週二：澳聯儲利率決議



週三：中國6月財新服務業PMI

英國6月服務業PMI

歐元區6月服務業PMI終值

歐元區5月PPI

美國5月工廠訂單

週四：美國6月Markit服務業PMI終值

美國6月ISM非製造業PMI

美國5月JOLTs職位空缺

美國6月ADP就業人數

美聯儲6月貨幣政策會議紀要



週五：美國6月失業率

美國6月非農就業人數

美國6月時薪增長

美國6月就業參與率



本週重要產品關注

英偉達 Nvidia —— 日線圖



來源：CMC Markets（7月2日）

英偉達股價在6月30日高開高走，收漲3.63%，股價觸及10日均線處，目前暫未出現明顯向上突破跡象。成交量上自6月14日以來持續呈現縮量，通過觀察其股價走勢形態，MACD指標、成交量的表現來看與2021年11月-12月有一定相似之處，投資者在當下應注意風控。



特斯拉 TSLA —— 日線圖





來源：CMC Markets（7月2日）

特斯拉股價在6月30日高開高走，尾盤小幅跳水，收漲1.66%。成交量呈現縮量，目前價格重新站上10日均線之上。指標上看，自5月中旬以來成交量持續呈現放量態勢，股價呈現量價齊升。近期成交量有所下降，目前處於高位震盪中。 MACD指標出現背離，其後續走勢可參考過往幾次背離後的走勢形態，如上圖所示。



蘋果 AAPL —— 日線圖



來源：CMC Markets（7月2日）

蘋果股價在6月30日高開高收，市值突破3萬億美元，成交量出現放量。投資者需關注在放量後的延續性，若量能萎縮不排除一定的短期回補需求，指標上再次超買。



現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖



來源：CMC Markets（7月3日）

現貨黃金在6月30日日內觸及1900後反彈，目前可判斷1890 – 1900支撐有效。當前可以採取逢低看多的思路。目標：1970 – 1980。



