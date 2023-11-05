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一週展望：澳聯儲或再次加息，中國10月貿易、CPI數據

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

05 Nov 2023, 14:15

本週重要經濟事件和數據

 

澳聯儲利率決議 —— 週二

澳聯儲主席布洛克近日表示，澳大利亞央行對高通脹的容忍度較低。 10 月 25 日公佈的澳大利亞第三季度CPI上漲 1.2%，高於市場預期的 1.1%。第三季度CPI同比上漲5.4%，高於預期的5.3%。9月CPI同比上漲5.6%，高於預期的5.4%。通脹的上漲引發了市場預期澳聯儲將進一步採取行動抑制通脹。路透社採訪的39名經濟學家中，有34名認為澳聯儲將在週二加息25個基點至4.35%。四大行均預計將加息25個基點，並且至少將維持該利率水平至明年年中。

 

中國10月貿易數據 —— 週二

儘管最近的貿易數據顯示國內需求低迷，但最近中國第三季度GDP數據顯示經濟活動有所回升。 9月份中國出口（以美元計算）同比下降6.2%，這是自4月以來連續5個月下降，但降幅在近兩個月有所收窄。與此同時，9月進口同比下降6.3%，連續10個月錄得負值。市場預期10月出口同比下降2.9%，進口同比下降4.5%，降幅較上月進一步收窄。

 

中國10月CPI、金融數據 —— 週四

9月CPI再次失去增長，同比放緩至0%，環比放緩至0.2%。其中食品價格下降明顯，豬肉價格9月同比下降22%，蔬菜價格同比下降6.4%，拖累了整體的CPI指數。而10月食品價格延續回落態勢，豬肉價格繼續走弱，反映當前生豬市場供大於求的情形。此外，受國際油價下跌影響，國內成品油於10月24日下調。在此情形下，市場預期10月CPI同比再次轉負，為-0.2%，PPI預期同比下降2.8%，較上月跌幅進一步擴大。

金融數據方面，市場預期10月新增人民幣貸款6500億人民幣，新增社融19165億人民幣，較上月均出現較大程度回落，反映在當前房市低迷的背景下，居民購房需求仍然較低。企業端在內需不振的背景下融資需求仍然偏弱。

 

鮑威爾在IMF舉辦的專家小組會議上講話 —— 週五

美聯儲主席鮑威爾在11月的新聞發佈會中向市場傳達了鴿派言論，即使強調當前沒有考慮降息，但考慮到近期金融環境的收緊對經濟活動的壓力，市場預期美聯儲在今年的加息活動已經停止。但即便如此，鮑威爾仍然保留了明年可能存在加息的可能性，即使長期利率持續攀升，但鮑威爾對政策是否具有足夠的限制性仍沒有信心。預計鮑威爾在本週的講話中不會出現明顯的措辭上的更改，即使在得到最新的就業數據放緩的證據後。 

 

以下是具體經濟數據和事件：

 

週一：無重要數據和事件公佈

週二：澳聯儲利率決議                                                                                                                
           中國10月貿易帳                                                                        
           中國10月以美元計算進出口（年率）                                        
           美國9月貿易帳                                                                           
           美國9月進出口

週三：歐元區9月零售銷售（月率/年率）

週四：日本9月貿易帳                                                                           
           中國10月CPI（月率/年率）                                                      
           中國10月PPI（年率）                                                              
           中國10月M0、M1、M2貨幣供應（年率）                               
           中國10月新增人民幣貸款                                                          
           中國10月新增社會融資規模

週五：英國第三季度GDP初值（季率/年率）                                       
           美國11月密歇根大學1年期通脹預期初值                                 
           美國11月密歇根大學消費者信心指數初值           

 

本週重要產品關注

 

納斯達克100指數 （NDAQ 100 - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月5日）

納指100上週因鮑威爾偏鴿的言論大幅上漲，重新回到15000之上，而就業數據的放緩進一步強化了美聯儲12月暫停加息的預期。因此，在沒有衰退預期的背景下，當前偏鴿的政策預期或支持股市整體維持反彈趨勢。技術形態上承壓於15100，若形成突破或再度挑戰前高的可能性。


澳元兑美元（AUD/USD - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月5日）

澳元兑美元上漲大幅反彈至0.65上方，當前水平為8 – 9月的平台阻力區域，可能面臨小幅度調整，但預計將延續反彈趨勢。若形成突破或進一步上漲至0.67。


香港恆生指數（HSI - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月5日）

香港恆生指數受全球風險偏好回暖，反彈至60日均線附近17850。關注指數是否能形成破位，若成功破位或進一步上漲至通道上軌壓力18700 – 18900附近。MACD指標再度形成金叉。


現貨白銀（XAG/USD - Cash） —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月5日）

現貨白銀近期延續盤整趨勢，但目前來看反彈趨勢仍然完好，預計此處或形成突破進一步上行至趨勢線壓力24附近。


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