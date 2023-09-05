澳聯儲維持利率4.1%不變，連續三次按兵不動，暗示可能需進一步收緊政策。

9月5日，澳聯儲維持利率在4.1%不變，符合市場預期，這是自今年6月以來連續三個月維持利率水平不變，繼續保持在2012年以來的最高利率水平。



澳聯儲在貨幣政策聲明中基本沒有變化，在通脹方面，堅決將通脹率恢復至目標水平，而目前的通脹仍然過高，並且將在一段時間保持在高位水平。預計2025年年底通脹將回到2%-3%的目標區間。得益於失業率的小幅上升，在勞動力市場的措辭相較於上次變得溫和，指出勞動力市場仍然處於緊張的局面（在之前表示“非常”緊張）。預計失業率將在2024年年底逐漸上升至4.5%。



在前瞻性指引上，澳聯儲表示，暫停加息是為了提供時間評估加息對經濟帶來的影響，仍可能在未來進一步收緊貨幣政策。這將取決於後續的數據以及不斷變化的風險評估。



在經濟前景的評估上，澳聯儲表示當前經濟正經歷低於趨勢的增長時期，預計該階段將維持一段時間，家庭消費的前景也出現不確定性。經濟前景在房地產市場的持續壓力下將面臨不確定性。



在澳聯儲公佈利率決議後，由於其貨幣政策決定和聲明充分符合市場預期，澳元與澳股短線波動不大。 S&P/ASX 200指數早盤高開低走後，午後小幅回升，截至澳東時間下午3：00，小幅下跌0.28%。澳元兌美元報0.6427，下跌0.53%。



從大盤的整體表現來看，在過去的幾個交易日澳洲200指數呈現高位盤整，成交量縮減。大級別趨勢仍處於震盪。而在8月下旬拉動指數的主要板塊材料、金屬和礦業、金融股均達到關鍵的壓力區域附近。能源板塊近期漲幅放緩，陷入高位盤整。如下圖所示。

澳洲200指數 —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月5日）



澳洲200 能源指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）

澳洲200 金融指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）

澳洲200 材料指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）

澳洲200 金屬和礦業指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（9月5日）

考慮到目前這些權重板塊均處於震盪圖形中的上方阻力附近，當下情形仍應以震盪思路為主。大盤或在此處有承壓再次探底的可能性。

由於澳聯儲在前瞻性指引上的態度表示模糊，並且對於經濟的評估略顯鴿派，澳元兌美元日內走弱，或再次下探通道下軌支撐0.635。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月5日）



