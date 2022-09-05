一周展望：澳大利亞、歐洲、加拿大三大央行或大幅度加息，歐佩克+或維持原增產計劃不變

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上周回顧



美國8月非農新增就業人數錄得31.5萬人，略高於市場預期的30萬人，創2021年4月以來最小增幅。失業率錄得3.7%，為5個月以來首次上升，市場預期為3.5%，前值為3.5%。

據港交所披露，9月1日伯克希爾哈撒韋減持171.6萬股比亞迪股票（01211.HK），持股比例下降至18.87%。比亞迪回應公司經營一切正常。

七國集團就對俄羅斯石油實施價格上限達成一致，俄羅斯回應，將不會對俄羅斯石油限價的國家供應石油。俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫談及限價計劃時錶示，俄羅斯將不會再嚮歐洲地區供應天然氣。

當地時間周四晚間，美國方面錶示，伊朗對核協議的最新回應“毫無建設性”。

美國三大股指先漲後跌，納指跌1.28%，報12124.72點；標普500指數跌0.88%，報3932.81點；道指跌0.87%，報31385.18點。

歐股方面，歐洲斯托克50跌0.96%，報3459.3點；德國DAX40跌0.72%，報12692.78點；英國富時100漲0.27%，報7205.12點；法國CAC40跌1.07%，報6022.94點。

亞太方面，富時中國A50跌1.44%，報13218.5點；恆生指數跌1.08%，報19336.1點；澳洲200指數跌0.39%，報6828.31點；日經指數跌0.89%，報27538.84點。

美元指數低開平收，報109.6；澳元兌美元漲0.35%，報0.6812。歐元兌美元跌0.12%，報0.9953；英鎊兌美元跌0.33%，報1.1508。

現貨黃金漲0.87%，報1712.11美元/盎司。現貨白銀跌4.47%，報18.05美元/盎司。

國際兩油周五小幅反彈。美國WTI原油漲0.96%，報87.77美元/桶；佈倫特原油漲1.39%，報94.86美元/桶。

本周重要經濟事件和數據



澳聯儲利率決議 —— 周二

澳聯儲將於北京時間9月6日12：30召開9月利率政策會議，市場預期澳聯儲將再次加息50個基點，將現金利率提高至2.35%，這是年內的第四次連續加息50個基點。澳大利亞是步入全球緊縮行列中較晚的地區之一，在二季度通脹上升至6.1%的20多年來的新高後，澳聯儲在看不到通脹緩解的跡象下不敢鬆懈。考慮到澳聯儲在進行了自1990年以來最激進的加息政策後，澳聯儲在此次加息後或將在10月2日的會議上放緩加息幅度至25個基點，以防止經濟的快速萎縮。當前的經濟風險來源於房地產市場，7月建築審批量下降17.2%。澳大利亞房價可能以十多年來最快的速度下跌。三季度通脹將在10月26日公佈，該數據將給予澳聯儲在11月會議選擇加息25或50個基點。年底利率預計在2.85%或3.1%。

歐洲央行利率決議 ——周四

周四北京時間20：15，歐洲央行將公佈9月政策利率會議，在歐洲8月通脹超預期錄得9.1%，以及7月失業率進一步下降至6.6%的背景下，歐洲央行多位官員釋放強烈的鷹派信號，暗示或將在9月加息75個基點。根據路透社調查顯示，61位經濟學家中的30位錶示歐洲央行將加息 75個基點至1.25%；27位經濟學家錶示將加息50個基點，4位錶示將加息25個基點。

在7月加息50個基點後，歐洲央行同時推出了新的傳導保護工具（TPI），旨在防止歐元區的分裂，保護意大利等脆弱的高負債成員國免受加息帶來的不利影響。若歐央行在本周會議加息75個基點，疊加意大利政治的不確定性或將意大利10年期國債收益率重新推至4%以上，屆時TPI是否會發揮作用將面臨不確定性。

加拿大央行利率決議 —— 周三

周三北京時間22：00，加拿大央行料將在9月政策利率會議上將隔夜利率上調75個基點至3.25%。加拿大7月CPI錄得7.6%，通脹增速有所放緩，但仍維持高位。剔除掉食品和能源價格的核心CPI將是加拿大央行關註的重點。加拿大二季度GDP經濟增長率放緩至3.3%，低於4.5%的預期，經濟的降溫有望使通脹在今年晚些時候有所緩和，屆時將給予加拿大央行放緩加息的機會。

歐佩克+部長級會議 ——周一

周一歐佩克＋將召開第32屆部長級會議，據消息人士錶示，歐佩克+可能在周一的會議上維持10月增產10萬桶/日的計劃不變，俄羅斯錶示反對歐佩克+減產。從目前來看，美國和伊朗的核協議再次蒙上不確定性，在談判結果出現之前，歐佩克+料暫時不會出手幹預市場。若兩者達成協議，歐佩克+或迅速採取措施反擊。併且G7對俄油的限價或使其供應減少，當前油市在供應上仍面臨不確定性。

中國8月CPI、PPI 、M2、社融——周五

周五北京時間9：30，中國國家統計局將發佈8月CPI和PPI數據，市場預期8月CPI同比為2.8%，前值為2.7%；PPI同比預期進一步下降至3.2%，前值為4.2%。

同日下午16：00將發佈8月金融統計數據，8月M2預期同比為12.3%，前值為12%；M1預期同比為7%，前值為6.7%。

8月新增人民幣貸款預期為15000億元，前值為6790億元；新增社融預期為21000億元，前值為7561億元，反映出在央行8月實行降息後，宏觀經濟預期進一步回暖。



以下是具體經濟數據和事件：



周一：中國8月財新服務業PMI

歐元區9月Sentix投資者信心指數

歐元區7月零售銷售月率

英國8月服務業PMI

歐佩克+部長級會議

周二：澳聯儲利率決議

美國8月ISM非制造業PMI

周三：澳大利亞第二季度GDP

中國8月貿易帳

加拿大央行利率決議

2022年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席梅斯特就美國經濟和貨幣政策發錶講話

美聯儲副主席佈雷納德發錶講話。

周四：歐洲央行利率決議

蘋果公司秋季發佈會

周五：中國8月CPI、PPI

中國8月金融數據

歐盟召開能源緊急會議

2023年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟發錶講話。

本周重要產品關註



道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖

來源：CMC Markets

道指上周震蕩走低，日線級別處於下行結構中，短周期需參考下方31000支撐。

上周五美國失業率反彈使CME 的FED Watch定價美聯儲在9月加息75個基點的預期下降至57%，失業率反彈料在美聯儲意想之中，不會對當前預期指引做出改變。但短期情緒或有所緩解，市場在等待9月13日的通脹數據前或進入喘息期，價格或陷入盤整。

預計反彈至32000-32300，隨後受9月加息影響再次承壓。

日線RSI指標進入超賣

美元兌加元 USD/CAD—— 日線圖

來源：CMC Markets

美加在上行通道上軌1.32明顯受阻，本周情緒面上或略有緩和，美元指數本周或陷入盤整，加拿大央行本周加息75個基點料對加元起到支撐

回落目標參考斐波那契38.2%的1.30附近，該位置也為上行趨勢的支撐處

澳元兌美元 AUD/USD—— 4小時圖

來源：CMC Markets

4小時圖澳元兌美元呈現震蕩下行趨勢，本周澳聯儲加息50個基點或對澳元起到一定的提振作用，但由於已被市場消化，可能不會出現超預期的反彈。澳元可能在加息消息公佈後出現短暫的跳漲行情，隨後歸附於平靜。

短期阻力為0.685，若突破後關註0.687，價格只有連續突破兩個阻力區才有可能進一步嚮上延伸。

若價格不能突破，或陷入進一步回落，跌破9月1日低點0.677將進一步下探至0.67。

澳洲200指數 S&P/ASX200 —— 日線圖

來源：CMC Markets

澳洲200指數在上周四跳空低開後翻陽，周五回補缺口後高開低收，預示著價格在6900承壓。

當前關註價格能否重新回到6900上方，若不能價格或將面臨進一步的回落。若成功收復6900則關註6650 – 7000附近，整體策略以逢高看空為主。

下方第一支撐參考6750，若失守或進一步下探6500。



