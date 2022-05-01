一周展望：5月迎来转机？聚焦美联储利率会议！澳联储或将十年来首次加息！美国非农，英国央行预计继续加息。

上周回顾

4月30日，中国国家统计局公布4月PMI数据，4月综合PMI录得42.7，前值为48.8；

制造业PMI录得47.4，预期为48，前值为49.5；非制造业PMI录得41.9，预期为46，前值为48.4。4月财新制造业PMI录得46，预期为47，前值为48.1。数据反映出在全国疫情爆发的背景下，以及错综复杂的国际形势，宏观经济环境景气度差，制造业形势严峻。而该数据已经逼近2020年2月疫情爆发时的最低水平。

北京时间4月30日晚间，伯克希尔哈撒韦发布一季度报告，第一季度营收70.4亿美元，一季度净利润为54.6亿美元，去年同期为117.1亿美元，同比下滑53%。报告显示一季度大举买入雪佛龙、惠普和西方石油等公司。66%的持仓在四家公司：苹果、美国银行、美国运通和雪佛龙。巴菲特在股东会上表示，在华尔街的推动下，过去的两年股市就如同赌场。他表示完全错过了2020年3月的机会。伯克希尔哈撒韦在4月没有回购股票。

据知情人士透露，欧盟将提议在年底前分阶段停止对俄罗斯原油的进口，同时会将更多俄罗斯和白俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外，包括俄罗斯联邦储蓄银行，欧盟最早可能于下周的欧盟大使会议上作出表决。

美国三大股指周五大幅收跌，回吐前两日反弹，纳指跌3.14%%，报12891.68点；标普500指数跌2.89%，报4142.27点；道指跌2.38%，报33061.45点。标普500指数4月下跌8.8%，为2020年3月以来最差单月表现。今年累计跌幅达13.3%，创1932年大萧条以来最大1-4月跌幅。

美元指数周五走弱，跌0.43%，报103.24点。 澳元兑美元高开低收，美盘时段大幅下挫，收跌0.52%，报0.7061。欧元兑美元涨0.44%，报1.0545；英镑兑美元涨0.92%，报1.2574。

现货黄金周五高开低收，日内最高涨至1920.1美元/盎司，美盘时段快速回落，失守1900关口，最终涨0.08%，报1896.55美元/盎司。白银继续维持弱势下跌节奏，跌1.64%，报22.78美元/盎司。

国际两油周五亚欧时段走高，但美盘尾盘时段下挫，截至收盘，美国WTI原油跌0.95%，报104.71美元/桶；布伦特原油跌0.65%，报107.55美元/桶。

本周重要经济事件和数据

美联储利率决议 —— 周四

周三北京时间5月5日（周四）凌晨2：00，美联储将公布利率决议，市场预期本次会议美联储将加息50个基点。根据CME“美联储观察”，美联储5月加息25个基点的概率为2.9%，加息50个基点的概率为97.1%，加息75个基点为0%。

在鲍威尔最近的一次公开发言中，他表明年内或不止一次加息50个基点。在此次会议中，委员会或将宣布缩表的具体日程，并提供关于缩表额度的具体细节。花旗预计美联储将在5月10日开启缩表。在市场对美联储加息50个基点的押注增加的背景下，美国10年期国债收益率周五再度攀升，逼近2.9%。从目前来看，年内多次加息50个基点的月份最有可能在5、6月。而在7月的利率会议中，美联储将参考美国第二季度的通胀数据以评估是否出现见顶迹象，如若第二季度通胀数据高位见顶回落，货币政策或出现相对放松之势。

澳联储利率会议 —— 周二

周二北京时间12：30，澳联储将公布5月的利率决议。根据路透社在4月27日至29日采访的32位经济学家的调查中显示，此次会议澳联储上调现金利率15个基点至0.25%。如果加息落实，这也是澳联储自2010年以来进行的首次加息

32 位经济学家中有一半预测在会议上现金利率将上升至 0.25%，而4位经济学家预计将大幅上升 40 个基点至 0.50%。其余 12 名受访者预计没有变化。

这是本月初进行的一项调查的预期的突然变化，当时大多数经济学家预测利率将在下个季度上升。而预期的提前或受到澳大利亚在上周二公布的一季度通胀数据的影响，一季度CPI同比录得5.1%，远高于市场预期。

参与调查的经济学家还预计澳洲联储将加快收紧步伐。超过三分之二的经济学家（32 人中有 23 人）预测澳洲联储将在 6 月将现金利率提高至 0.50%；4人预测到那时它将把利率提高到 0.75% 或更高。

在当地主要银行中，ANZ、NAB和Westpac预计RBA将在5月份首次加息15 个基点，而 CBA 则表示加息将在6月份。

美国4月非农数据—— 周三、周五

周三北京时间20：15将公布美国4月ADP就业人数，据汤森路透预期将增长39.5万人，前值为45.5万人。

周五北京时间20：30将公布美国4月季调后非农就业人口和4月失业率，根据汤森路透预期，4月非农就业将增长38万人，前值为43.1万人，失业率将下降0.1%至3.5%。

当前劳动力市场仍低于疫情前的水平，而随着疫情的影响消退，酒店、餐饮等行业的需求增长，带动就业增长。而由于国际大宗商品的价格走高导致的利润收缩，使仓储和运输行业的就业放缓。

英国央行利率决议—— 周四

北京时间19：00，英国央行将公布利率决议，市场预期英国央行将继续加息25个基点至1%。这也将是英国央行的连续第四次加息。

而1%的基准利率也是2009年以来的最高水平。从上次的利率决议来看，英国央行副行长坎利夫反对加息，预计在本次会议上将维持反对加息的态度。根据彭博经济学家团队表明，英国央行料将以6-2-1的票型完成将基准利率从0.75%提高至1%。英国央行曾表示，如若基准利率上调至1%，它将考虑积极出售英国国债。

由于英国通胀率的持续性上升，预计英国央行将大幅上调2022年通胀预期，从而反映俄乌冲突带来的能源危机。并下调全年经济增长预期，并且很有可能会在今年的第二季度出现萎缩。

花旗经济学家Benjamin Nabarro表示：“经济形势可能在2022年至2023年期间急剧恶化，此后将出现严重的通缩。” 他预计英国央行将在8月暂停紧缩周期，与市场预期的进一步加息相反。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区4月消费者信心指数终值

美国4月ISM制造业PMI

周二：澳联储利率决议

欧元区3月失业率

欧元区3月PPI月率

美国3月工厂订单月率

周三：美国4月ADP就业人数

美国4月ISM非制造业PMI

周四：美联储利率决议

英国央行利率决议

欧佩克+部长级会议举行

周五：美国4月失业率

美国4月季调后非农就业人口

澳联储公布货币政策声明

本周重要产品关注

标普500指数 SPX500 ——日线图

图片来源：CMC Markets

从日线级别来看，标普500指数在经历了周三和周四的反弹后，周五大幅下挫回吐此前反弹涨幅，这也反映出在加息前市场的提前规避风险的行为。而该市场行为也与3月17日加息前一周的表现类似。回顾3月加息的走势，在加息前的一周整体出现震荡反复的趋势，在周三反弹后，周四周五连续下挫回吐反弹。而在加息周的周一小幅下挫后，自3月15日（周二）开始企稳反弹走高。

从周五的表现来看，价格最低收在4142。4150的支撑岌岌可危，不排除进一步刺破向下的可能性，但预计在加息落地后会迎来利空兑现的向上反弹（只要不出现加息75个基点），如若出现刺破现象，价格或试探2月24日低点4100整数关口附近。而最终防守区域为4000点。

黄金兑美元 Gold —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

黄金近期的节奏与美股保持了较高的同步性，自4月10日以来，标普500指数出现短期的震荡向上的反弹，而黄金也从4月8日以来一度上涨，从1915附近一路直逼2000关口，但自4月下旬以来回吐所有涨幅，并跌破4月初的低点，整体走势同向，这也体现出了美联储鹰派打压下所带来的影响。因此，黄金方向上的逻辑或与美股在近期相似。如若5月加息后，鹰派情绪缓解，利空兑现，而这或也能带来黄金的一波向上拉升。投资者可关注几个目标价格：1938，1965，2000。

可能存在的风险：俄乌谈判传来重大积极利好。

美元指数 USDX —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

美元指数近期由于加息50个基点的市场预期下持续走高，而该上涨情绪也或因下周利率会议加息落地后迎来降温。

回落点位可参考斐波那契61.8%回撤位101.35，4小时上行趋势线支撑位于101附近。美元指数或在101-104附近迎来阶段性的高位盘整，投资者可寻求下方支撑处进行跟踪处理。

澳元兑美元 AUD/USD—— 日线图

图片来源：CMC Markets

澳元兑美元在过去的两个交易日中下破0.71关口，距离0.7整数关口还剩一步之遥。考虑到澳联储加息预期的提前，如若本周RBA进行加息15个基点的操作，这将为澳元带来一定支撑动力。而随着美联储加息落地，鹰派情绪缓和，美元指数回落将使澳元反弹。

日线级别RSI指标进入超卖区间，回顾过往走势，在RSI指标进入超卖区间后，均出现不同程度的向上反弹（图中2021年8月下旬、2021年12月初）。投资者可在0.7附近跟踪处理。上方第一目标：0.727。

布伦特原油 Crude oil Brent —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

布伦特原油上周五在110附近承压回落，而从4小时级别来看，当前处于震荡收敛阶段，因此，区间的破位或引发趋势的进一步延续。投资者可关注110能否向上突破，如若突破，价格有望进一步向上延伸。下方支撑参考下方趋势线低位：102.5 – 103。

从目前来看，在本周的OPEC+部长级会议中，预期将保持温和增产的计划，并不会对现有增产计划做出明显调整。而德国的此前反对态度的转变引发了原油供应的担忧情绪。欧盟或将在本周对俄罗斯原油禁运做出表决，基本面上整体利多面大。



