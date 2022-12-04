一週展望：澳大利亞、加拿大央行利率決議或放慢加息步伐，中國11月進出口或進一步呈現疲軟。

上週主要產品漲跌幅

來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

中國11月貿易數據 —— 週三

近期中國重新開放經濟的前景引發了市場的熱議，部分地區從周三開始部分放鬆了限制。

新冠肺炎疫情防控措施的放鬆可能會推動中國經濟向前發展。然而，市場預期中國11月份的貿易數據很可能顯示出進一步的低迷。儘管中國的貿易數據在整個夏季都表現良好，但在10月份，國內外消費需求疲弱、全球經濟前景惡化等導致進出口雙雙下降。

10月份，中國出口（美元）意外同比下降0.3%，9月份同比增長5.7%；中國進口（美元）同比下降0.7%，9月份同比增長0.3%。出口下降是自2020年5月以來的首次下降，而進口下降反映了在新冠肺炎嚴格限制措施下的國內需求疲弱。

11月份的情況可能進一步走弱，市場預期出口（美元）和進口（美元）將分別同比下降4.4%和7%。

美國11月PPI —— 週五

美國最新的CPI和PPI數據似乎形成了一種說法，即美國通脹已經見頂，導致國債收益率大幅下跌。 10月份，總體PPI環比上升0.2%，與9月份的增速相同，遠低於6月份1%的漲幅。

市場預期11月總體PPI同比上升7.1%，較10月的8%有所回落。核心PPI同比從10月的6.7%下降至11月的5.8%。現在的問題是，這種趨勢能否保持下去。 11月PPI數據將成為即將發布的CPI報告之前的重要數據。總的來說，這些數據將有助於確定美聯儲在本月晚些時候加息的幅度。美聯儲不希望外界看到它對通脹採取軟弱態度。

美聯儲主席鮑威爾週三在布魯金斯學會的講話表明，美聯儲有意放緩加息步伐，有可能在12月中旬加息50個基點。預計即將發布的PPI數據將支持加息放緩的趨勢。

澳聯儲利率決議 —— 週二

澳聯儲似乎對自己抑制通脹的戰略感到擔憂，鄰近的新西蘭聯儲在最近的一次會議上將利率再次上調75個基點至4.25%，而澳洲聯儲在去年11月加息25個基點後的利率僅為2.85%。

由於澳大利亞的通貨膨脹率高達7.3%，人們可能會預期該國央行會更積極地提高利率。然而，儘管澳聯儲承認通貨膨脹率要到2025年才會回落到目標水平，但它似乎也在關注高利率可能對日益冷卻的國內房地產市場造成的損害。

澳聯儲還將2022年和2023年的經濟增長目標分別下調至3%和1.5%。澳聯儲主席洛威表示，該行希望放慢加息步伐，以便更好地判斷此前加息的滯後效應，這可能需要時間才能慢慢傳導。市場預期澳聯儲周二將進一步加息25個基點，因決策者希望在降低通脹的需要與保護樓市之間找到平衡。

加拿大央行利率決議 —— 週三

加拿大央行上次在10月底的利率會議中加息50個基點，低於市場預期的75個基點。促使央行謹慎的主要原因在連續加息後對經濟的衝擊。該行在7月和9月分別加息100個和75個基點。受高利率的影響，加拿大的房地產市場似乎在加息的壓力下出現了崩潰的跡象，進一步大幅加息可能弊大於利。

此外，加拿大的通貨膨脹似乎已經開始緩解，10月份的總體CPI同比增幅為6.9%，與9月持平。未來幾個月，油價的進一步下跌應該有助於降低通脹。市場預期加拿大央行在周三將再次加息50個基點，將基準利率上調至4.25%。

以下是具體經濟數據和事件：

週一：中國11月財新服務業PMI

歐元區11月服務業PMI終值

歐元區12月Sentix投資者信心指數

英國11月服務業PMI

歐元區10月零售銷售

美國11月ISM非製造業PMI

週二：澳聯儲利率決議

美國10月貿易帳

週三：澳大利亞第三季度GDP

中國11月貿易帳

加拿大央行利率決議

週四：日本10月貿易帳

美國至12月3日當周初請失業金人數

週五：中國11月CPI

中國11月M2貨幣供應

中國11月新增社會融資規模

美國11月PPI

美國12月密歇根大學消費者信心指數初值

本週重要產品關注

道瓊斯工業指數 DJI Cash—— 日線圖

上週五公佈的11月非農新增就業人數錄得26.3萬人，遠超預期的20萬人；失業率錄得3.7%與前值持平，符合市場預期。而11月時薪增速也超出市場預期，同比和環比分別上漲5.1%與0.6%，高於預期的4.6%和0.3%。 11月的就業報告反映美國當前的勞動力市場仍然強勁，美股在數據公佈後大幅低開，但因美聯儲放緩加息的預期在後續時段收復大部分跌幅。但從技術指標中，日線級別MACD指標已經呈現高位背離。如圖所示，在出現該背離跡像後均呈現下跌趨勢。因此，此輪反彈行情或已接近尾聲。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 4小時圖

來源：CMC Markets（12月4日）

在全球經濟形勢進一步惡化的情況下，對需求的擔憂造成WTI原油近期持續走低。 4小時級別處於下行趨勢中。價格自11月28日觸及73附近後大幅反彈，但在83附近承壓。 MACD指標呈現高位背離死叉跡象，價格或呈現進一步下跌趨勢。

美元兌加拿大元 USD/CAD —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月4日）

美元兌加元在突破上行通道後，回落測試132支撐有效並呈現連續走高趨勢。近期油價的連續下跌促使加元疲軟，而加拿大央行或進入到放緩加息步伐中。技術指標上呈現多頭反轉信號，美加或進一步進入上行趨勢中，上方目標：138。

英鎊兌美元 GBP/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月4日）

關注英鎊兌美元1.23附近的關鍵阻力，該位置為今年6月以來的最高水平，若價格不能突破或有回落風險。若形成突破，下一個目標為1.2675。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（12月4日）

現貨黃金在周四一度觸及1800上方，價格在周五受非農影響一度跌至1778.4美元，隨後迅速拉升，收盤價格低於1800關口。本週需關注價格能否進一步突破該重要壓力。若不能突破價格短期或有回落風險；若形成突破，下一個目標在1842。



