一週展望：澳聯儲、加拿大央行利率決議，中國5月CPI

上週主要產品漲跌幅



來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

澳聯儲利率決議 —— 週二

澳聯儲在4月暫停了加息，但由於通脹高企使澳聯儲在5月再次將現金利率提高25個基點至3.85%。然而，市場對下週二澳聯儲是否加息25個基點保持分歧。 Westpac的經濟學家Bill Evans表明，由於當前的經濟前景不明朗，例如消費者支出呈現放緩，勞動力市場出現降溫，澳聯儲很有可能在6月暫停加息。但4月的月度通脹超預期上升至6.8%，這使澳聯儲主席洛威控制通脹的任務更加複雜化。 ANZ銀行經濟主管Adam Boyton更傾向於加息，原因是生產力增長疲軟推高了勞動力成本。而其他機構例如瑞士信貸、野村證券、花旗認為澳聯儲還將有2-3次的加息。



中國5月進出口 —— 週三

在海外需求的背景之下，中國出口數據自今年第一季度以來逆勢走高，一方面是去年疫情封鎖背景下的出口低基數帶來的增速顯著增長，另一方面則是新能源汽車出口表現亮眼。但進口方面表現低迷，內需不足和芯片、汽車進口替代導致，導致了貿易順差持續擴大。

然而市場懷疑出口並不能保持穩定的高增長態勢，預期5月以美元計算的出口將同比下降1.6%，進口預期同比下降8%，繼續保持較為低迷的態勢。



加拿大央行利率決議 —— 週三

市場預期加拿大央行將繼續維持基準利率至4.5%不變。自今年1月以來，加拿大央行將利率提高至4.5%後，在隨後的兩次會議均按兵不動。加拿大央行也表明除非通脹和經濟比預期更熱，否則不會再次加息。而加拿大央行也在抗通脹進程中取得顯著的成效，總體CPI從去年6月的峰值8.1%一路下降至今年3月的4.3%，4月小幅反彈至4.4%。然而勞動力市場仍然火熱，非農新增就業人數保持上升勢頭，失業率連續5個月保持在5%不變，職位空缺仍居於高位。加拿大央行將勞動力市場的火熱歸結於人口的快速增長，在這種情況下，加拿大央行在年內降息為小概率事件。



中國5月CPI —— 週五

中國4月CPI同比0.1%，引發了市場對中國經濟是否陷入通縮的討論。儘管達成通縮的條件沒有出現，例如物價下跌，信貸收緊，失業率上升等等。但中國經濟在第二季度復甦放緩已經成為一個不爭的事實。而5月的一些經濟數據也並沒有出現明顯的加速，樓市延續降溫態勢，據中指研究院數據顯示，5月全國100個城市新房價格轉跌，二手房跌幅進一步擴大。在房市消費仍然低迷的情況下，市場預期5月CPI同比上漲0.2%，較5月略有回升但仍然疲軟。 PPI同比y預期為-4.3%，前值為-3.6%。



以下是具體經濟數據和事件：



週一：中國5月財新服務業PMI

歐元區4月PPI

歐元區6月Sentix投資者信心指數

美國5月ISM非製造業PMI

美國4月工廠訂單環比

週二：澳聯儲利率決議

歐元區4月零售銷售環比



週三：加拿大央行利率決議

中國5月進出口

澳大利亞第一季度GDP同比

週四：日本4月貿易帳

歐元區第一季度GDP同比終值



週五：中國5月CPI、PPI

本週重要產品關注

英偉達 Nvidia —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月3日）

英偉達股價自5月25日暴漲24%後，在隨後的幾個交易日曾一度市值破萬億美元。目前股價延高位進行盤整。上週股價高開低走，成交量上出現連續縮量跡象。但目前價格仍穩守在5日均線之上。從目前來看，股價在高位創高後出現連續縮量盤整後，通常伴隨著一定的修復風險。因此，若股價縮量失守5日均線則意味著有可能出現回落。但若能重新放量則有望繼續延5日均線上漲。



道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月3日）

道瓊斯指數週五大漲700點，重新回到多周期均線之上，短期多頭動能表現強勁，MACD指標再次出現金叉跡象。但指數需突破阻力34200才有望進一步向上延續，反之，指數或將在33000 – 34000之間震盪運行。



日經225指數 NI225 Cash —— 日線圖





來源：CMC Markets（6月3日）

日經225指數期貨週五受歐美股市大漲影響繼續衝高，錄得連續8週上漲，再創30多年來新高。短期指數漲幅過大，短線出現調整為大概率事件。短線調整支撐可參考30800 – 31000。



香港恆生指數 HSI Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月3日）

香港恆生指數上週五大漲4%，其中中概科技和房地產板塊為主要領漲板塊。目前僅能判斷為指數的超跌反彈，暫時未看到明顯的反轉跡象。上方仍面臨多重阻力關口，參考19300，19800。



