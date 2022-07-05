澳聯儲如預期加息50個基點，澳元觸底了麼？

週二北京时間12:30，澳聯儲公佈利率決議，將現金利率提高50bps至1.35%，符合市場預期。

澳大利亞聯儲表示，更高的利率可以更好地平衡供需。 澳大利亞的經濟保持彈性，勞動力市場比一段時間以來更為緊張，經濟前景的一個不確定性是家庭支出行為。

澳聯儲表示，通脹居高，但不像其他主要國家那麼高，對中期通脹預期表示良好，未來加息的規模和時機將由數據决定，預計通脹在今年晚些時候見頂，然後在明年回落至2%至3%的水准。

澳元兌美元近期表現疲弱，一方面是受到強勢美元的影響，另一方面是澳聯儲主席洛威在6月24日的發言略顯鴿派，他表示在7月的會議上可能加息25或50個基點。 這種說法能明顯看出洛威想經濟、抑制通脹兩頭抓。 但在此前已經上調今年通脹預期至7%，在這個預期下加息25bps基本上是毫無作用。

從他今天的發言來看，能看出他對通脹相較於歐元區、英國、美國等地區表現的更加樂觀。 被市場解讀為相對鴿派。

澳聯儲下次會議將再8月2日，而二季度的通脹數據再7月27日公佈。 在二季度能源價格，糧食價格攀升的情况下，第二季度通脹數据集預期將繼續創新高，在數據的指引下，8月會議加息50bps的概率仍然為大概率事件，這為澳元帶來支撐。

受強勢美元影響，澳元兌美元近期表現持續疲軟，曾一度跌至2020年6月以來低點0.6764，澳元兌人民幣匯率一路觸及4.54。

但筆者認為美元的強勢期或將告一段落，美元的強勢屬於末端行情。 首先，美元的強勢與緊縮預期呈正比，即市場在初次投放緊縮訊號至加息落地後的這段時間基本維持強勢行情，但美元中長期走勢與經濟成正比。

以美聯儲2015年–2018年加息為例，美聯儲在2014年10月退出第三輪量化寬鬆政策，而早在2014年1月就開始啟動縮減量化寬鬆。 而美元的強勢期是從2014年7月開始啟動，此前數月一直處於磨底的蓄力階段，這段牛市行情一直維持到2015年3月。 反觀自2015年12月開始進入到加息週期後，美元在加息週期的表現不盡如人意。 在16年12月進行了第二次加息後，美元指數進入到了長達一年的熊市階段，主要原因在於美國經濟增速相較於歐元區而言略顯疲弱，特朗普政府在施政過程中遇到層層阻礙，特朗普在年初曾發表強勢美元損害了美國企業競爭力的言論。

美元指數2015–2018 USDX——周線圖

圖片來源：Tradingview

而在2004年-2006年的加息週期中，美元走勢整體維持中性，在區間中多次出現回落，但在2004年上半年整體維持強勢走勢，主要原因在於美國經濟相對強勁的增長以及加息預期起到了推動作用。 但美國的雙赤字已經日益嚴重，囙此不支持美元進一步的強勢走昇。

美元指數2004–2006 USDX——周線圖

圖片來源：Tradingview

澳元兌美元AUD/USD——周線圖

圖片來源：CMC Markets

澳元現時趨勢仍處於震盪下行結構，但目前處於下行通道的下軌支撐處，科技面上或面臨一定程度的反彈，而周線大級別支撐位於0.67附近，跌破該水准的概率較低，投資者可參攷0.68，0.67進行跟踪處理。

澳元兌人民幣匯率曾一度跌至今年2月以來的低點4.54。 由於人民幣匯率現時整體處於穩定的狀態，中國人民銀行並不期望人民幣匯率出現較大的波動，這在一定程度上為人民幣帶來了支撐。 但中國宏觀環境仍以寬鬆為主，雖然5，6月製造業呈現明顯回升，但房地產投資增速仍然為負，居民消費仍然處於相對低迷態勢，就業壓力較大，多地疫情仍有反復風險（浙江、安徽近期新增病例快速增長）。 囙此，預計後續仍有政策空間，人民幣匯率將保持難漲的趨勢。



澳元兌人民幣AUD/CNH——日線圖

圖片來源：CMC Markets

綜上所述，澳元兌人民幣匯率處於相對低位，預期將有一定程度的反彈空間。 澳元兌人民目前處於震盪趨勢中的底部支撐處，預計該位置出現反彈，上方目標：4.7，4.8。



