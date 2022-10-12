2022年第4季度全球市場展望：美聯儲可能軟化鷹派基調，支撐美股在年底前反彈（第1部分）

美聯儲在9月份的政策會議上聲明，未來幾個月將繼續大幅加息，這表明抑制通脹的代價可能是經濟衰退。美聯儲最近的點陣圖顯示，到年底，中位數利率將達到4.35%，到2023年將達到4.6%，高於此前的預期。更高的利率預期可能導致股票進一步貶值。由於美聯儲明確了其強硬的指導方針，目前市場的關注點在第四季度是否會出現衰退。

美國股市可能進一步下跌

從歷史上看，標準普爾500指數在經濟衰退期間會下跌約30%，這可能意味著，如果第四季度出現經濟衰退，該指數有可能進一步跌至3,200點，較1月份高點下跌33%。下圖顯示，下行風險仍然很高，波動率指數上升至30以上，而美聯儲仍處於加息週期。然而，美國股市第四季度系統性崩盤的概率很低。如下圖所示，最近的兩次危機，2008年的全球金融危機和2020年的新冠疫情，都發生在寬鬆週期的後半段，而不是在加息週期。簡而言之，股市持續一年的拋售反映的是經濟增長放緩，而非經濟危機。

來源：TradingView, CMC Markets（9月29日）

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因此，如果股市繼續消化經濟放緩的影響，那麼標普500指數短期可能下跌至3,400 - 3,500點左右。

美元將持續保持在高位

因美聯儲保持強硬的鷹派立場，美元指數上升到20年高點，2年期美國債券收益率飆升至4%以上。如下圖所示，金融危機通常發生在債券收益率下降時，即2年期國債收益率低於10年期國債收益率時。簡而言之，在債券收益率倒掛結束後，美元指數通常在經濟衰退期間和降息週期下跌，這意味著雖然美元兌其他主要貨幣很可能在第四季度大部分時間保持在高位，但在觸及通道阻力位時可能很快就會回落。在當前水平的基礎上下跌5%-6%是可能的，今年剩下的時間可能在109-115之間波動。

來源: TradingView, CMC Markets (9月27日)

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臨近年底，美聯儲可能軟化鷹派基調

失業率可能將上升，通脹或呈現降溫之勢，這可能軟化美聯儲的鷹派立場，並支持美國股市在年底前反彈。美聯儲5年和10年遠期通脹預期率都在下降，這可能會促使美聯儲在11月和12月的最後兩次會議上放慢加息步伐，這可能會推動新一輪跨年反彈行情。

來源:TradingView, CMC Markets (9月27日)

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美股各板塊表現及展望

美國經濟可能在第四季度進入滯漲，因為美聯儲的“前置式”加息最終將導致失業率上升，加上高通脹和經濟增長放緩。

根據著名的美林投資時鐘(Merrill Lynch Investment Clock)，在「滯脹」週期，資產類別的選擇開始從大宗商品轉向防禦性類別，這意味著能源股可能將逐漸面臨拋售。而防禦類股票，如消費必需品、醫療保健和公用事業等，可能會領跑大盤。此外，金融和非必需消費品可能也是逢低買入的機會。

過去三個月標準普爾500指數中11個板塊的表現

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來源：TradingView, CMC Markets (9月29日)

圖表顯示，綠色邊框的板塊在過去三個月和最近表現出色，其中醫療保健和非必需消費品是最具彈性的板塊，其次是必需消費品、金融和公用事業。

作者： Tina Teng、Azeem Sheriff和Leon Li（CMC亞太市場分析師）



