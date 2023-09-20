聯準會9月會議前瞻：預計按兵不動，並關注11月政策指引。

聯準會將於澳東時間9月21日凌晨4點召開利率決議，市場預期聯準會將依兵不動，維持利率5.25% - 5.5%不變。 此次市場的焦點是聯邦公開市場委員會（FOMC）參與者在利率預測中將面臨兩個關鍵問題。 第一個是11月是否需要再升息。 第二個是是否需要重新考慮中性利率。

美國近期的經濟數據回顧

聯準會在本次利率決議公佈前看到一些數據方面的進展，例如勞動力市場再度降溫，失業率上升至3.8%，其中8月的時薪同比增速已經降低至兩年來的最低水平，職位空缺人數 降低至兩年多來的低點。 通膨方面受能源價格反彈導致整體CPI進一步反彈，核心CPI穩定下降，其中汽車市場價格和房屋價格持續放緩。 但受季節性高峰需求和能源價格上漲帶來公共交通價格上漲，以及新的健康照護數據納入其中導致核心CPI的部分成分出現回升。 預計在能源價格的上漲趨勢在第四季度或不會持續。 在GDP方面，第二季GDP下修至2.1%，預期成長趨勢將維持第三季。 而第四季可能在學生貸款支付恢復、債務隱患以及汽車罷工等多方面因素或出現放緩。 雖然預測美國經濟在第四季度可能面臨失速，但聯準會在沒有看到更多的「證據」的情況下，預計在表態上可能仍有緊縮傾向，防止通膨壓力進一步上行。

分析師對聯準會本次會議的預測

高盛認為，到了11月份，勞動力市場、通膨方面的進一步放緩以及可能即將到來的第四季度增長困境將使更多的參與者相信FOMC 可以放棄今年的最終加息，放棄進一步的加息可能會 帶來政策上更多的彈性。 但在當前背景下，FOMC官員可能維持與今年6月會議相同的點陣圖預測，9月的點陣圖的利率預測在5.625%。 在2024 年和 2025 年的中位數將保持在 4.625% 和 3.375% ，預計 2026 年的低點將觸及 2.875%。 在度過第四季度GDP的成長困境後，預計GDP 成長將在2024年第一季回升，並在消費者支出又一個強勁的一年的帶動下，在2024 年接近1.75%-2% 的潛在 增速。 並預計未來不會出現更持續的低於潛在增長的時期，因為貨幣和財政政策緊縮對增長的拖累已基本過去。

聯準會會議後有哪些行情值得關注

納指100目前仍處於通道的支撐區域附近。 在上週五納指放量下跌後，本週前個交易日指數進一步走軟，並呈現縮量，反彈無力反映市場在面臨風險事件情況下的謹慎情緒。 今日需注意指數是否能守住15000整數關口，若失守或形成向下的破位，即造成指數或出現進一步的向下延伸，並可能觸及8月中低點14500 – 14600附近。 從技術指標上看走勢偏空，指數位於多周期均線之下，MACD指標死叉再次出現。 穩健的投資者可等待區間破位後的右側佈局機會。

納斯達克100 (NDAQ 100 Cash) —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月20日）



