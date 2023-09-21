日本央行利率決議前瞻：轉鷹是否阻止匯率進一步貶值？

日本央行將於 9 月 22 日舉行下一次貨幣政策會議。 市場預計日本央行將維持現狀，部分原因是日本央行在上次 7 月會議上剛剛調整了 YCC， 預計將不會出現明顯的政策調整。 考慮到目前日圓匯率不斷貶值，日本央行可能會稍微調整前瞻性指引的措詞。 重點將放在會後新聞發布會上，此前日本央行行長植田和男曾表示如果通膨和工資保持持續上漲，年底存在退出負利率的可能性，市場將在此次會議尋求任何央行轉鷹的信息。

日本經濟數據對日本央行政策可能產生的影響

日本今年整體CPI持續維持在3%之上，自2月以來平均在3.3%。 除生鮮食品和能源的核心CPI較去年同期維持在4%以上，市場預期8月將與前值持平，為4.3%。 除生鮮食品的核心CPI今年穩定維持在3%以上，市場預期8月的數據小幅放緩至3%。

日本經濟在2023年維持穩定的成長，第二季日本GDP以年化計算成長4.8%，初步數據為成長6.0%，上期向下修正為成長3.2%。 這是連續第三個季度同比增長，也是自 2022 年第二季度以來的最大增幅，主要受到淨貿易強勁貢獻的支撐，其中出口創兩年來最大增幅，而進口連續第三個季度下降。 但出口數據在第三季下滑，8月年減0.8%，連續兩個月錄得負成長，反映全球需求端的下滑。

7 月製造業訂單出現三個月以來首次下降，季減5.3%，為今年 1 月以來的最低水準。 雖然通用和生產機械訂單環比增長2.9%，但主要用戶的訂單明顯下降，包括化學及化學產品（-25.0%）、電機（-23.8%）、資訊和通訊電子設備（-16.2%），以及汽車 、零件和配件(-21.4%)。

日本內閣府在7-9月的訂單展望中預計核心訂單將連續第二季下降，為-2.6%，其中製造業訂單下降-2.3%，核心非製造訂單下降-1.4%。 鑑於海外經濟前景疲軟，企業可以對資本支出採取暫時觀望的態度。

薪資成長方面，2023年7 月，日本平均現金收入年增 1.3%，成長速度低於 6 月的 2.3%，但已連續第 19 個月成長。 儘管如此，日本名目薪資成長仍落後於7月3.9%的消費者通膨率，導致經通膨調整後的實質薪資連續第16個月下降。

從目前的數據走向來看，日本央行可能難以在今年獲得永續性的數據成長，因此可能現階段不會出現清晰的退出負利率政策的具體路徑。

分析師對日本央行會議結果的與預測

日本央行副總裁內田真一在8月初的演講中提到了未來的政策邏輯，可歸納為三點。 第一，過快調整寬鬆貨幣政策措施促使通膨回到2%以下的風險大於通膨的上行風險，因此在退出負利率政策之前還有很長一段路要走。 第二，YCC的政策將持續到通膨穩定實現2%的目標。 第三，正如7月份貨幣政策會議中所明確的那樣，YCC調整是希望在實現通膨和成長之間取得平衡。

高盛預計日本央行的下一步行動將是終止YCC，日本央行可能將於 2024 年春季採取該行動，很可能會在 4 月的展望報告中發布。 日本央行在最近的聲明中強調 ，在進口價格主導的成本推動因素消失後，通膨能保持可持續性，以及工資上漲勢頭能持續到 2024 年。 預計日本央行需要等到 2024 年春季才能看到這種現象。 另一方面，日本央行副總裁的演講顯示退出負利率的門檻要高得多。 因此，日本央行需要等到 2025 年春季才可能進行調整。 當然，有些風險也有可能導致上述動作的提前，例如中國經濟的疲軟和日圓進一步走弱。

日本央行會議結果潛在帶來的影響

若如市場預期一般，日本央行在此次會議上可能不會出現進一步的政策行為，結合聯準會在9月會議上的鷹派表現，這可能難以改變當前日圓疲軟的趨勢。 10年期日債殖利率在聯準會利率決議後進一步上升至0.74%，距離1%還有一定的空間。 即使日本央行不會對當前政策採取明顯調整，若日圓進一步走軟，不排除釋放可能對匯率的干預訊號。 因此，預計日圓在當前價格的進一步貶值的空間相對有限。

美元兌日圓 USD/JPY —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月21日）



