一週展望：鮑威爾國會聽證會、英國央行利率決議，納指或迎來修復

上週主要產品漲跌幅





來源：CMC Markets

本週重要經濟事件和數據

美聯儲主席鮑威爾兩院聽證會 —— 週三、週四

美聯儲在上周雖然暫停加息，但仍向市場傳達了在今年剩下的會議中可能再次加息50個基點的預期。在本週的國會聽證會中，美國立法者可能會質疑為什麼美聯儲認為它仍需要再度加息以解決目前已經大幅消退的通脹問題。例如民主黨參議員伊麗莎白沃倫可能會進一步向鮑威爾施壓，說明進一步加息可能會導致更高的失業率，但事實情況是在過去的 15 個月美聯儲加息 500 個基點，但失業率並未像她所擔憂的那樣上升。本週需關注鮑威爾在國會的發言是否如同其在美聯儲利率會議中表達的那樣鷹派。

英國5月CPI —— 週三

週三澳東時間16：00將發布英國5月通脹報告，儘管 4 月份的數據顯示物價增速為去年 3 月份以來的最低水平，但與美國和歐元區的通脹相比，漲幅仍然很高。英國的核心CPI漲幅也高於其他國家，這是受工資上漲及其在服務業造成的上行通脹壓力的推動。

按月環比計算，通脹仍高於預期，4 月份環比上漲 1.2%。從分項上來看，食品雜貨等領域的價格漲幅尤其大，同比增長 19.1%，酒店和餐館同比增長 10.2%。然而，令人鼓舞的是，4 月份生產者價格通脹放緩幅度超過預期，同比放緩至 5.4%，這是自去年7月達到峰值19.7後，連續9個月增速放緩。

隨著食品價格通脹自 4 月份以來同比放緩至 17% 左右，預計 5 月份總體通脹率將放緩至 8.4%。預計核心價格增長將放緩至 6.6%。

英國央行利率決議 —— 週四

市場預期英國央行在周四將基準利率進一步提高 25 個基點 至 4.75%。上週三，英國財政大臣傑里米·亨特表示，英國別無選擇，只能提高利率以降低通脹。也就是說，這可能不是一個一致的決定，貨幣政策委員會 (MPC) 成員 Silvana Tenreyro 和 Swati Dhingra 可能再次投票反對加息。

在截至 4 月的三個月中，平均收入同比飆升 7.2%，推升了通脹，並打擊了央行的信譽。對工資價格螺旋上升的擔憂可能會促使英國央行在 8 月份的下一次會議上再次加息。市場定價的利率峰值為 5.75%，比當前基準利率高 125 個基點。儘管市場可能對火熱的盈利數據反應過度，但該預測進一步證明英國央行未能及早採取足夠積極的行動。

幾個月來，英國央行決策者一直低估通脹趨勢的持續性。他們繼續指責俄烏戰爭以掩蓋自身抑制通脹失敗的錯誤，我們已經看到大宗商品價格已遠低於戰爭開始時達到的峰值。

目前英國經濟滯漲的狀態愈發明顯，例如製造業萎縮程度進一步擴大，5月製造業PMI下降至46.9，而服務業PMI也在5月轉漲為跌，下降至55.1。預計在未來的一段時間，在英國央行進一步加息的背景下，經濟將繼續維持滯漲的狀態，並可能超出英國央行的預期。



以下是具體經濟數據和事件：



週一：美國6月NAHB房產市場指數

週二：中國6月LPR利率

澳聯儲6月貨幣政策會議紀要

2025年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話

FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話



週三：英國5月CPI

美聯儲主席鮑威爾出席眾議院金融服務委員會聽證會

週四：瑞士央行利率決議

英國央行利率決議

美聯儲主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會



週五：日本5月CPI

歐元區6月製造業與服務業PMI初值

法國6月製造業與服務業PMI初值

德國6月製造業與服務業PMI初值

英國6月製造業與服務業PMI初值

美國6月Markit製造業與服務業PMI初值

本週重要產品關注

納斯達克100 NDAQ Cash —— 4小時圖

來源：CMC Markets（6月18日）

上週五因美國市場“四巫日“，即期貨和期權到期出現交易量大增，股指期貨週五在最後一個小時成交量放大，指數出現收陰。截至6月16日，納指100錄得連續8周連續上漲，觸及3月和1月的高點阻力區域附近。因此，在重要數據和事件消化後，本周行情或更傾向於盤整調整，下方支撐參考：14700，14250，14000。



澳元兌離岸人民幣 AUD/CNH —— 週線圖







來源：CMC Markets（6月18日）

由於中澳貨幣政策進一步形成分化，即澳聯儲加息，中國央行降息，澳元兌離岸人民幣向上突破至4.9，創2021年6月以來高點，形態上形成震盪區間的向上破位，MACD形成金叉，因此策略上以逢低看多的策略為主，預計下一目標為5.0關口。



現貨黃金 XAU/USD —— 4小時圖

來源：CMC Markets（6月18日）

現貨黃金上週走勢整體呈現震盪，目前價格活動區間整體處於1937 – 1970附近。目前策略仍以高拋低吸為主。從目前來看，美元指數雖然在鮑威爾釋放加息預期後得到小幅提振，但後勁不足，若後續的經濟數據出現疲軟，或不足以支撐鮑威爾所說的加息條件，即美元繼續走弱，這將為黃金提供支撐，因此，主思路以低多為主。

富時中國A50 —— 4小時圖





來源：CMC Markets（6月18日）

富時中國A50自6月以來整體呈現向上反彈之勢，其中消費板塊反彈為指數帶來上行動力，預計在中國政府進一步的政策扶持下，消費有望在後續月份迎來進一步修復。圖形上，A50指數向上突破阻力12840，預計將在此處迎來支撐進一步向上反彈，目標：13550。



