加息落地，鮑威爾為市場潑冷水，市場的反彈或結束

我們在昨日曾判斷，美聯儲即使加息50個基點也不會改變其鷹派立場，以防止助推市場樂觀情緒進一步上升帶來價格上行風險。
鮑威爾在新聞發布會中的一些言論可以歸納總結為以下幾點：
• FOMC認為通脹風險傾向於上升，通脹預期保持穩定，但不是自滿的理由，需要更多通脹下降的證據。持續的加息是適當的，以達到足夠的限制性。
• 歷史告誡不要過早的放鬆政策，美聯儲將致力於通脹回落至目標水平。加息還有一段路要走。
• 勞動力市場仍然是緊缺的狀態，失業率上升並不反映勞動力市場走弱。 4.7%的失業率仍是強勁的勞動力市場。
• 2月加息幅度取決於數據和勞動力市場，25或50個基點都有可能。
• 緊縮政策的全面影響尚未顯現，但目前經濟相較於去年已經大幅放緩。美聯儲希望有一種無痛的方來恢復價格穩定，但不存在。沒有人知道經濟是否會陷入衰退，實現“軟著陸”的路徑很窄，但仍有可能。 FOMC尚未討論其將接受的經濟衰退的嚴重程度。
• 不能說美聯儲不會上調峰值利率預測
從美聯儲發布的最新點陣圖預測來看，僅有兩位委員認為終端利率會低於5%，大多數官員認為終端利率水平將在5%-5.5%，遠高於9月的預期。
來源：Federal Reserve
由此我們可以看出，美聯儲不希望看到市場過早的對市場轉向進行計價，表明在2023年降息的可能不大。除非看到通脹降至目標區間，金融市場出現流動性危機，迫使美聯儲提前下場救市。美聯儲希望市場能意識到緊縮政策的全面影響具有滯後性，對經濟的負面影響還沒有完全顯現出來，職位空缺仍居高位，工資增長仍然強勁意味著通脹可能根深蒂固，因此高利率環境將保持一段時間。
如果按照這個邏輯來推演，接下來的一段時間市場或面臨相當程度的鷹派打壓，以及經濟衰退預期。
標普500指數 SPX500 —— 日線圖
來源：CMC Markets（12月15日）
標普500指數昨日走勢反复，在美聯儲加息50個基點後迅速跳水2%，隨後在鮑威爾發言時曾一度收復跌幅，但在發言結束後再次陷入回落，空頭拋壓較重。從目前的盤面來看，市場的定價邏輯將從放緩加息朝更高的利率峰值轉變，日線級別在連續兩天的利好（CPI超預期回落，美聯儲放緩加息）未能突破重要阻力4150。因此，此輪反彈或基本結束。投資者可進行中期逢高看空的策略。
MACD指標若形成二次背離死叉或再次確認空頭信號。
現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖
來源：CMC Markets（12月15日）
現貨黃金昨日價格曾一度失守1800關口，最低觸及1794附近。最終小幅收陰，報1807.53美元。週四亞盤時段價格再次跌破1800關口，從目前來看，價格反複試探1800未能成功企穩。 MACD指標出現高位粘合跡象，若出現明顯死叉價格或陷入回落趨勢。下方第一目標關注頸線支撐1730附近。
西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖
來源：CMC Markets（12月15日）
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WTI原油在70附近呈現超跌修復反彈，在過去的三個交易日反彈約10%，但從目前來看，價格已經處於下行結構的阻力區域附近。而美聯儲的強硬姿態會使需求方面承壓，價格可能再次陷入下跌回落趨勢，並挑戰前低70附近。