加息落地，鮑威爾為市場潑冷水，市場的反彈或結束

我們在昨日曾判斷，美聯儲即使加息50個基點也不會改變其鷹派立場，以防止助推市場樂觀情緒進一步上升帶來價格上行風險。

鮑威爾在新聞發布會中的一些言論可以歸納總結為以下幾點：

• FOMC認為通脹風險傾向於上升，通脹預期保持穩定，但不是自滿的理由，需要更多通脹下降的證據。持續的加息是適當的，以達到足夠的限制性。

• 歷史告誡不要過早的放鬆政策，美聯儲將致力於通脹回落至目標水平。加息還有一段路要走。

• 勞動力市場仍然是緊缺的狀態，失業率上升並不反映勞動力市場走弱。 4.7%的失業率仍是強勁的勞動力市場。

• 2月加息幅度取決於數據和勞動力市場，25或50個基點都有可能。

• 緊縮政策的全面影響尚未顯現，但目前經濟相較於去年已經大幅放緩。美聯儲希望有一種無痛的方來恢復價格穩定，但不存在。沒有人知道經濟是否會陷入衰退，實現“軟著陸”的路徑很窄，但仍有可能。 FOMC尚未討論其將接受的經濟衰退的嚴重程度。

• 不能說美聯儲不會上調峰值利率預測

從美聯儲發布的最新點陣圖預測來看，僅有兩位委員認為終端利率會低於5%，大多數官員認為終端利率水平將在5%-5.5%，遠高於9月的預期。