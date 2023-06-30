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黃金觸及1900下方，或在7月有反彈機會

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

30 Jun 2023, 12:45

6月29日，現貨黃金一度下挫，最低跌至1893.1美元/盎司，隨後迅速反彈，收復1900關口。最終收盤在1908.64美元/盎司。 K線形態呈現倒十字星。
 
黃金近期走弱的因素在此前已有多次提過，即風險情緒持續高昂，股市走高，主要表現在科技股。美國經濟基本面暫時穩固，美元止跌回升，經濟衰退擔憂消退，避險黃金遭到拋售。
 
而從下圖的黃金走勢圖來看，1890 – 1900附近可能會是近期的一個行情轉折點，該位置處於日線結構的上升趨勢中的支撐處，並且此處為此前多空區域，例如2023年2月黃金在跌破該位置後曾4日反彈不過該阻力，而在3月金價因銀行業擔憂迅速上行，在突破該區域後曾回踩該點位，確認支撐有效後再次拉升創高。因此，此時我們依舊可以觀察該位置附近是否成為新一輪的支撐節點。
 
目前MACD指標還未形成二次金叉，穩健的投資者可等待金叉確認後進行擇機佈局。

 
現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖
來源：CMC Markets（6月30日）
 
下個月助推黃金走高的因素可能為：
  • 美國經濟數據走弱（勞動力市場、通脹、製造業、消費支出等），加息預期降溫，美元走弱，黃金上漲。
  • 美股財報季業績不及預期，企業盈利前景惡化，避險情緒重燃推升金價。


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