黃金觸及1900下方，或在7月有反彈機會

6月29日，現貨黃金一度下挫，最低跌至1893.1美元/盎司，隨後迅速反彈，收復1900關口。最終收盤在1908.64美元/盎司。 K線形態呈現倒十字星。

黃金近期走弱的因素在此前已有多次提過，即風險情緒持續高昂，股市走高，主要表現在科技股。美國經濟基本面暫時穩固，美元止跌回升，經濟衰退擔憂消退，避險黃金遭到拋售。

而從下圖的黃金走勢圖來看，1890 – 1900附近可能會是近期的一個行情轉折點，該位置處於日線結構的上升趨勢中的支撐處，並且此處為此前多空區域，例如2023年2月黃金在跌破該位置後曾4日反彈不過該阻力，而在3月金價因銀行業擔憂迅速上行，在突破該區域後曾回踩該點位，確認支撐有效後再次拉升創高。因此，此時我們依舊可以觀察該位置附近是否成為新一輪的支撐節點。

目前MACD指標還未形成二次金叉，穩健的投資者可等待金叉確認後進行擇機佈局。

現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月30日）

下個月助推黃金走高的因素可能為：