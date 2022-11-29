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拼多多第三季度財報營收和利潤逆勢增長，股價大漲12%，高盛給予買入評級

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

29 Nov 2022, 14:00

在互聯網電商平台業績在第三季度普遍放緩的情況下，拼多多的第三季度業績卻表現驚人，歸屬於普通股股東的淨利潤為105.9億元，同比增長546%，集團營收同比增長65%。相比之下，阿里、京東和唯品會同期營收同比增長為+3%/+11%/-13%。

 

營收增長的驅動因素


拼多多商家活動的增加是第三季度營收增長的主要驅動因素。公司與商家合作，為用戶創造價值，為用戶提供愉快的購物體驗和更多的節省。該公司採取了各種方法，包括優惠券和促銷活動，以更好地服務消費者。

在平台上，消費者對優質產品的需求不斷增長，公司積極滿足他們的需求，入駐更多的商家和品牌。今年開始有更多品牌與該公司合作，為消費者提供了更多的選擇，包括農業、消費電子、化妝品、家電等，所有這些都得到了消費者的積極反饋，為更多的商家和更好的客戶體驗創造了一個虛擬循環。

管理層評論說，拼多多不斷增長的技術能力，使消費者在不同的場景下匹配他們想要的商品，這也推動了更多的交易，進而推動了收入的增長。

與此同時，管理層指出，行業競爭仍然激烈，消費者的偏好和需求已經變得更加多樣化。公司還有很多地方需要改進，未來將進一步加大投入，更好地理解和服務用戶。

 

利潤增速可能難以維持


同時，管理層聲明第三季度的高盈利能力不太可能持續下去，因為盈利能力的增加是由於一些項目時間表的延遲，這影響了投資的步伐。該公司仍專注於進行最適當的長期投資，並表示將加大投資力度，進一步發展其核心優勢。

該公司表示，短期內不會為投資而投資，因此短期財務和盈利指標可能出現波動。

 

國際業務方面


國際業務對拼多多來說是一條新的業務線，公司將繼續利用多年來的運營和供應鏈知識，以為用戶創造獨特的價值。

該公司尊重其服務市場的差異，並不斷進行試驗，以優化每個市場的結果。管理層承認，這一過程將具有挑戰性，並表示將耐心地與合作夥伴合作，為用戶提供長期價值。

管理層認為國際業務仍處於早期階段，並評論說其財務影響很小。公司將繼續仔細評估所有投資的投資回報率。由於公司的市場規模和管理層過去在北美的學習和工作經驗，公司在北美市場推出了國際業務拓展計劃，該計劃於9月初啟動。

 

電子商務競爭趨勢日益激烈

 

管理層認為，行業競爭依然激烈，特別是來自新業態的競爭，這些業態正在建立強勁的增長勢頭。公司將耐心投資於供給側，加大技術投入，提高供應鏈效率，支持農業和製造業。

公司從用戶的基本需求出發，專注於為日常用戶提供價值，管理層認為這是行業和公司的核心增長動力。管理層認為，購物節和促銷活動只是它為用戶提供優質服務的眾多方式之一。在策劃購物活動時，公司堅持以消費者為中心，採用簡單的規則為用戶提供愉快的購物體驗。

 

長期農業戰略


農業是拼多多的長期戰略，其管理目標是用技術增強農業。儘管這一舉措仍處於早期階段，但管理層看到了投資農業的價值。

拼多多開展了豐收節、農貨節等農業活動，幫助農民拓寬市場准入渠道，加快農產品向消費者的傳輸。

拼多多將繼續在該領域進行投資。管理層指出，評估項目和進行投資需要時間，在新冠疫情的情況下，有一些延遲。

高盛維持買入評級，給與目標價107美元(之前為95美元)。


拼多多（PDD）股價自今年3月以來呈現底部震盪並有企穩向上運行之勢，目前股價來到重要的支阻轉化區域74-75美元附近。目前需觀察價格能否成功突破該水平線，若成功突破價格或進一步向上運行至斐波那契50%回檔位94.86美元。


 
拼多多 —— 週線圖
來源：CMC Markets（11月29日）

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