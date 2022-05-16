一周展望：鲍威尔本周或继续扰动市场神经，中国是否会“降息”？澳元兑人民币或重启上行

上 周回顾

5月15日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布“关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知”。对于贷款购买普通自住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。该政策意味着居民首套房的房贷利率为LPR-20bp+基点，当前5年期LPR报价为4.6%，首套房贷款利率为4.4%+基点。

5月15日北京时间上午10:00，上海举行新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。接下来，按照“有序放开、有限流动、有效管控、分类管理”原则，严格落实各项疫情防控措施，从5月16日起，分阶段推进复商复市。

5月15日，芬兰总统尼尼斯托宣布芬兰将申请加入北约，芬兰议会将于5月16日开会审议芬兰加入北约的申请。就据瑞典日报表示，瑞典希望在5月17日提交加入北约的申请。普京对芬兰总统尼尼斯托说，芬兰加入北约放弃中立地位是错误的，但普京没有具体威胁对芬兰的举动进行报复。

普京在5月14日表示，俄乌谈判“已事实上搁置”，乌方对谈判不感兴趣。

美国三大股指周五大幅反弹，纳指涨3.97%，报12363.26点；标普500指数涨2.48%，报4016.96.04点；道指涨1.63%，报32158.34点。

欧洲股市集体反弹，欧洲斯托克50涨3.27%，报3712.3点；德国DAX40涨2.65%，报14052.89点；英国富时100涨3%，报7440.98点；法国CAC40涨1.83%，报6378.18点。

亚太方面，富时中国A50涨1.05%，报13327点；恒生指数涨2.63%，报20074.9点；澳洲200指数涨2.36%，报7120.2点

美元指数周五小幅收跌0.28%，报104.53。 澳元兑美元涨1.22%，报0.69399。欧元兑美元涨0.32%，报1.0414；英镑兑美元涨0.5%，报1.2262。

现货黄金周五一度下破1800整数关口，日内最低跌至1799.2美元/盎司，随后略有反弹，最终跌0.63%，报1811.51美元/盎司。白银继续探底回升，最低跌至20.46美元/盎司，随后迅速拉升，收涨2.11%，报21.12美元/盎司。

国际两油周五继续走高，美国WTI原油涨3.31%，报110.39美元/桶；布伦特原油涨3.01%，报111.81美元/桶。

本周重要经济事件和数据

鲍威尔及多位美联储官员密集发言

周三北京时间2：00， 美联储主席鲍威尔将接受华尔街日报的采访，届时将对经济前景和货币政策等发表观点。鲍威尔在5月13日的发言中表示，未来2次会议各加息50个基点是合理的，降低物价的过程可能是痛苦的。而能否实现经济的软着陆，实际上可能取决于我们无法控制的因素。此外，虽然鲍威尔此前暂时排除加息75个基点的可能，但鲍威尔在周四的发言中仍耐人寻味，他表示，如果我们事情比我们预期的要好，那么我们准备做更少的事情。如果表现比我们预期的更糟，那么我们准备做更多的事情。

从目前局势来看，即使冒着经济硬着陆的风险，美联储的首要目标也是让通胀受控。从鲍威尔的言论中也能明显感觉出来，鉴于美联储政策的严重滞后，只能采取激进的措施使通胀降温，即使这个过程是痛苦的。而这个痛苦的过程很有可能继续反应在金融市场中。因此，美股目前还未到见底的时候。

此外，其他美联储官员也将密集发言。

周一北京时间20：55，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话；

周二北京时间20：00，2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话；

周三北京时间00：30，2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；

同日北京时间2：30，2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在关于通胀的专家小组会议上发言；

同日北京时间6：45，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话。

周四北京时间4：00，2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话。

中国MLF、LPR利率—— 周一，周五

周一，中国人民银行将开展中期借贷便利（MLF）操作，市场关注此次央行是否调降MLF利率。同日，国家统计局也召开国民经济运行情况新闻发布会并公布4月宏观经济数据。由于受疫情，地缘政治冲突等影响，中国4月经济下行压力进一步扩大，消费、工业生产、投资等进一步下滑严重。从现阶段来看，经济指标的大幅回落主要驱动力在于疫情冲击，而现阶段疫情峰值出现，新增人数大幅度回落，复工复产将有序推进，并结合拉动消费的政策落实，预计疫情对于经济的冲击是短期的、阶段性的。因此，4月或是今年中国经济的至暗之月。

在4月新增社融大幅不及往年同期的表现，这主要体现出在疫情封锁的背景下，消费受到严重抑制，企业生产活动停摆，企业与居民融资需求大幅收缩。在此背景下，央行或继续在二季度进行加码宽松，下调MLF从而引导LPR利率下行。

周五北京时间9：15，中国将公布5月1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR），当前市场预期1年期LPR将从3.7%下调至3.65%。5年期LPR维持4.6%不变。

澳联储货币政策会议纪要—— 周二

周二北京时间9：30，澳联储将公布货币政策会议纪要。5月6日澳联储表示需要进一步升息以抑制通胀。预计2022年12月的总体通胀率为5.9%，2023年12月为3.1%，2024年6月为2.9%。澳联储大幅上调今年的通胀预期反映出在未来或将有更多加息的举措。从预期来看，直到2024年通胀才会回落至澳联储2%-3%的目标区间，这反映出澳联储或将开始一个漫长的加息周期。根据澳联储的最新预测，预计2022年12月现金利率为1.75%，2021年12月为2.5%。这或许意味着在今年剩下的每一次利率会议上澳联储都将进行加息。

欧洲央行4月货币政策会议纪要 —— 周四

周四北京时间19：30，欧洲央行将公布4月货币政策会议纪要。从目前来看，欧洲央行的态度已经充分的向鹰派转变。欧洲央行多名官员近期表态，或将在7月结束资产购买计划并进行加息，今年利率将升至0%以上。欧洲央行行长拉加德表示，可能在购债结束几周后加息。欧洲央行准备在6月会议上就结束资产购买计划达成一致。

以下是具体经济数据和事件：

周一：FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

英国央行行长贝利、副行长拉姆斯登、委员哈斯克尔和桑德斯发表讲话

中国央行开展中期借贷便利（MLF）操作

周二：英国4月失业率

美国4月零售销售月率

澳洲联储公布货币政策会议纪要

2022年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就经济前景发表讲话。

京东2022年Q1财报

周三：英国4月CPI

欧元区4月CPI

欧洲央行行长拉加德发表讲话

美联储主席鲍威尔接受华尔街日报的采访

2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特在通胀专家小组会议上做开场发言。

2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

2023年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话

腾讯2022年Q1财报

周四：澳大利亚4月季调后失业率

欧洲央行4月货币政策会议纪要

2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景发表讲话

周五：中国5月一年期/五年期贷款市场报价利率（LPR）

日本4月CPI

本周重要产品关注

纳斯达克指数 NDAQ ——1小时图

图片来源：CMC Markets

从1小时级别来看，纳斯达克指数在12000下方迎来较多的买盘，美股市场在上周受美联储官员的鹰派打压下持续下挫，体现出市场正消化激进的紧缩预期。周五的反弹属于技术面的短期超跌修复，以及消化预期后的短期空头获利了结。

本周由于美联储官员仍将密集发言对加息进行表态，纳指在短期反弹后或仍有回落探底的需要，投资者仍需关注12000附近的支撑，如若纳指再次下破12000并不能迅速收复失地，价格或进一步向下延续。

从当前美联储的表态来看，美联储对经济软着陆明显表现出信心不足的态度，也说明后续在紧缩的过程中是痛苦的，因此前景仍具有高度不确定性，美股并没有达到见底的条件。因此，反弹均是短期修复。上方目标：12530，13000。

布伦特原油 Crude Oil Brent —— 日线图

图片来源：CMC Markets

在上周的欧佩克月报中，欧佩克下调2022年全球原油需求增速预期，为连续第二个月下调。其依据为俄乌持续性的冲突、以及新冠疫情，并且认为当前世界经济增长的空间将非常有限。鉴于此悲观预期下，预计欧佩克在增产动作上仍不会做出过多调整。

技术面上，日线级别布伦特原油已经形成三角区间的向上破位。MACD指标已有拐头向上之势，RSI指标位于多头区间。因此价格或继续向上攀升。上方目标：125。

香港恒生指数 HSI —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

恒生指数在上周整体波动不大，价格仍在19200 – 20000的范围内活动，价格在周五成功反弹收复20000关口。4小时MACD指标0轴下方出现明显底背离形态，RSI指标显示多头向上。现阶段来看向上反弹概率高。因此，投资者仍可寻求19200 – 20000附近区域跟踪处理。

澳元兑人民币 AUD/CNH—— 4小时图

图片来源：CMC Markets

澳元兑人民币汇率自5月5日以来连续回落，从4.81附近一路向下，最低跌至4.66附近。澳元近期的疲弱主要来源于强势美元的打压，但近期美元的涨势或将出现预期消化后的调整。而澳联储近期上调全年通胀预期也意味着今年在加息上仍有较大空间。中国当前的货币政策也预计将持续宽松，这也使澳元兑人民币保持走强趋势。

从图形结构上看，澳元兑人民币处于上行中的旗形整理阶段，目前处于旗形底部支撑区域，因此后市大概率继续向上，而上方的关键压力则为4.8附近。如若价格能成功突破并企稳，澳元兑人民币汇率或将奔向5.0。



