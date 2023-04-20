中國4月一年期與五年期以上LPR利率連續8個月按兵不動，利率見底了？

自去年8月份央行非對稱下調1年期與5年期以上LPR利率後，2023年4月20日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1年期LPR利率為3.65%，5年期以上LPR利率為4.3%，連續8個月按兵不動。

此次維持LPR利率水平不變基本符合此前的市場預期，主要由以下幾方面原因導致

1. 3月金融數據表現強勁。 3月新增人民幣貸款（+3.89萬億元）和社會融資規模（+5.38萬億元）均超預期 ，較2月有較大程度的上升。

2. 銀行淨息差壓力擴大，一季度信貸規模增長迅速，經濟呈現回暖態勢，導致市場利率出現上行，中小銀行負債端壓力增加，淨息差縮小，限制了LPR利率繼續下調的空間。

3. 經濟數據呈現明顯回暖態勢，一季度GDP同比增長4.5%，高於市場預期；製造業PMI連續三個月位於榮枯線之上，服務業復甦明顯；3月進出口數據大幅度回暖，外貿局面在一季度呈現向好的態勢；投資方面，一季度全國固定資產投資增長5.1%，工業（+8.6%）、基礎設施（+8.8%）投資均出現明顯同比增長局勢；3月社會消費品零售同比超預期增長10.6%，消費面持續回暖。房地產市場方面，全國房地產開發投資者增速出現底部反彈，商品房銷售在一季度明顯增長，銷售額回到正值。

來源：國家統計局 來源：國家統計局

雖然近期公佈的3月CPI數據與超預期增長的GDP形成了較為鮮明的反差，但其下行主要因素由糧價和能源價格大幅度下跌導致，去年同期正好是俄烏戰爭爆發初期推高了糧價和能源價格。而在其他分享方面，機票、酒店、旅遊價格均出現了一定程度的增長，而M2同比增長12.7%，繼續維持著較大規模。通縮通常發生在社會總需求下降，物價水平持續向下，貨幣供給量降低的時候。因此，暫時不滿足通縮條件。現在的情況是，貨幣供給量雖然保持著較快增速，但很多部分在金融系統內部空轉（表現在民營企業和居民端），觀望情緒仍存。基建、工業投資的增長主要由規模較大的國有企業推動。隨著存款利率的下調，預計現有儲蓄將逐步釋放，在5月出行高峰期中將帶動CPI的向上攀升。

對於接下來的發展前景，預計GDP的增長態勢可能將在第二季度繼續保持，因去年第二季度華東疫情出現了較長時間段的封鎖，預計將繼續保持較高的同比增長水平。 CPI預期將逐步上升（能源價格4月反彈、出行高峰期帶動機票、酒店、旅遊價格上漲）。

對於房地產市場方面，由於其基本面情況已經變化，該行業已經不具備高度成長性。雖然在年年初疫情解封和政策的支持下實現了復甦，但一季度的商品房銷售的快速反彈主要由掛牌數量的激增導致，從成交率上看並沒有太大的起色。

而海外方面，隨著歐美國家預計將在下半年結束加息週期，經濟衰退預期或將在下半年上升，也將一定程度影響中國的複蘇進程。

綜上所述，當下LPR利率按兵不動並不是因為利率水平不夠低，而是需求的修復需要時間，空轉的錢需要信心的提升才會更多的流入到實體經濟中。在當前水平之下更多的降息或引發更多的提前還貸潮。二季度經濟或面臨進一步回暖態勢，央行下調LPR利率概率偏低，三季度海外衰退風險加大，需求放緩的背景下可能會有一次下調的空間。



