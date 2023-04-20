X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 中國4月一年期與五年期以上LPR利率連續8個月按兵不動，利率見底了？

中國4月一年期與五年期以上LPR利率連續8個月按兵不動，利率見底了？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

20 Apr 2023, 13:00

自去年8月份央行非對稱下調1年期與5年期以上LPR利率後，2023年4月20日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，1年期LPR利率為3.65%，5年期以上LPR利率為4.3%，連續8個月按兵不動。
 
此次維持LPR利率水平不變基本符合此前的市場預期，主要由以下幾方面原因導致
 
1. 3月金融數據表現強勁。 3月新增人民幣貸款（+3.89萬億元）和社會融資規模（+5.38萬億元）均超預期 ，較2月有較大程度的上升。
 
2. 銀行淨息差壓力擴大，一季度信貸規模增長迅速，經濟呈現回暖態勢，導致市場利率出現上行，中小銀行負債端壓力增加，淨息差縮小，限制了LPR利率繼續下調的空間。
 
3. 經濟數據呈現明顯回暖態勢，一季度GDP同比增長4.5%，高於市場預期；製造業PMI連續三個月位於榮枯線之上，服務業復甦明顯；3月進出口數據大幅度回暖，外貿局面在一季度呈現向好的態勢；投資方面，一季度全國固定資產投資增長5.1%，工業（+8.6%）、基礎設施（+8.8%）投資均出現明顯同比增長局勢；3月社會消費品零售同比超預期增長10.6%，消費面持續回暖。房地產市場方面，全國房地產開發投資者增速出現底部反彈，商品房銷售在一季度明顯增長，銷售額回到正值。

來源：國家統計局
 
雖然近期公佈的3月CPI數據與超預期增長的GDP形成了較為鮮明的反差，但其下行主要因素由糧價和能源價格大幅度下跌導致，去年同期正好是俄烏戰爭爆發初期推高了糧價和能源價格。而在其他分享方面，機票、酒店、旅遊價格均出現了一定程度的增長，而M2同比增長12.7%，繼續維持著較大規模。通縮通常發生在社會總需求下降，物價水平持續向下，貨幣供給量降低的時候。因此，暫時不滿足通縮條件。現在的情況是，貨幣供給量雖然保持著較快增速，但很多部分在金融系統內部空轉（表現在民營企業和居民端），觀望情緒仍存。基建、工業投資的增長主要由規模較大的國有企業推動。隨著存款利率的下調，預計現有儲蓄將逐步釋放，在5月出行高峰期中將帶動CPI的向上攀升。
 
對於接下來的發展前景，預計GDP的增長態勢可能將在第二季度繼續保持，因去年第二季度華東疫情出現了較長時間段的封鎖，預計將繼續保持較高的同比增長水平。 CPI預期將逐步上升（能源價格4月反彈、出行高峰期帶動機票、酒店、旅遊價格上漲）。
 
對於房地產市場方面，由於其基本面情況已經變化，該行業已經不具備高度成長性。雖然在年年初疫情解封和政策的支持下實現了復甦，但一季度的商品房銷售的快速反彈主要由掛牌數量的激增導致，從成交率上看並沒有太大的起色。
 
而海外方面，隨著歐美國家預計將在下半年結束加息週期，經濟衰退預期或將在下半年上升，也將一定程度影響中國的複蘇進程。
 
綜上所述，當下LPR利率按兵不動並不是因為利率水平不夠低，而是需求的修復需要時間，空轉的錢需要信心的提升才會更多的流入到實體經濟中。在當前水平之下更多的降息或引發更多的提前還貸潮。二季度經濟或面臨進一步回暖態勢，央行下調LPR利率概率偏低，三季度海外衰退風險加大，需求放緩的背景下可能會有一次下調的空間。


来自CMC的最新消息

Top movers

黃金是否能持續站穩2000上方？今年黃金是否會一路上漲？

現貨黃金自上週五單日下跌近50美元失守2000關口，最低觸及1981美元之後。在本週前兩個交易日表現不溫不火，目前仍圍繞2000附近交投。在過去幾個交易日，美聯儲的一些官員較為鷹派的發言促使美元指數近期止跌反彈，黃金承壓在短期失去了上行動能。 市場上多數看多黃金的觀點即為：1）應對未來衰退的需求；2）通脹目前仍居高位；3）地緣政治不穩定性；4）美聯儲很快將結束加息，並進入到降息空間。

19 Apr 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降
Top movers

財報前瞻：特斯拉的第一季度業績能否超越下調的增長預期？
Top movers

高盛、美銀、大摩財報能否支持股價進一步上漲？

相关文章

Top movers

黃金是否能持續站穩2000上方？今年黃金是否會一路上漲？

現貨黃金自上週五單日下跌近50美元失守2000關口，最低觸及1981美元之後。在本週前兩個交易日表現不溫不火，目前仍圍繞2000附近交投。在過去幾個交易日，美聯儲的一些官員較為鷹派的發言促使美元指數近期止跌反彈，黃金承壓在短期失去了上行動能。 市場上多數看多黃金的觀點即為：1）應對未來衰退的需求；2）通脹目前仍居高位；3）地緣政治不穩定性；4）美聯儲很快將結束加息，並進入到降息空間。

19 Apr 2023
Company earnings

財報預覽：英偉達營收將下降

8月24日美國股市收盤後，英偉達將公布其2022財年第三季度收益。全球經濟疲軟導致英偉達股價今年迄今已下跌44%，而目前半導體供求曲線達到峰值（供大於求）也為經濟形勢帶來挑戰。該公司遊戲業務營收可能驟降，同時其數據中心的銷量增長預計會放緩。投資者將重點關注英偉達第三季度的收益情況，並以此衡量在收益預期已降低的情況下該公司未來的增長軌跡。

24 Aug 2022
Top movers

財報前瞻：特斯拉的第一季度業績能否超越下調的增長預期？

特斯拉將於 4 月 19日美國股市收盤後（美東時間）公佈其第一季度財報。這只最受歡迎的股票從今年 1 月的低點 100 美元附近上漲了 80% 以上，因為在埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 提出 2023 年生產 200 萬輛汽車的雄心之後，投資者對交付前景抱有強烈的期望。

19 Apr 2023
Top movers

高盛、美銀、大摩財報能否支持股價進一步上漲？

地區銀行儲戶的轉移或使大銀行的存款激增，高利率環境下預計將給銀行帶來增長的淨息差收入。但投行業務收入預計將進一步放緩，並提高準備金應對未來可能出現的更多壞賬。

18 Apr 2023