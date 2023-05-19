人民幣再次跌破“7”關口，央行下週會降LPR利率麼？

中國一年期與五年期LPR利率已經連續8個月維持不變，在央行5月15日縮量續作MLF操作並維持中標利率不變後，市場預期下週的LPR利率也將按兵不動，一年期與五年期LPR利率降將繼續分別維持在3.65%和4.3%。

央行在一季度的貨幣政策報告中也強調，要保持貨幣信貸總量適度、節奏平穩，傳達了本月並不會降息的意圖。

雖然4月的總體CPI同比降低至0.1%，引發了市場對中國經濟陷入通縮的討論。但目前來看，滿足通縮的條件，例如物價持續下降，貨幣供應量收緊、失業率持續攀升都沒有達成。在疫情放開後，交通、住宿、旅遊價格持續上漲，核心CPI處於相對穩定的狀況。去年CPI的高基數也受到了俄烏戰爭帶來的糧價和能源價格的上漲。

近期公佈的一些數據也相對穩定，4月零售總額同比增長18.4%，服務業生產指數同比增長13.5%，規模以上（主營業務收入2000萬元以上）工業產出同比增長5.6%。

來源：國家統計局

但在其他方面，國定資產投資仍保持著去年以來的較低的增速，內需仍然疲軟，居民消費意願較低，CPI較低一方面反映的去年相對高的基數，還有一方面是消費大頭房子（4月本月新房、二手房價格再次下降，買房意願低）、車（降價）表現不佳。

來源：國家統計局

因此，中國經濟的現狀則是，頭部企業（中字頭國企）發力，基建投資增長，帶動GDP增長；民營企業、居民端融資意願較低（信心不足）。

人民幣兌美元匯率也在本週再次跌破7，這是自去年12月以來的首次。其主要原因有以下幾點：

• 歐洲央行轉鴿放緩加息至25個基點，歐元兌美元走弱。

• 日本CPI放緩，日本央行繼續維持鴿派寬鬆，日元連續走弱。

• 美國經濟表現韌性，勞動力市場強勁，科技股業績強勁，吸引資金流入，體現出納指強，道指弱的局面

• 中國4月經濟放緩

美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets（5月19日）

在這個局面之下，在可見的人民幣走弱的情形下，出於考慮匯率穩定的情況下，央行大概率不會進一步下調LPR利率，避免人民幣進一步的貶值。

近期中特估行情爆火，而近期滬市金融業專題座談會也討論降促進金融業估值提升。因此銀行作為核心板塊需要穩定的業績驅動才能防止估值抬升過快造成後續的殺估值情形，破壞金融系統穩定。進一步降息則為淨息差收入帶來進一步的壓力，並且現在貸款趨勢在下降，多家銀行此前下調存款利率也是為了避免銀行的負債端壓力過大。

因此，央行的下一步貨幣政策的變動，可能需要觀察後續兩個月的經濟數據以及等美聯儲結束加息後才會出現，人民幣匯率貶值空間相對有限。



