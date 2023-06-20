10個月以來首次，中國央行下調LPR利率10個基點

6月20日，中國央行下調了貸款市場報價利率（LPR），1年期與5年期LPR均較前值下調10個基點，分別為3.55%和4.2%。這是央行10 個月以來首次採取進一步的寬鬆政策，這是由於經濟復甦勢頭在第二季度顯示出失去動力的跡象。

中國央行上週四將中期借貸便利 (MLF)中標利率下調了10個基點至2.65% —— 向金融機構提供的一年期貸款的利息。中國人民銀行還表示，將通過中期貸款便利向銀行提供 2370 億元人民幣（330 億美元），以保持銀行體系流動性合理充裕。

雖然貸款利率的下調能提供些許程度的支持，但由於當前經濟疲軟的主要原因為信心不足導致的信貸需求持續疲軟，可能單次降息對信貸增長的力度有限。除降低抵押貸款利率之外，應該還需要更多的政策措施來刺激經濟。

中國經濟在4-5月呈現放緩後，多家銀行下調中國全年經濟增長的預測，高盛下調從6%下調至5.4%，美國銀行從6.3%下調至5.7%，瑞銀從5.7%下調至5.2%，渣打從5.8%下調至5.4%，摩根大通從5.9%下調至5.5%。

低於市場預期的5年期LPR利率下調幅度令市場失望，經濟學家普遍預期將下調15個基點。當局謹慎的態度也體現出其主要目的為地產軟著陸，避免出現過多的刺激導致價格再度攀升產生泡沫。美元兌離岸人民幣衝高至日高7.185，恆生內房板塊下跌超2%，恆生指數午間收市跌1.53%。

央行刺激力度不及預期，以及美聯儲7，9月的加息預期促使人民幣兌美元仍呈現貶值態勢。價格或突破7.2並進一步攀升至去年12月高位7.25附近。趨勢的反轉需看到美聯儲經濟指標進一步走弱，美聯儲結束加息週期，以及中國經濟數據明顯上升。





美元兌離岸人民幣 USD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月20日）

恆生指數今日表現弱勢，多數板塊呈現下跌，自6月以來持續上漲的內房板塊，新能源汽車均出現下跌。大盤指數再次失守5日均線，結構上承壓於下跌趨勢線。因此，在後續政策進一步落地並產生正反饋之前，指數可能呈現震盪，存在二次探底的可能性。





香港恆生指數 HSI —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月20日）



