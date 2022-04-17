一周展望：中国4月LPR预计“降息“， 鲍威尔5月会议前最后一次公开发言，奈飞、特斯拉财报

上周回顾

4月15日，中国人民银行决定在2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点，此次为全面降准，一共释放长期资金约5300亿元。此次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%。当前中国整体经济承受下行压力，此次全面降准意为加大对中小企业的扶持力度，加强金融机构的的配资能力，为实体经济注入活力。由于多家机构之前预期央行将降准50个基点，因此此次的降准幅度不及预期。央行的货币政策始终坚持稳字当头，避免大水漫灌。

俄乌冲突方面，俄罗斯宣布制裁英国首相等13人；

俄国防部表示，已经剿灭马里乌波尔市内的乌军、亚速营和雇佣军，残军被困在亚速钢铁厂泽连斯基表示，如若俄罗斯消灭马里乌波尔的守军，谈判将不会继续；

当地时间17日，泽连斯基表示，乌方准备就乌克兰拒绝加入北约和克里米亚主权问题与俄罗斯谈判，但前提是俄方停止军事行动并撤军；

泽连斯基宣称，已有2500 – 3000名乌军士兵死亡，约10000人受伤；

泽连斯基表示，停战协议最终文本或由两个单独文件组成，即有关乌克兰安全保障的协议和乌俄双边协议。

美国三大股指上周整体收跌，纳指跌3.17%，报13890.92点；标普500指数跌2.2%，报4393.8点；道指跌0.19%，报34483.8点。

英国富时100指数跌0.85%，报7603.74点，德国DAX40指数跌1.17%，报14091.8点；法国CAC40指数跌0.08%，报6560.1点

恒生指数上周收跌1.92%，报21354.5点；日经225指数跌0.31%，报26925.65点；富时中国A50指数涨0.43%，报13908.5点；澳洲200指数涨0.34%，报7536.7点。

现货黄金上周整体表现强势，涨1.4%，报1974.2美元/盎司；现货白银涨3.54%，报25.66美元/盎司。

两油上周大幅度反弹，美国WTI原油涨8.02%，报106.92美元/桶；布伦特原油涨7.7%，报112.82美元/桶

美元指数上周涨0.64%，报100.3，非美货币普跌，澳元兑美元跌0.78%，报0.7396；欧元兑美元跌1.15%，报1.0809；英镑兑美元涨0.18%，报1.3061。

本周重要经济事件和数据

中国4月LPR利率 —— 周三

周三北京时间9：15，中国央行将公布4月1年期和5年期贷款市场报价利率。市场预期1年期LPR利率将下调0.1%至3.6%，5年期LPR将下调0.05%至4.55%。

中国多地疫情近期爆发，目前上海疫情仍未出现明显的拐点，互联网失业潮席卷而来，就业环境困难，制造业萎靡，物价高昂等现象明显，整体经济环境较为困难。因此当前央行的工作重心是为市场持续的注入流动性，降低融资成本，稳定宏观环境。央行将密切关注主要发达经济体货币政策调整，兼顾内外平衡。当前市场预期美联储今年将多次加息50个基点，即使中国央行在本周进行降息，也不能排除后续继续下调LPR和MLF利率的可能性。

美联储官员发言 —— 周二、周五

周二北京时间4：00，“鹰王“圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话，作为美联储最鹰派的人士，此前认为在今年剩下的6次会议应将利率提高300个基点。

周三北京时间22：30，旧金山联储主席戴利就经济前景发表讲话。

周三北京时间23：30，芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话

周五北京时间1：00，美联储主席鲍威尔与欧洲央行行长拉加德参与IMF举办的关于全球经济的小组讨论，这也是鲍威尔在5月利率会议前的最后一次公开发言，预计此次发言将维持鹰派言论，强化5月加息50个基点的预期。

澳联储货币政策会议纪要 —— 周二

周二北京时间9：30，澳联储将公布货币政策会议纪要。当前澳洲经济处于强势的复苏阶段，澳大利亚3月季调后失业率为4%，3月NAB商业景气指数为18，远超前值的9；商业信心指数为16，前值为13。反映出澳大利亚企业销售和就业市场的强劲。持续火热的经济和较高的通胀或使澳大利亚提前加息，最早或在6月。4月27日澳大利亚将公布第一季度CPI年率，市场预期将继续攀升至3.7%，当前水平为3.5%。该通胀数据也将成为澳联储重要的参考依据。

特斯拉、奈飞等财报

周一：盘前：美国银行（BAC）

周二：盘前：强生（JNJ）；盘后：奈飞（NFLX）

周三：盘前：阿斯麦（ASML） 盘后：特斯拉（TSLA）

由于受上海疫情影响，特斯拉上海工厂已经停产近三周，按照每天大约2100辆汽车的生产额，该工厂产量已经比计划少约4万辆。有消息人士称，特斯拉准备于4月18日恢复上海工厂生产。在本周特斯拉的财报中，投资者最为关注的将是特斯拉全年的产量前景，需要多久恢复至工厂关闭前的产量水平，以及能否实现全年交付量目标。在上个季度的财报电话会议中，管理层认为2022年的交付量将轻松超过同比50%以上的增长，但这是预计上海工厂将全年保持运营，并且在全球半导体短缺和汽车行业所面临的供应链挑战，能否实现最初的目标将是一个未知数。市场预期特斯拉2022财年Q1营收为177.83亿美元，前值为103.89亿美元；Q1净利润预期为21.65亿美元，前值为4.38亿美元；Q1每股收益为1.84美元，前值为0.39美元。

奈飞将于周二公布2022财年第一季度财报，投资者正在密切关注这家流媒体巨头在新冠疫情时期用户数量激增后，用户增长放缓的进一步迹象。

市场的普遍预期是，奈飞第一季度新增用户约251万，这将是自2021年第二季度以来的最低水平。去年同一季度，用户增加了近400万。随着在3月初退出俄罗斯市场，用户的增长预期被进一步下调。

为了应对持续的放缓迹象，奈飞在1月份上调了美国和加拿大地区的服务价格，价格的上涨虽带来一定的收入，也造成了第一季度用户的流失。市场预期奈飞的Q1每股收益为2.9美元，这是自2020年第四季度以来的首次下滑；Q1营收为79.33亿美元，前值为71.63亿美元，同比增长11%；Q1净利润预期为13.22亿美元，前值为17.07亿美元。

以下是具体经济数据和事件：

周一：中国第一季度GDP年率

周二：圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

澳联储货币政策会议纪要

奈飞2022年Q1财报

周三：加拿大3月CPI年率

加拿大3月CPI月率

旧金山联储主席戴利就经济前景发表讲话。

芝加哥联储主席埃文斯就美国经济和货币政策发表讲话

特斯拉2022年Q1财报

周四：欧元区3月CPI年率

欧元区3月CPI月率

美联储经济状况褐皮书

周五：英国4月制造业PMI

英国4月服务业PMI

英国4月综合PMI

美国4月Markit制造业PMI初值

美国4月Markit服务业PMI初值

美国4月Markit综合PMI初值

英国央行行长贝利发表讲话

美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德参与IMF举办的关于全球经济的小组讨论。

欧洲央行行长拉加德发表讲话

本周重要产品关注

标普500指数 NDAQ ——日线图（4月14日）

图片来源：CMC Markets

上周美股整体呈现震荡趋势，4个交易日中有3天收阴，周四回吐了前天所有的反弹幅度，空头抛压更胜一筹。MACD指标高位已形成死叉，并且RSI指标已经处于50以下的空头区域。本周的美联储官员发言、美联储经济状况褐皮书将继续强化5月加息50个基点的预期，因此本周仍有回落风险。

目前价格围绕4400附近展开争夺，投资者需留意该区域的破位情形，如若失守，下一支撑点位于4270附近，然后是4150附近。

黄金兑美元 Gold —— 4小时图（4月14日）

图片来源：CMC Markets

黄金在上周整体呈现上行趋势，价格连续突破1950和1965两个阻力，沿着4小时级别上行趋势稳步前行，因此价格仍有向上的空间。

地缘政治局势目前仍旧扑朔迷离，高通胀，避险情绪使黄金受到青睐，因此投资者本周的策略仍以多头为主，上方目标为2000。短期的支撑参考1965-1970区间。

白银兑美元 Silver —— 周线图（4月14日）

图片来源：CMC Markets

从周线级别的趋势上看，上周强势收阳，价格突破了平台阻力25.5附近，有进一步向上之势。在过去的五周中，价格整体运行于24 – 26区间，因此能否打开上行空间需关注价格能否突破26，如若突破，下一目标则为3月8日高点27附近。

美元指数USDX —— 4小时图（4月14日）

图片来源：CMC Markets

美元指数上周整体站上100整数关口上方，但整体趋势较为反复，目前多头获利情绪较重。投资者中首先关注100整数关口的支撑情况，如若该位置失守，价格或来到99.6附近，然后是99.4。

美国原油 WTI —— 4小时图（4月14日）

图片来源：CMC Markets

美国原油在上周在4月11日触底后，连续三日录得反弹，成功站上100整数关口上方。目前价格已经突破日线级别的下行压力线，重新回到上行趋势之中，因此当前价格仍有向上空间。MACD指标有形成底背离迹象，RSI指标重新回到50上方的多头区间。

上方的第一目标位参考110整数关口，如若成功突破，价格有望再次来到3月24日高点118.6。

特斯拉 TSLA—— 周线图（4月14日）

图片来源：CMC Markets

由于在过去的3周时间特斯拉受中国疫情基本面的影响，在过去的两周股价表现不佳，整体高开低走，而从形态上看上方受到较明显的抛压，虽然目前价格仍处于周线级别的上升趋势线中。

本周特斯拉将公布2022年Q1财报，投资者除关注业绩表现外，需关注在产量方面的前景预测，以及是否会因疫情防控对交付量的此前预测进行调整。而能否复工也成为了特斯拉在现阶段基本面的转折。下方支撑关注945附近。



