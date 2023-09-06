產油國超預期減產，油價刷新今年新高

- 夏季出行高峰和高溫帶來的石油消費旺季將結束，北半球進入到秋冬季後，厄爾尼諾現像或造成全球暖冬，旺季轉淡季，促使需求端有轉弱的可能性。
- 高盛所闡述的實際可支配收入的增長或不成立，目前我們已經看到就業增長正出現放緩，例如失業率的上行和薪資增速的降低。而實際工資收入在通脹上行風險下在今年下半年難以保持持續增長。
- 貨幣政策對經濟滯後性的影響可能並不是逐漸減弱，而是逐漸浮現出來。通常情況這個滯後時間在加息開始後的18 – 24個月左右。
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