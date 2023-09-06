產油國超預期減產，油價刷新今年新高

9月5日晚間，沙特延長減產100萬桶/日至今年12月，使該國的單日產量維持在900萬桶，為幾年來的最低水平。同時，俄羅斯也將延長30萬桶/日的石油削減至今年12月。受此消息影響，國際油價飆升至今年以來新高，WTI原油一度衝上88美元，布倫特原油站上90美元之上，均刷新今年以來新高，隨後小幅度回落。

多方機構認為原油現階段的多頭趨勢仍將延續。其主要邏輯為產油國超預期減產下的供應持續收緊和經濟軟著陸的預期。例如高盛將美國衰退的概率從20%下降至15%，其主要理由為當前穩定的就業增長和實際工資增長增加了未來實際可支配收入的增長；以及貨幣政策對經濟滯後性的影響將逐漸減弱。

在昨晚減產決定公佈後，高盛的分析師團隊上調了布倫特原油在2023年12月和2024年12月的目標價格，均上調2美元至88美元/桶和95美元/桶。並且，如果9個OPEC+的國家在2024年1月沒有增產2023年4月宣布的170萬桶/日減產的一半，布倫特原油或有14美元的上行空間。

雖然目前油價受減產消息刺激暫時保持強勁，並且在短期來看經濟基本面的穩固支撐了看漲邏輯，並不存在做空邏輯。但我們也需警惕潛在的利空因素防止追多在頂部，如下所述：

夏季出行高峰和高溫帶來的石油消費旺季將結束，北半球進入到秋冬季後，厄爾尼諾現像或造成全球暖冬，旺季轉淡季，促使需求端有轉弱的可能性。

高盛所闡述的實際可支配收入的增長或不成立，目前我們已經看到就業增長正出現放緩，例如失業率的上行和薪資增速的降低。而實際工資收入在通脹上行風險下在今年下半年難以保持持續增長。

貨幣政策對經濟滯後性的影響可能並不是逐漸減弱，而是逐漸浮現出來。通常情況這個滯後時間在加息開始後的18 – 24個月左右。

布倫特原油價格昨日觸及此前跌破的上行趨勢線的延伸阻力區域後小幅回落，若不能二次形成向上突破或有短期的回落風險，下方首先關注5日均線支撐89.3。

布倫特原油 —— 日線圖

來源：CMC Markets（9月6日）