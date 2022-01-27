“黑色”一月即将落幕，饱经风霜的市场后市作何期待？

2022年开年不顺， Omicron肆虐全球，通胀水平仍居高位，美联储向全世界投放更加鹰派的信号，俄乌地缘政治的发酵，使全球的金融市场苦不堪言。美股三大股指创下了疫情以来的最差单月表现，标普500指数，道琼斯工业指数跌幅曾一度下跌超10%，而对货币政策最为敏感的纳斯达克指数作为重灾区，下跌幅度最大达到17.2%。

恐慌情绪传导至了全球市场，中国股市同样表现糟糕，截至当前，上证指数自1月高点3651.89重挫至低点3356.56，跌幅最大超8%；深证成指跌幅最大至11.5%；创业板指最大跌幅达13.9%。在如此糟糕的表现下，多家官媒同时发声力挺A股，大批基金公司全线自购，自购金额已经达到十亿元量级。这次自购行为，也是基金业过去十年来“手笔最大”的之一。

欧洲斯托克50指数自1月高点4395.9一度下跌至低点4001.2，随后在前两个交易日强力反弹，目前已收复约40%的跌幅；德国DAX40指数也在近2个交易日中表现强劲，累计上涨超30%；英国富时100指数基本收复1月跌幅，整体表现优于其他经济体股市。

恒生指数本月因受恐慌情绪拖累，整体呈现高开低走的趋势，本周回吐了本月大部分的涨幅，但整体仍运行于23000上方，处于筑底的区域中。

现货黄金本月高开低走，自1月低点1782.55一路上涨超70美金，最高涨至1853.92，但在本周美联储主席鲍威尔的更加鹰派的表现下，飙升的美债收益率和美元指数打压了黄金的趋势，基本回吐了单月所有涨幅，截至当前，现货黄金报1799.15美元/盎司。现货白银同样表现不佳，自1月20日高点24.70连续录得5日下跌，最低跌至22.58，截至当前报22.76美元/盎司。

国际油价在地缘政治的日益紧张下，对供应的担忧助涨了油价。本月继续刷新自2014年11月以来的高点，美国WTI原油最高涨至89.05美元/桶，布伦特原油突破90大关，最高涨至90.58美元/桶

在汇市方面，非美货币都经历了“过山车”行情，在经历了上半个月的反弹后悉数下跌，目前已经回吐所有涨幅，这也因为承压于近期强势反弹的美元指数。澳元兑美元最低跌至0.7024，英镑兑美元最低跌至1.3358，欧元兑美元最低跌至1.1131。

多家投行呼吁抄底美股，抄底逻辑是否成立？

在美股的主要股指悉数下跌后，多家华尔街投行同时呼吁抄底，这包括高盛、花旗、摩根大通、美国银行、富国银行。

高盛的分析师声称，市场在经历了牛市周期的调整后，指数的进一步疲软应该视为买入的机会。

高盛警告，市场的最大风险来自于实际利率的大幅攀升，这会导致高估值会继续瓦解，但决定性因素来自于经济的增速是什么水平。从过往的历史来看，伴随着经济的加速增长，即使在美联储的紧缩周期中市场也会带来强劲的回报。从2015年12月美联储开始进入到加息周期后，美股仅仅在第一个加息的节点表现出剧烈的波动，而在之后的每次加息，市场并未受到过多的影响，一直呈现上涨的趋势。

高盛的结论是，在没有经济衰退的风险下，股市在今年或取得进步。

摩根大通的首席股票宏观策略师Dubravko Lakos -Bujas在周三声称，市场的抛售显得过度，因此本周具有很好的抄底机会，至少从短期来看。

美国银行的分析师声称，投资者可对基本面强劲且对宏观经济因素打击的抵抗力较强的个股进行一些抄底买入的操作。

富国银行是最早发出抄底声音的机构，在周二的报告中就提到了可以投入资金。

投行的抄底呼吁，是机会还是陷阱？

有一句话这样说，高盛反买，别墅靠海。这也是大家经常调侃高盛经常给予投资者反向指标。

因此，在这样的呼吁下，投资者或担心这恐怕是机构忽悠散户出来接盘的陷阱。

首先，我们不能一味的认为机构的声音都是错的。从当前的基本面分析来看，美股的抛售，确实有些过度了。

从昨日的文章中，我有提到近期或有修正的潜在逻辑。美股的深度回调，是因为消化了美联储会在年底前加息五次的预期，和近期不断紧张的俄乌政治冲突，这属于最极端的情况。但我们需要知道的是，美联储并没有公布加息的具体幅度，对于缩表也没有明确的步骤。因此，初步判断为，通过提前与市场进行充分的沟通，给与最坏的宏观条件，来测试美股的抗抛压能力。

根据过往历史，市场的剧烈反应，通常都会发生在消息最开始出现的情况，而在之后受到的影响会越来越小，因此，在今年的第一次加息中，美股受到的影响预计是最大的，而在之后的波动范围会逐步减少。

年内是否会加息五次？我个人觉得不会。加息的步伐在上半年会显得激进，预计会加息2次，但在下半年会发生1次。原因如下，美联储的加息，是属于抑制通胀的被迫加息。因此会在上半年会通过快速的加息来控制通胀，抑制能源价格。但从下半年开始，通胀预计会出现回落，届时美联储的货币政策基调将由鹰转鸽，如若再实行激进的政策，将会使经济出现衰退的风险。并且今年的11月将发生美国的中期选举，因此政策上不会过于激进。因此，综上所述。美股在短期有反弹机会，但在上半年整体会呈现偏弱势震荡的趋势，但在下半年或有走强的迹象。

是否会有意外风险？有，由于美联储并没有公布具体的加息幅度，因此，美联储或出现单次加息达50bp的可能性，如若出现这种情形，美股可能进一步遭受抛售。

而能源价格，例如原油，将在现阶段触顶回落，而在下半年或出现企稳反弹的迹象。投资者需要谨慎看多原油，虽然高盛预计油价将超过100，但在市场空前一致看多中需警惕风险，我们需要在共识中保持冷静。



