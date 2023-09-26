10月市場展望，美元加速趕頂，靜待市場磨底

美元指數觸及106大關，年內或已觸及頂峰？

美元指數在8月持續維持連續上漲態勢，截至9月的最後一周，已經錄得10週連續上漲。 此輪美元持續走強的主要因素在於聯準會持續向市場放出的升息預期以及第三季較強的經濟數據。 同時，歐元區在升息上出現分歧，即使歐洲央行在9月的會議上仍然升息25個基點，但歐洲央行官員也暗示當前利率可能已經處於峰值，這導致了市場預期歐洲央行已經結束加 息。 同時，歐洲多國的數據持續走弱，德法PMI數據持續走軟，弱於美國數據。 這導致了歐元走軟促使美元指數走強。 同時，日本央行方面繼續維持寬鬆的貨幣政策，並在9月的會議上強調當前數據不足以證明通膨和薪資處於穩定的成長趨勢中，可能需等到年底才可能對當前政策進行調整。 這導致了美元指數出現單邊走強。



然而，即使聯準會主席鮑威爾在9月的會議上繼續保持鷹派言論，但利率期貨市場並沒有進一步預測聯準會將在11月的會議上進行升息。 雖然聯準會調高了年內軟著陸的預期，但軟著陸與硬著陸的根本區別是在不出現系統性風險的情況下使經濟下行，核心是經濟將處於降速甚至負增長的趨勢，這意味著後續 任何的數據走軟都會拖累美元指數。 同時，美國6個月、2年期和1年期公債殖利率均已超過5%以上，均與長期公債形成倒掛，這意味著短期風險處於持續走高的階段。 在當前利率水準下，美國財政部在23財年所需支付的利率可能要超過兆美元，這不足以支撐聯準會將利率維持在高位很長一段時間，因此可能不存在後續的進一步升息。 因此，我們認為美元指數在106處於年內的高點。

美股震盪走弱，後市面臨進一步下跌？



美國三大股指在9月持續下跌，第三季整體呈現震盪走勢。 我們透過回顧美股今年的走勢能發現第二季與三季的交易邏輯有著顯著的差異。 第二季看漲邏輯在於AI概念爆火、通膨持續下行但經濟數據強勁，企業財報優秀，軟著陸前景樂觀，支撐股市上漲。 即好數據 （支持升息）= 利好。 第三季走弱邏輯在於通膨反彈，經濟數據具有韌性，聯準會或進一步升息，企業未來成長前景惡化，導致股市走弱。 即好數據 （升息預期）= 利空。 考慮到當前市場的下跌因好數據導致，或許第四季度壞數據導致的聯準會結束升息或短期緩解市場對緊縮的擔憂情緒，對股市形成反彈，預計在年底出現。 因此，10月或傾向於探底行情。

中國股市成交低迷，節後能否回升？



中國股市在9月整體表現低迷，雖然中國官方推出了一系列利好市場的政策，例如降低印花稅、規範股東減持、調整IPO速率、降低融資保證金以及規範量化交易。 但中國股市僅在9月初的幾個交易日走高後，再次持續走低，目前已經回到政策出台前的低位水準附近。 上證指數再次回到3100附近，深證成指一度跌破10000大關，隨後收復該關卡，創業板指跌破2000整數關卡。 香港恆生指數再次回到8月下旬的17,600的低點。 而在成交量上，A股成交額曾一度下跌至5,000多億，處於年內的最低水平，市場交易情緒處於冰點階段。 雖然部分經濟數據出現回暖，例如CPI重回正值，新增社融大超預期，製造業PMI回暖，但目前修復空間還不足以說服市場中國經濟將持續向好，或需要進一步的數據支援。



考慮節前資金觀望情緒較大，當前價格或處於磨底階段，北向資金在7月下旬 – 8月上旬出現清倉式賣出後，近一個多月出現小幅流入。 節後的回溫條件：海外緊縮週期結束促使短期情緒修復、中國數據進一步修復、年底消費季。



油價持續走高，後續是否突破100大關？



原油價格自7月以來連續走強，WTI原油和布蘭特原油均站上90以上，創去年11月起高點。 本輪上漲的主要邏輯為：產油國的多次減產、7-8月全球季節性消費旺季導致需求上升，主要產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯也將原油減產協議延續到12月底。 對於接下來原油價格是否能突破100大關，由於近期油價的漲勢已經對減產協議的延長產生了提前的消化，減產的利好刺激可能在第四季度難以發揮進一步的作用。 而近期歐美地區國家的數據已經出現走弱，考慮到四季度海外經濟下行預期增加或導致供需缺口的收窄，10月油價或整體呈現震盪走勢，短時間破百的概率不大，但預計強勢 模式難以在短期內出現改變。

黃金表現堅挺，第四季或有佈局機會？



黃金價格在9月整體呈現震盪格局，整體活動區間在1900 – 1950。 從整體趨勢看並沒有跌破8月下旬的低點1885附近，沒有形成5浪下跌。 在近期美元指數不斷走強、實質利率不斷走高的情況下，黃金仍保持相對穩固的態勢。 考慮到聯準會的利率已經處於峰值，雖然在9月會議暗示後續可能出現的升息，但預計為預期管理，即不會出現實際行動。 後續的數據走軟均可能導致市場迅速對聯準會結束升息週期進行定價，實際利率將觸頂，這將支撐金價可能在第四季度出現上漲。 而黃金的傳統強勢週期通常出現在年底至年初的階段，通常由消費市場驅動。 因此，10月金價或仍處於一個磨底階段，對於中期投資者而言當前價格有追蹤價值。



