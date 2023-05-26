半導體助推納指續創去年8月以來高點，6月的美股是否值得期待？

5月即將進入尾聲，美國三大股指表現存在明顯差異。由於科技股好於預期的業績和指引帶動納斯達克指數持續上漲創去年8月以來的高點。相反，道瓊斯指數受債務違約的擔憂持續走弱，創今年3月29日以來的新低。標普500指數整體維持震盪格局。

5月25日，芯片龍頭英偉達開盤一度觸及歷史新高的394.8美元，漲幅近29%，最終收漲24.4%，報379.8美元，單日成交額達591億美元，占美股半導體板塊單日成交額的近60%（1018億美元）。超威半導體昨日股價也迎來了自2022年3月30日以來的新高，收漲11.16%，報120.35美元，單日成交額為129億美元。台積電收漲12%，報100.95美元，單日成交額60.79億美元。這三隻股票昨日的成交額佔整個板塊的77%。





英偉達 NVDA —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（5月26日）



超威半導體 AMD —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（5月26日）





台積電 TSM —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（5月26日）

芯片股的大漲體現出AI行情在3月率先進行預期炒作，隨後在超出市場預期的財報發布後進行了業績兌現，接下來市場關注的焦點在於AI產品端的落地。目前股價已經在高位進行放量，短線追高盈虧比的規劃難度較高，不排除出現短期獲利盤的出現。

市場進入到6月後，投資者關注的焦點在於6月2日的非農報告數據，以及6月13日的通脹數據。目前對於6月是否暫停加息還沒有明確的定論，美聯儲內部也存在一定的分歧。因此，我們可能需要考到有力的證據證明勞動力市場開始降溫，通脹繼續有效回落才行。

雖然納指進入到了技術性的超買區間，但考慮到當前價格仍處於5日均線之上，在下週五的非農報告出來前可能難以定論其高點在哪。投資者目前仍需要耐心等待接下來的價格行為。





納斯達克100指數 NDAQ Cash—— 日線圖

來源：CMC Markets

道瓊斯指數昨日觸及我們昨天提到的重要支撐32600附近後反彈，不排除此處存在一定的修復反彈。目前價格延5日線下跌，可關注5日均線阻力33000附近。若進一步反彈或挑戰33500附近。



道瓊斯工業指數 DJI Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets

我們此前的觀點為，暫停加息意味著股指見頂，若接下來6月的勞動力市場數據出現放緩，以及通脹進一步回落，或證明經濟出現降溫，美聯儲有理由在6月做出暫停加息的舉措。這對於股指是利空。反之，失業率繼續維持在3.4%甚至更低，通脹仍具有粘性，道指的多頭反彈或將是有力度的，納指或繼續創高。



