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一周展望：美聯儲11月貨幣政策紀要又會如何擾動市場

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

21 Nov 2022, 11:15

上周主要產品漲跌幅


 來源：CMC Markets

 

本周重要經濟事件和數據

 

美聯儲11月貨幣政策會議紀要 —— 周四

美聯儲在11月的會議上按照預期連續第四次加息75個基點，此次加息將聯邦基金利率上調至3.75% - 4%的目標區間。

市場近期對美聯儲發出放慢未來加息步伐的信號反映積極。不過，鮑威爾在新聞發佈會上駁斥了美聯儲傾嚮於鴿派轉嚮的觀點。雖然他承認，加息幅度可能會放緩，但他也堅稱，要讓通脹回落到美聯儲2%的目標水平，利率可能需要遠高於市場已經消化的4.5%的終端利率水平。

美債收益率在新聞發佈會後大幅上升，但在11月10日美國CPI超預期回落後降至美聯儲會議前的水平。

一些美聯儲成員似乎認為，12月和明年初的後續加息幅度可能小於75個基點。最新的會議紀要可能揭示出，美聯儲在多大程度上開始擔心貨幣政策的“滯後”及其對經濟的影響，而這也可能會決定本周美股的走勢，對經濟的擔憂或沖淡放緩加息對市場的積極影響。

 

新西蘭央行利率決議—— 周三

新西蘭央行在10月的利率會議上連續第五次加息50個基點，將現金利率升高至3.5%。當前新西蘭第三季度的通脹水平已經升至32年以來新高的7.2%。經濟學家預期新西蘭央行本周將加息75個基點，這與澳聯儲的偏鴿派的加息形成了鮮明的對比，促使澳元兌紐元自10月以來形成連續下跌趨勢。

 

英國11月制造業PMI—— 周三

10月，英國制造業PMI下滑至46.2，為2020年5月以來的最低水平。過去三個月，該指數一直低於50點，錶明經濟在收縮。在財政大臣在秋季報告中提高了對企業和工人的稅收後，11月不太可能有太大改善。與此同時，由於能源價格上漲限制了支出，英國10月服務業PMI也降至收縮區間，為48.8。

 

美國11月Markit制造業 —— 周三

美國10月制造業PMI從初步值49.9上修至50.4，但仍是自2020年第二季度以來的最慢增長。雖然原材料價格的下行使供應鏈瓶頸有所緩解，但新訂單則出現近兩年半以來的最大降幅，原因是在利率不斷上行的背景下，生產商擴產意願降低。此外，由於美元走強和主要出口市場嚴峻的經濟形勢抑制了外國需求，新出口銷售大幅下降。市場預期11月制造業PMI初值將進一步降至50。

 

以下是具體經濟數據和事件：


周一：德國11月PPI

周二：歐元區9月季調後經常帳
           加拿大9月零售銷售環比

周三：新西蘭央行利率決議
           歐元區11月制造業PMI
           英國11月制造業PMI
           美國11月Markit制造業PMI初值
           
周四：美聯儲11月貨幣政策會議紀要
           歐洲央行貨幣政策會議紀要
           韓國央行利率決議
           土耳其央行利率決議

周五：日本11月CPI
           

 

 

本周重要產品關註


道瓊斯工業指數 DJI —— 日線圖
 


來源：CMC Markets（11月20日）

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道指上周整體處於高位盤整走勢，在34000附近遇到一定阻力，而短周期在33000具有一定支撐。本周需關註價格能否突破該水平，若失敗或形成雙頂形態。MACD指標有頂背離跡象但暫未形成死叉。若形成死叉價格回落至33000下方或引發進一步拋售。

 

 

英鎊兌美元 GBP/USD —— 日線圖

 
來源：CMC Markets（11月20日）

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英鎊兌美元在上周二觸及1.2附近後回落，併在後續三個交易日中陷入盤整，上行動能有所減弱，而下方的關鍵支撐在1.175附近。短周期價格方嚮不明，需等待該兩個位置的方嚮選擇。若價格突破1.2或進一步上行。反之，價格若失守1.175或將重回下行通道中，價格面臨進一步回落風險。

 


美元兌加拿大元 USD/CAD—— 日線圖
  


來源：CMC Markets（11月20日）

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美元兌加元上周在1.32受到有力支撐，價格在上行通道的上軌運行。MACD指標有底背離跡象，因此美加目前的趨勢判斷為突破上行後的調整，整體仍維持多頭趨勢。價格在1.32上方以逢低看多為主。

 

 

現貨黃金 XAU/USD—— 日線圖


 
來源：CMC Markets（11月20日）

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現貨黃金上周在觸及1786附近後承壓回落，下方的關鍵支撐需關註1730，該位置為底部平臺的頸線支撐，若價格能夠在此處企穩或使黃金繼續維持短期多頭趨勢，反之，若失守價格或進一步下探至1700。


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