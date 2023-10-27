11月市場展望：美股進入熊市？黃金突破2000？

納斯達克大幅下跌，熊市來了麼？



納斯達克綜指本月繼續走低，主要受地緣政治衝突爆發、美債收益率走高以及科技股業績表現不佳等因素導致。從目前的形勢來看，短期基本面的拐點可能難以看到，巴以衝突呈現進一步升級，以色列對加沙的地面進攻計劃仍擾動着市場神經。而美聯儲主席鮑威爾目前仍保持鷹派，預計在11月1日的利率會議上難以修改當前措辭，即維持高利率更久的時間以達到抑制通脹的目的。而科技七巨頭僅剩蘋果和英偉達還沒有公佈業績報告，市場仍在試圖尋找業績利好以支撐股價，但從當前的公司前景來看，蘋果因華為5G手機衝擊在華銷售面臨重大挑戰，而英偉達因受芯片限售新規，長期發展前景受到挑戰，該新規了杜絕了英偉達向華銷售低性能版芯片的可能性。美國公佈的最新的第三季度GDP數據表現良好，支持了鮑威爾的鷹派言論，這或繼續支持債券收益率走高，或對股市形成壓力。



後續我們需要看到11月陸續公佈的數據是否出現疲軟，以淡化美聯儲在12月加息的可能性，從而使債券收益率出現回落，為股市帶來短暫的喘息機會。需注意的是，加息週期的結束或在一定程度上緩解市場的進一步緊縮擔憂，從而支持股市在年底期間出現一定的反彈，但這並不意味着股市能扭轉當下的疲弱形勢，預計僅會出現週期性的反彈，在明年衰退預期的情況下，股市或進入到中長期的熊市。

黃金大幅上漲，後市是否站上2000？



因地緣政治衝突發酵，在美債收益率持續上漲的背景下，黃金10月自低點大幅反彈近190美元，最高觸及1997美元。驅動黃金此次大幅度反彈的核心邏輯為地緣衝突帶來的避險情緒，而對於後市的長期走勢最關鍵的因素仍為美聯儲的貨幣政策導向。從目前來看，地緣政治衝突暫無緩解可能性，而年底通常為黃金季節性強勢期，體現為節假日的實體黃金需求旺季。從長遠角度來看，美聯儲貨幣政策路徑清晰化，剩餘加息空間極為有限，而美聯儲因當前債務空前的規模以及明年大量的利息支出意味着美聯儲無法保持高利率很長的時間，因此或出現轉向預期從而支撐黃金的長期多頭走勢。因此，黃金站上2000上方只是時間問題。

中國股市表現低迷，上證指數跌破3000點，年內是否還有機會？



中國股市在10月延續低迷走勢，雖然中國官方出台了一系列利好市場的政策，以及經濟數據出現修復，包括PMI、消費、金融、GDP數據等，但中國股市整體仍呈現縮量陰跌，上證指數失守3000點，深證成指續創2019年8月以來低點，創業板指創2020年3月以來低點。香港恆生指數一度失守17000關口。國內股市的低迷主要受國際宏觀市場環境低迷和地緣衝突的影響明顯。但在過去的幾個交易日中，中國股市相較於歐美表現出韌性，一度收復3000關口，因市場仍期待中國實現全年GDP的增長目標。從中期來看，10年期美債收益率臨近觸頂，經濟數據的修復預期或促進中國股市在四季度的反彈機遇。隨着中國政府擴大財政赤字1萬億人民幣給地方政府，預計該款項在明年一季度將陸續投放在基建項目中，年底預計出現進一步降準空間。意味着跨年期間的反彈行情值得期待，2900 – 3000或為年內低位區間。

油價大起大落，後市繼續走強？



原油價格在10月初因沙特的增產表態一度大幅回落，WTI原油曾一度回落至81美元附近。但由於巴以衝突爆發，油價再次出現反彈，而沙以關係正常化或將無限期被延長。從目前的油價走勢來看，在當前地緣政治衝突沒有任何緩和的背景下，油價或持續維持高位，若後續出現多個國家捲入戰爭或導致油價再次衝擊9月底前高的可能性。當然，我們仍需注意全球經濟在明年面臨衰退的預期，這意味着原油市場需求或在明年呈現走弱。但目前來看，戰事或導致現階段供應趨緊從而支撐着油價，當前價格不言頂。

美元是否見頂？



美元指數在10月整體呈現震盪走勢，由於當下美聯儲偏鷹派的言論，導致與歐洲央行偏鴿派的加息形成對比，美國對歐洲利差呈現擴大，而美國經濟數據方面也明顯強於歐洲，這導致了美元指數持續維持在106上方。但從目前來看，歐元在過去的一個月止跌，一直維持在105之上，其中德國方面的PMI數據連續三個月修復，雖然仍處於低迷的態勢。若後續出現美國方面的數據走軟，美聯儲的加息預期的淡化將限制美元進一步向上的空間。而隨着日元跌破150，日本當局干預的預期也逐漸升温。並且日本央行明年或逐漸對當前寬鬆政策進行調整，例如取消YCC，而退出負利率的門檻相對較高。但若取消收益率曲線控制則意味着日元面臨升值空間，或一定程度上影響美元。



