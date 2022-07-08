週五前瞻：美國非農來襲，拉加德是否挽救疲弱歐元

北京时間20:30，美國勞工部將公佈6月非農就業數據，市場預期6月非農就業新增26.5萬人，前值為39萬人，這將是新增就業人口連續第四個月下降。

失業率預期維持在3.6%，與前值持平，這或將是連續第四個月保持該水准。

市場的參與者將密切關注該就業報告是否出現任何經濟放緩的迹象，從美國當周初請失業金的趨勢來看，自4月以來呈現上升趨勢。

圖片來源：湯森路透

6月ISM製造業指數自今年2月以來持續下滑，原材料價格的大幅度上升限制了產能，6月數據下降至2020年7月以來新低。 產能的縮減導致製造業的招聘面臨壓力，這表明就業數據可能疲弱。

美國ISM製造業指數

圖片來源：TradingEconomics

2月、3月和4月的平均空缺職位約為1150萬個。 5月份1100萬人的預測將保持月度紀錄不變。

在經濟復蘇的大部分時間裏，就業問題一直是工人的缺席。 人們並沒有像預期的那樣迅速地回到工作崗位。 5月份的勞動參與率為62.3，比2020年2月的63.4低了一個多點。

美聯儲通過加息打壓大宗商品價格，使本土企業進口原材料的成本降低，達到縮減上游成本的效果，但由於企業自身的融資成本隨之上升，導致其生產和投資意願降低。 下游消費者由於自身信貸成本上升使其消費信心受挫，從而達到抑制市場需求，通脹下滑。

失業率或將觸底，失業率可能將在7月出現反彈。

美股已經開始出現消化衰退的反彈走勢，現時納斯達克指數已經反彈至12000附近。 維持下半年多頭觀點，策略以逢低看多為主。

拉加德發表講話

歐洲的6月通脹數據進一步超出市場預期，市場開始關注歐洲央行拉加德在今晚是否會發表更多鷹派的指引，以挽救當前不斷下挫的歐元。

歐洲理事會在6月會議報告中表明，對夏季和第四季度的增長持樂觀態度。 據指出，6月份的工作人員預測表明，旅遊業出現了顯著復蘇。

成員們注意到，通脹前景的風險仍然向上傾斜，但總體上同意，大多數長期通脹名額似乎仍與歐洲央行的目標掛鉤。 還有人指出，現時沒有觀察到第二輪薪水價格螺旋上升迹象。 不過，委員表示，通貨膨脹持續上升的時間越長，第二輪影響的風險就越大。 囙此，一些成員認為通貨膨脹預期不一致的風險特別高，並強調了先發制人的重要性。 對此，其他成員辯稱，當前的環境在一些重要方面與20世紀70年代不同，例如央行透明度提高、總需求條件减弱、工會化程度降低等

現時，大多數成員在7月份的會議上支持上調25個基點的訊號。 儘管如此，許多成員還是傾向於為7月份更大幅度的加息敞開大門。 在這種背景下，理事會大體上討論了在9月份的會議上進行更大幅度加息的可能性。 特別是，有人指出，漸進主義不一定被解釋為小步緩慢行動，而是與較大的增量相一致。 囙此，理事會成員認為，預測時的市場定價可以被描述為漸進的。

現時需關注拉加德是否會在今晚的發言中發出7月加息50個基點的指引，現時歐元兌美元已經跌至1.014附近，接近平價。



