今晚美國非農重磅來臨，標普500能否突破4100？

經濟學家預期美國11月非農新增就業人口為20萬人，失業率或將維持在3.7%與前值不變，家庭就業率的上升或被略高的勞動力參與率所抵消。

平均時薪預期將環比增長0.30%，同比增長率預期將下降十分之一至4.6%。勞動力短缺或正在緩解，工資壓力可能已見頂。

美國10月JOLTS工作崗位空缺減少了35.3萬，至1030萬。儘管勞動力需求仍在上升，但這些下降表明就業增長速度將進一步下降。週三公佈的美國ADP報告中的私營部門就業人數增加了12.7萬人，低於預期的20萬人。

裁員方面。 Challenger, Gray & Christmas公佈的裁員人數11月環比增加138%，10月環比增加8.8%。儘管如此，在報告的宣布裁員中，約有70%來自科技行業，這一行業只佔整體就業人數的很小一部分。許多下崗人員將能夠相對較快地找到新的工作（臨時工就業增長），所需的勞動力總需求減少將主要來自於職位空缺的減少，而不是就業人數的減少。

市場預期就業增長較11月下降6.1萬(較三個月平均水平下降8.9萬)，這種程度的月環比放緩相對罕見，自2010年以來出現的情況為27%。

在美聯儲主席鮑威爾暗示12月將放緩加息後美股迎來大漲，標普500指數在周四觸及4100關口後小幅回落。料今晚非農將帶來更大的市場波動，投資者意圖通過數據尋找勞動力市場降溫的證據。從圖形結構上看，標普500指數仍處於下行趨勢線的阻力下方，首先需觀察價格能否突破4100關口，若形成突破，下一個阻力在250均線附近4150。價格只有在連續突破該兩個水平才有可能打開進一步的上行空間。

標普500指數 —— 日線圖來源：CMC Markets（12月2日）

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