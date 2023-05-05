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4月美國非農就業數據來襲，道指能否止步4日連跌？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

05 May 2023, 13:20

美國勞工統計局將於5月5日22：30（澳東時間）發布4月非農就業數據，市場預期 4 月份非農就業人數增加 18.5萬人，前值為23.6萬人；失業率預期小幅上升0.1%至3.6%。

市場預期4月平均時薪同比增長4.2%，環比增長0.3%，均與上月持平。

3 月份 JOLTS 職位空缺降幅超過普遍預期，減少了38.4萬至 960 萬，為2021年4月以來的最低水平，該數據自去年12月以來連續呈現下降態勢（見下圖），3月JOLTS 報告顯示裁員與離職人數激增 248,000 人至 180 萬人，為 2020 年 12 月以來的最高水平。這一增長主要來自建築業，該行業裁員 112,000 人。這一下降可能反映了房地產市受到更高抵押貸款利率的打擊導致了更多的失業。雖然勞動力需求正在下降，但整體仍高於疫情前的水平。


 
美國職位空缺率
來源：TradingEconomics


 
美國裁員和離職人數
來源：TradingEconomics

Challenger的報告顯示美國雇主在4月宣布裁員約 6.7萬人，為今年以來最少，比 3 月份減少了 25%。其中零售業裁員 14,689 人，比 3 月份增長 270%，其次是科技行業裁員 11,553人， 消費品製造商 裁員9,146人。然而，在 2023 年前四個月，雇主宣布計劃裁員 337,411 人，同比增長 322%，是 2020 年同期以來的最高水平。 Challenger表示： “就像零售業和消費品製造商一樣，傳統和數字金融業都在努力應對利率上漲和消費者支出減少的可能性。 而近期的多家銀行倒閉意味著該行業未來將採取更加謹慎的態度。”


 
美國挑戰者企業裁員人數
來源：TradingEconomics

與 1 月和 2 月相比，3 月的非農就業人數增長顯示放緩， 並且市場預期這樣的趨勢將在4月延續，勞動力市場的疲軟將有理由支持美聯儲在6月選擇暫停加息。但按照歷史平均水平來衡量，目前的職業空缺率反映了勞動力市場仍然趨緊，美聯儲的最終決策可能更多的需要參考下週的通脹數據。

截至5月5日，道瓊斯指數已經連續4日收陰，近兩個交易日主要收到了銀行業風險重燃的擾動。對於今晚的趨勢判斷，若失業率走高，就業人數新增放緩對股市可能構成壓力。反之，股指可能獲得一定的技術修復，但預計僅是短期的。


 
道瓊斯工業指數（藍線）vs 失業率（紅線）
來源：Tradingview, CMC Markets

 


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