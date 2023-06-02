今晚的非農能否助推黃金重回2000？納指能否繼續衝高？

美國勞工統計局將於6月2日晚22：30（澳東時間）公佈5月非農就業數據。市場預期5月非農新增就業人數將放緩至19.5萬人，前值為25.3萬人；失業率預計小幅升高至3.5%，前值為3.4%；平均時薪環比預計放緩至0.3%，前值為0.5%；新增製造業就業人口預計增加5000人，前值為1.1萬人；新增私營部門就業預計放緩至16.4萬人，前值為23萬人。

近期美元、股指成明顯正相關，且與經濟基本面狀況高度密切。黃金與美元成負相關，近一段時間的下跌的原因為避險情緒消退。但在近幾個交易日已經距低點反彈近50美金。

昨日公佈的經濟數據顯示美國經濟已開始出現明顯降溫，5月的ISM製造業指數錄得46.9，低於預期的47，前值為47.1，連續7個月陷入萎縮。且新訂單指數錄得42.6，為三年來第二低水平（最差為今年1月的42.5）。

昨日美元與美股出現一定的背離，如下圖所示。美元指數因經濟數據疲軟，導致暫停加息預期升溫出現下跌。但美國三大股指僅在盤初受經濟數據擾動走低，隨後因傳出債務上限協議的利好消息上漲。





美元指數 USDX —— 4小時圖

來源：CMC Markets（6月2日）





納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 4小時圖

來源：CMC Markets（6月2日）

隨著債務上限法案順利通過兩黨，市場也已經對其作出了積極的反饋，其對市場的影響可能將逐步消退，市場的定價邏輯將再次轉移到經濟數據上。如果今晚勞動力市場數據出現符合預期的放緩，將進一步提振美聯儲在6月暫停加息的預期。這就意味著近期支撐美股上漲的邏輯將消退。

納指的圖形結構為多頭，價格在5日均線之上不貿然摸頂。但當前已出現超買，在財報季消退以及債務協議利好結束後，指數出現調整也為大概率事件，可關注下方支撐：13700





納斯達克100指數 NDAQ Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月2日）

現貨黃金持續反彈，目前價格來到阻力1984附近。若今晚數據顯示放緩將進一步對美元形成利空，帶動黃金的進一步上漲。預計將重回2000之上。目標：2000，2020。



現貨黃金 XAU/USD —— 1小時圖

來源：CMC Markets（6月2日）



