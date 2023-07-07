今晚的非農數據會怎樣影響市場？

7月6日公佈的美國6月ADP就業人數超預期增長49.7萬人，預期為22.8萬人。其中休閒和酒店業新增就業人數最多，為23.2萬人；其次是建築業，為9.7萬人。市場擔心強勁的ADP就業人數會給今晚的非農就業人數帶來上行風險。市場預期美國6月非農就業新增22.5萬人，失業率預期小幅下降至3.6%。

6月的就業增長，尤其是休閒和酒店業的增長反映出暑期學生勞動力的到來。當勞動力市場緊張時，6 月份工資增長往往會加快，平均工資增幅比全年平均水平高出 3.5 萬。高盛認為這反映了勞動力供應與春季招聘季之間的相互作用，季節性勞動力市場閒置在年初達到頂峰，在 5 月初達到低谷，然後隨著夏季學生勞動力的到來而在 6 月反彈。





來源：US Bureau of Labor Statistics, Goldman Sachs Global Investment Resarch

5 月份 JOLTS 職位空缺下降幅度超過預期，減少了49.6 萬至 980 萬。儘管勞動力需求正在下降，但與 2019 年相比仍增加了 50 - 250 萬。 6月挑戰者企業裁員人數大幅下降至4.07萬人，裁員同比下降至25.2%，前值為286.7%；環比錄得-49.17%，前值為19.54%。至7月1日的當周初請失業救濟人數 24.8 萬人，高於 5 月的 23.9 萬人，高盛認為最近的數據因政策變化和潛在的欺詐性申報而被扭曲。在對這些扭曲進行調整後，初請失業金人數仍接近 5 月初的水平。並且，他們認為許多下崗工人能夠相對較快地找到新工作，而勞動力總需求所需的減少將主要來自職位空缺的減少，而不是就業率的下降。

市場對失業率的降低預期反映出家庭就業率上升，勞動力參與率保持在 62.6% 不變。反映出疫情后勞動力參與率的反彈已經結束。

工資方面，市場預計平均時薪收入環比將增長 0.3%，與前值持平。同比增長率預期放緩至 4.2%，反映出工資壓力的減弱。

納斯達克指數在昨日ADP報告公佈後出現迅速下跌，因擔心超預期的就業增長使美聯儲更加的強硬，但在歐盤收盤後拉升。目前15100在1小時級別圖上是支阻轉化點。若價格在此處承壓不排除二次下行的可能。若突破或再一次挑戰15250附近高點。

納斯達克100 NDAQ Cash —— 1小時圖

來源：CMC Markets（7月7日）



