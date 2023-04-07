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非農公佈前黃金小幅收跌守住2000關口，下週能否續創新高？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

07 Apr 2023, 12:45

本週現貨黃金在周三創出自去年3月以來的高點2032.3美元/盎司後，在當日收十字星。由於週五為耶穌受難日，現貨黃金休市一日，投資者為避免美國非農數據以及週末的不確定性採取了短線獲利了結，促使在周四金價小幅下跌，日低跌至2001美元，收盤報2007.8美元/盎司。

本週二公佈的2月工廠訂單環比錄得-0.7%，不及預期-0.5%；以及2月JOLTS職位空缺相較於上月有所縮減，在數據公佈後助推黃金向上突破2000關口。在周三公佈的美國3月ADP就業人數、ISM非製造業指數均出現不及預期回落。反映出勞動力市場需求正在下降，經濟降溫。

導緻美元持續走軟助推黃金走高。從目前市場對3月非農的預期來看，失業率預計維持在3.6%不變，非農新增就業人數預計增加24萬人，上個月為31.1萬人。時薪增速預計將同比放緩至4.3%，前值為4.6%，反映出持續減弱的工資壓力。

雖然3月出現部分地區小銀行倒閉引發員工失業，但可能並不會對本月的就業報告產生重大影響，對於公司破產引發的失業通常不會實時紀錄，信貸緊縮帶來的對勞動力市場的拖累可能需要更長的時間才能在數據中顯現出來。

從目前來看，金融市場對於數據的反饋從去年的“壞數據即是好消息”過渡到“壞數據即是壞消息”。因此，投資者需要關注失業率數據是否出現超預期上漲超過3.6%的情況，以及新增就業和時薪增速低於預期水平。若出現該情況，即反映勞動力市場走軟，對美元指數和股指形成拖累，黃金或進一步上漲。

若出現數據符合預期或略好於預期的情況，即反映當前勞動力市場仍處於高位。而近期反彈的能源價格或使下周公布的通脹數據降速放慢，美聯儲在5月加息25個基點的概率或升高，從而支撐美元反彈，股市上漲，對黃金形成壓力。

 

技術分析

現貨黃金在上週二向上突破了三角震盪收斂區間，在後續兩個交易日收陰但目前仍處於5日均線之上。若出現調整可參考1800 – 2032美元上行區間23.6%斐波那契回檔位的1979美元，該位置也為此前突破的三角區間的支撐處。


 
現貨黃金 XAU/USD —— 日線圖（4月7日）
來源：CMC Markets
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