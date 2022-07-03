一周展望：美國6月非農，澳聯儲料本周加息50bps，美、歐貨幣政策會議紀要

上 周回顧

歐元區上週五公佈6月CPI數據，錄得8.6%，高於市場預期的8.4%，前值為8.1%，續創歷史新高。 貢獻通脹飆升的依舊是能源和食品價格，這也使歐元區家庭和企業面臨的壓力日益加劇。

中國6月財新PMI製造業PMI錄得51.7，高於預期的50.1，前值為48.1。 製造業PMI自3月以來首次回升至50上方的擴張區間。 為2021年6月以來最高。 數據反應出在國內疫情好轉的背景下，供應鏈逐步恢復，製造業供求關係改善。

美國三大股指週五收漲，納指漲0.91%，報11584點； 標普500指數漲1.15%，報3822.82點； 道指漲1.08%，報31072點。

歐洲股市探底回升，歐洲斯托克50漲0.46%，報3480.7點； 德國DAX40漲0.83%，報12920.74點； 英國富時100漲0.58%，報7236.72點； 法國CAC40漲1.99%，報5996.73點。

亞太方面，富時中國A50小幅收漲0.2%，報14839點； 恒生指數跌0.32%，報21893.3點； 澳大利亞200指數漲0.87%，報6652點。

美元指數週五沖高回落，收漲0.34%，報104.89。 澳元兌美元下跌1.3%，報0.6814。 歐元兌美元跌0.55%，報1.0426； 英鎊兌美元跌破1.2後迅速回升，跌0.68%，報1.2096。

受強勢美元影響，現貨黃金一度跌破1800美元/盎司，日內最低跌至1784.39美元/盎司，但隨後大幅反彈，最終收漲0.07%，報1808.81美元/盎司。 現貨白銀跌1.9%，報19.91美元/盎司。

國際兩油週五收漲，美國WTI原油漲2.23%，報110.01美元/桶； 布倫特原油漲2.02%，報114.56美元/桶。

本周重要經濟事件和數據

美國6月非農數據——週五

週五北京时間20:30，美國勞工部將公佈6月非農就業數據，其中6月失業率預期與5月的3.6%持平，6月季調後非農就業人口預期新增為27萬人，就業增速進一步下滑。 美國失業率自3月下降至3.6%後，連續多月維持該水准不變，而新增就業人數自今年2月以來處於下滑趨勢，反映出美國整體勞動力市場已經處於飽和階段。 雖然鮑威爾表示美國勞動力缺口仍然處於較大水准，但缺口主要為一線工人等崗位。 隨著疫情改變了人們的就業觀，一些人永久退出了勞動力市場，這個缺口或難以彌補。 美國當前的失業率已經處於觸底階段，時薪增長自今年1月以來持續走低，4，5月維持在0.3%，本月市場預期與前值0.3%持平。

澳聯儲利率決議——週二

澳聯儲此前上調今年通脹達到7%，澳聯儲主席洛威仍對經濟保持相對樂觀的態度，強調了經濟的韌性，但他同時表示不希望澳大利亞經濟陷入衰退。 在6月24日他表示可能在7月的會議上加息25或者50個基點，這種發言體現出他也同樣擔憂經濟因過快的收緊而出現衰退。 自今年以來，澳大利亞的房價持續走軟，6月澳大利亞8個首付都市的季調後房價環比下滑0.6%，這是2019年以來的最大降幅。 持續的加碼緊縮將進一步抑制購房需求，或使房價進一步下跌，澳聯儲主席洛威可能是考慮了該風險，囙此在發言上略顯“鴿派”。 然而現在澳聯儲需要面對的事實是，抑制通脹需要决心，在空前的通脹環境下，很難做到同時兼顧控制通脹和防止經濟衰退，左右搖擺只會使局勢停滯不前。 囙此，澳聯儲在决心於控制通脹的背景下，本周大概率加息50bps，將現金利率提高至1.35%。

美、歐貨幣政策會議紀要——週四

週四北京时間淩晨2:00，美聯儲FOMC將公佈6月貨幣政策會議紀要。 美聯儲主席鮑威爾此前表示，抑制通脹為首要任務，囙此需要大幅度的加息來抑制需求，從而達到與當前短缺的供應相匹配的程度。 在這種情形下，經濟軟著陸的難度非常大。 美聯儲多名官員此前也公開表示，支持7月加息75個基點，這也包括較為鴿派的舊金山聯儲主席Mary Daly。 該會議紀要預計將向市場投放鷹派的政策訊號。

週四北京时間19:30，歐洲央行將公佈6月貨幣政策會議紀要。 在上周的歐洲央行經濟論壇中，歐洲央行行長拉加德表示，通脹比預期要高，不太可能回到低通脹的環境，能源對通脹產生重大影響。 由於歐洲高度依賴俄羅斯能源進口，俄烏衝突使歐洲通脹持續走高，從上周拉加德的發言來看對通脹前景較為悲觀。 俄烏衝突使歐洲的分化威脅進一步加劇，這是歐元區地區固有的，從能源禁令的推行過程就可以看出內部分歧在加大。 囙此，拉加德表示將在7月會議上考慮反分化工具。 此前拉加德支持7月會議上加息25bps，但同時表示若通脹數據進一步惡化，或提高加息力度。 而週五的通脹數據已經給了歐洲央行指引。

其他重要講話——週五

美聯儲聖路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就經濟前景和貨幣政策發表講話

歐洲央行行長拉加德發表講話（關注她對6月通脹數據的看法，是否對政策路徑做出進一步指引，强化加息力度）

以下是具體經濟資料和事件：

週一：歐元區7月Sentix投資者信心指數

週二：澳大利亞利率決議

中國6月財新服務業PMI

美國5月工廠訂單月率

週三：歐元區5月零售銷售月率

美國6月ISM非製造業指數

週四：美聯儲6月貨幣政策會議紀要

歐洲央行6月貨幣政策會議紀要

週五：美國6月失業率

美國6月季調後非農新增就業人口

美聯儲布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就經濟前景和貨幣政策發表講話。

歐洲央行行長拉加德發表講話

本周重要產品關注

黃金兌美元XAU/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets

黃金上週五迎來探底回升，在跌破1800整數關口出現大幅度下跌，最終在1784附近迎來支撐，K線形態上呈現“金針探底”的訊號，價格收在1808。 1785附近為今年1月以來的低點（圖中藍線），並且在今年5月觸及後反彈，價格在此處有著一定的支撐，暫時不能判定為跌破上行趨勢線（圖中黃線）。 但需要注意的是，日線級別的MACD指標已經有二次背離的迹象，即將拐頭向下，對於本周來說金價的走勢非常重要，或决定中期的多空頭方向。 若價格始終能維持在1800上方，即在趨勢線上方，多頭暫時無礙。 但若在前兩個交易日收出陰線並位於1800，價格有跌破1780-1785的風險。

標普500指數SPX500——日線圖

圖片來源：CMC Markets

標普500指數上周沖高回落，整體趨勢處於震盪。 現時影響標普500指數價格走勢的因素在此前文章中已經討論過，美國6月通脹數據和7月利率會議，6月大宗商品價格和能源價格的下降或使6月通脹下滑，為股市帶來支撐，7月政策75個基點的加息預期或對指數造成壓力。 但在7月加息75個基點後，失業率預計反彈，政策路徑或將放鬆，支撐下半年反彈邏輯。 現時3650附近為强支撐（圖中藍線）。 從前價格從日線級別來看仍處於震盪下行軌道中，暫時未出現明顯的右側佈局訊號，趨勢上更傾向於磨底的震盪趨勢，現時價格的震盪區間為3650–3930。 策略上以高拋低吸為主，中線思路以逢低看多為主。

美元指數USDX——4小時圖

圖片來源：CMC Markets

美元指數上周整體走高，但未觸及今年6月以來的高點105.56。 上週五價格在沖高後迎來下跌，反應出上方較大的壓力。 名額上呈現背離迹象，MACD指標高點下移，但價格在上行。 囙此投資者需謹防價格的觸頂回落，在加息75bps的預期下使美元6月強勢，但隨著預期被消化後，價格或將見頂。

美元兌日元USD/JPY——日線圖

圖片來源：CMC Markets

美元兌日元上周沖高回落，整體維持高位震盪趨勢，價格在134.5–137附近運行，週五錄得二連陰（在美元指數收陽的情况下）。 從名額上看，MACD指標呈現背離（價格趨勢上行，名額趨勢下行），並且二次形成死叉。 考慮到美元指數有可能觸頂回落，美元兌日元短期具有回落風險。



