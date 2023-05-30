金融早報：美國債務談判面臨國會僵局，恆生中國企業指數逼近熊市

由於美國和英國市場在公眾假期休市，華爾街的股票期貨在流動性稀少的情況下攀升。由於一些極右翼共和黨議員的分歧，美國債務協議在國會面臨投票障礙，儘管拜登總統和眾議院議長凱文麥卡錫都表示有信心通過該法案。美國國債收益率小幅下跌，表明市場仍對債務交易持樂觀態度，而科技股指數、納斯達剋期貨繼續跑贏道指和標準普爾 500 指數。本週將迎來美國重量級科企，包括惠普、Salesforce 和 Broadcom 等軟件公司的財報。

鑑於美元走強，大宗商品交易日表現平淡，延續上週五的走勢，黃金走低，油價小幅走高，交易員持有警覺態度，並靜觀美國債務法案進展，同時等待中國周三即將公佈的製造業採購經理人指數為中國經濟反彈現狀提供更多線索。

在亞洲，由於債務談判的積極進展提振了風險情緒，大多數股市週一收高。然而，由於中國經濟復甦步履蹣跚，中國市場延續了連續四天的跌勢。恆生指數跌至 6 個月以來的最低水平，而人民幣兌美元匯率今年迄今下跌 5.6%。

亞洲市場將低開，ASX 200 期貨下跌 0.18%，恆生指數期貨下跌 0.93%，日經 225 指數上漲 0.06%。

金融市場主要行情：

• Euro Stoxx 50 下跌 0.4%，11 個板塊中有 10 個板塊收低。信息技術和金融板塊領跌，均下跌 0.6%，而通信服務小幅走高。



• 相比之下，日本市場徘徊在數十年高點附近，日經225 指數上漲1% 至32,233.54 點，為1990 年6 月以來的最高點。值得注意的是，通信服務板塊表現出色，上漲3.47%。在人工智能芯片製造商在華爾街的狂熱中，軟銀的股價在周一飆升8%。



• 恆生中國企業指數較一月份的高位分別下跌19.7%，在中國經濟不明朗和美中地緣政治緊張局勢加劇的情況下下滑接近熊市。在近期不溫不火的財報公佈後，大多數中國科技股下跌，其中美團領跌，下跌 8.4% 至 2022 年 3 月以來的最低水平。



• 在Tayyip Erdogan 贏得第三屆總統選舉後，土耳其里拉兌美元匯率創下歷史新高。埃爾多安總統一直堅持低利率，儘管該國的通貨膨脹率飆升，這與現行的主流經濟政策立場相悖。

ASX 和 NZX 公告/新聞：

• 沒有重大公告。

今天的議程：

• 4 月份新西蘭建築許可。

• 日本4 月失業率。

• 澳大利亞建築許可。



